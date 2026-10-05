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Resumen

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La vigente campeona de la competencia destacó lo cómoda que se siente de participar de la carrera que la vio coronarse con la medalla de oro en 2025. (Foto: ASICS Perú)
La vigente campeona de la competencia destacó lo cómoda que se siente de participar de la carrera que la vio coronarse con la medalla de oro en 2025. (Foto: ASICS Perú)
Por Sergio Merino Sánchez

Tras competir en el Mundial de Media Maratón de Dinamarca y en la Media Maratón de Lima, Zarita Suárez se prepara para afrontar un nuevo desafío. La destacada fondista peruana buscará revalidar su título en la ASICS Golden Run 2026, competencia a la que llega con poco más de dos semanas de preparación y muchas expectativas. A pocos días de la carrera, conversó con El Comercio sobre sus sensaciones, sus objetivos y lo que espera encontrar en esta nueva edición.

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Entrevista