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Resumen

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Walter Nina fue el mejor peruano de la Maratón adidas Rímac Lima 42K. El atleta puneño apunta ahora a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y a Los Ángeles 2028. (Foto: Federación Deportiva Peruana de Atletismo)
Walter Nina fue el mejor peruano de la Maratón adidas Rímac Lima 42K. El atleta puneño apunta ahora a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y a Los Ángeles 2028. (Foto: Federación Deportiva Peruana de Atletismo)
Por Diego Ballón

Walter Nina Ñaupa cruzó la meta de la Maratón adidas Rímac Lima 42K con la satisfacción de haber protagonizado una de las actuaciones más destacadas de su carrera. Fue el mejor peruano de la competencia, consagrándose campeón nacional y confirmando el gran momento que atraviesa apenas meses después de conquistar el oro y el récord de los 10 mil metros planos en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.