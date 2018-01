¿Quieres al Mundial gratis? La FIFA te brinda esta posibilidad. En la cuenta de Facebook del Mundial Rusia 2018, el máximo ente invita a participar a los seguidores de un sorteo.

Se trata de una promoción de la marca de autos Hyundai, en la que se invita a los hinchas a enviar un eslogan original para que vaya en el bus de la selección por la que hincha.

El premio incluye pasajes, alojamiento y entradas para los partidos del Mundial Rusia 2018.

-El concurso Be There with Hyundai te brinda la oportunidad de compartir tu pasión por tu equipo y GANAR UN VIAJE PARA ESTAR en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

-Crea un eslogan original y elocuente, digno de ser exhibido en el autocar oficial de tu selección participante preferida.

-¡ENCUENTRA ESA FRASE PERFECTA y podrías ganar un viaje con Be There with Hyundai al Mundial de 2018!

-Las propuestas ganadoras se pintarán sobre el autobús oficial de cada una de las 32 selecciones participantes.

-PRESENTA TUS ESLÓGANES antes de que concluya el plazo, el 28 de febrero de 2018 a las 10:00 am (CET).