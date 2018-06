Este jueves 14 de junio, Rusia y Arabia Saudita disputarán el primer cotejo de la Copa del Mundo. El partido, pactado para empezar alrededor de las 10:00 am. (Hora peruana), levantará el telón de Rusia 2018, que tiene como preámbulo una espectacular fiesta con Ronaldo y Robbie Williams a la cabeza.

Estará presente en el acto de inauguración el exfutbolista brasileño Ronaldo. El campeón del mundo, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, compartirá escenario con grandes figuras de la música.

La ceremonia iniciará a las 9:30 am. (Hora peruana) y, luego, tendrá como punto central el cotejo entre Rusia y Arabia Saudita, pactado para realizarse a las 10:00 am. (Hora peruana)

"El partido de apertura siempre es muy simbólico. Es el instante en el que te das cuenta del gran momento que, seas jugador o hincha, esperas desde hace cuatro años y que finalmente ha llegado", comentó en el mismo comunicado Ronaldo, dos veces ganador del Mundial, en 1994 y 2002.

"Es un momento emotivo también para los anfitriones. Después de tanto trabajo, de repente todo el mundo está en tu casa para celebrar su amor al fútbol. Sentí eso en Brasil hace cuatro años y ahora estoy feliz por poder compartir este entusiasmo con los rusos", añadió.



El cantante británico Robbie Williams actuará en la ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol, el jueves en Moscú, con lo que cumplirá "un sueño de infancia", afirmó este lunes.

"He hecho muchas cosas en mi carrera y estar en la apertura del Mundial de la FIFA ante 80.000 aficionados al fútbol en el estadio y millones en todo el mundo es un sueño de infancia que hago realidad", declaró en un comunicado el intérprete de éxitos como "Angels', "She's the One" o "It's Only Us", prometiendo "un espectáculo inolvidable".



AFP