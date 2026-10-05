Tras competir en el Mundial de Media Maratón de Dinamarca y en la Media Maratón de Lima, Zarita Suárez se prepara para afrontar un nuevo desafío. La destacada fondista peruana buscará revalidar su título en la ASICS Golden Run 2026, competencia a la que llega con poco más de dos semanas de preparación y muchas expectativas. A pocos días de la carrera, conversó con El Comercio sobre sus sensaciones, sus objetivos y lo que espera encontrar en esta nueva edición.

Su camino en el fondismo comenzó de manera poco convencional. Aunque inició su carrera deportiva como profesional a los 28 años, Suárez logró consolidarse como una de las fondistas peruanas más destacadas. Actualmente, cuenta con la autorización de su Comando del Ejército del Perú para representar al país en las distintas competencias y lleva con orgullo el uniforme de la institución a la que pertenece como suboficial.

Su vínculo con el atletismo comenzó mucho antes, cuando tenía apenas 20 años y realizó el servicio militar voluntario. Fue durante esa etapa cuando conoció el fondismo y descubrió una habilidad que, con los años y mucho trabajo, la llevaría a convertirse en una de las figuras en esta disciplina.

Mucha gente no sabe que eres suboficial del Ejército, ¿cómo combinas ser militar y fondista a la vez?

Gracias al apoyo de mi institución, porque a medida que mi avance en el deporte ha ido creciendo, ellos han optado por darme las facilidades para que pueda desempeñarme como atleta de alto rendimiento. No fue fácil, ya que honestamente, como suboficial realizaba mis trabajos normales, pero también me destaqué como deportista.

Entreno en Concepción (Junín) y estoy a más o menos media hora del lugar de mis entrenamientos habituales. Posteriormente, cuando ya nosotros realizamos serie de pistas, tengo que viajar más de una hora hasta llegar al Estadio Castilla, que es en Huancayo. Yo estoy en un distrito más alejado del centro. Entonces, me toma mucho tiempo en llegar. Al igual que cuando termino mis entrenamientos, regresar hasta mi lugar donde vivo es lejos y a la vez bastante cansado. Para nosotros los deportistas es fundamental el descanso. Como no vivo muy cerca, sacrifico mucho el descanso porque tengo que regresar a mi casa para reponer energías.

Al ser mujer, militar y deportista en el Perú, ¿qué barreras tuviste que romper?

Sí, no es fácil ser mujer y militar, implica mucho sacrificio. Como militar, he tenido la disciplina y la responsabilidad de cumplir series de trabajos; pero como deportista es diferente, aunque me ha ayudado. He tenido que pasar dificultades, pero actualmente sí, estoy desempeñándome de la mejor manera.

¿Cómo manejas el tema económico?

Como me desempeño como suboficial, tenía que agarrar de mis sueldos para poder costear mis implementos, como zapatillas, y todo lo que sea necesario para poder sobresalir. Todo ha sido de mi sueldo.

Ahora vas a ser parte de la carrera ASICS Golden Run de octubre, ¿cuáles son tus expectativas?

Competí el año pasado porque soy parte del Team ASICS. Corrí los 21 kilómetros y, para mí, la ruta es una de las más tranquilas y más rápidas que he corrido. Recuerdo que en 2025 participé en una carrera días antes y de ahí corrí la Golden, pero a pesar de eso me desenvolví muy bien y puedo decir que es una ruta ideal, tanto para los que están buscando un récord personal o mejorar su marca.

Quedé en primer lugar y es una de las bonitas experiencias que he vivido. Correr en la playa, no hay mucha gente viéndote, eres tú y los atletas que están corriendo, todos con el mismo objetivo: terminar la carrera.

¿Esta carrera forma parte de tu preparación para una siguiente o qué lugar tiene en tu calendario?

Es una de las carreras que tengo en mente para poder finalizar el año. Todavía no hemos previsto con mi entrenador qué carrera vamos a correr antes de que culmine el 2026. Mi preparación va muy bien, por ejemplo, ahorita acabo de regresar del Mundial de Media Maratón en Dinamarca, entonces estamos todavía en recuperación, pero tenemos tiempo para poder llegar de la mejor manera la ASICS Golden Run.

Ahora que te has posicionado como una atleta destacada en nuestro país, ¿qué le dirías a una niña de tu ciudad que quiere iniciar en esta disciplina?

Es mi experiencia y es lo que a mí me está pasando. Para llegar al alto rendimiento no he empezado a la edad de 15, 16, 23 o 25 años. Inicié a los 28, a una edad muy madura, y en un inicio como hobby para empezar en el deporte. En mi caso, me enfoqué primero en ser profesional y después vi que tenía el talento.

Muchos jóvenes ven que tienen el talento, pero -quizás- posponen su educación y se enfocan más en querer correr, pero si no se te da o no tienes la posibilidad, creo que sería una buena opción realizarse como profesional. Para empezar a correr no hay edad.

¿Cuál es tu sueño más grande en el deporte, hacia dónde apuntas en esta etapa de tu carrera?

Como toda atleta, sueño con estar en los Juegos Panamericanos y trabajaré para conseguirlo. Espero alcanzar un cupo para Los Ángeles 2028.

¿Qué consejo le darías a un deportista amateur? ¿Cómo puede cambiar su vida el deporte?

Suma mucho porque, desde mi experiencia, también he estado en ese paso, en esa modalidad. A veces, uno se estresa con lo laboral, con lo que pasa en la casa, con lo familiar, con lo sentimental, con lo que te rodea. Y encuentra en el running paz, así como la distracción que necesita. Es una de las mejores opciones, de las bonitas experiencias que uno puede vivir.