En el mapa geográfico de Senegal, Bambali es apenas un punto perdido dentro de sus 197 mil kilómetros cuadrados. En esa ciudad, a 400 kilómetros de la capital Dakar, Sadio Mané construye un futuro mejor para todos. Ese talento que habita en sus pies le ha permitido hacer la mejor inversión de su carrera: construir el primer colegio y el primer hospital para beneficiar a los 26 mil habitantes de ese pueblito que abrazó sus esperanzas en tiempos de carencias extremas. Parte de su familia todavía vive ahí, ahora ya en una situación mucho más cómoda gracias a que Sadio jamás dejó de perseguir la pelota, jamás dejó de corretear tras su sueño de ser el nuevo Ronaldinho.

Campeón de la Champions League con el Liverpool y Mejor Futbolista de África 2019, el mejor regalo de cumpleaños para este escapista del balón –el viernes cumple 28– es el lanzamiento del documental que recrea su vida: “Made in Senegal”, de Rakuten TV para toda Europa; no para insuflar su ego, sino para ser un referente y una inspiración para los niños del mundo. Porque su don de gente sorprende incluso más que la aceleración con la que supera rivales como postes en una cancha.

“¿Para qué querría 10 Ferraris, 20 relojes de diamantes o dos aviones? ¿Qué harán esas cosas por mí y por el mundo? Prefiero que los míos reciban un poco de lo que la vida me ha dado”, comentó hace un tiempo el crack durante una entrevista al programa “Talents d’Afrique”, de un canal de su país.

Lo suyo no es demagogia. En setiembre del 2018, un video con él como protagonista se volvió viral. La estrella aparecía limpiando baños en la mezquita Al-Rahma Mosque, en Mulgrave Street de Liverpool. Ahí Mané es un musulmán más –su padre fue imán en Bambali– y no reniega por un trato especial. No busca actos publicitarios para ganar bonos extras. Todo le sale del corazón. Como su colaboración a un programa en Malaui para la prevención del VIH. “Eso me hace feliz”, explicó al ser consultado por su desprendimiento.

Con el Liverpool, el atacante senegalés logró la Champions League la temporada 2018-19 al vencer al Tottenham en la final. (Foto: AFP).

Los 70 euros mensuales que entrega a cada familia de su pueblo son también un acto de agradecimiento con la vida. “Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy puedo ayudar a la gente”.

“Made in Senegal” es la oportunidad de escarbar en el fondo del corazón de la estrella del Liverpool, de verlo en su zona de confort, de valorar a la persona y entender cómo se forjó el futbolista de élite a pura fe, con coraje, en un lugar olvidado de Senegal. El destino jugó a su favor. Y él quiere que ese destino también ayude a miles de personas. Sus inicios en el Metz (2011-12), su paso por el Red Bull Salzburg (2012-14), su ascenso a la Premier League con el Southampton (2014-16) hasta llegar a la cumbre con el Liverpool (2016) convierten a Mané en un jugador de culto para cualquier futbolista africano. Un Mundial (Rusia 2018) y unos Juegos Olímpicos (Londres 2012) con su selección también son corolarios para agigantar su imagen.

En tiempos difíciles por el coronavirus que obliga a todos a ser solidarios, es bueno recordar a quien sin obligaciones lucha contra la pandemia de la ignorancia. Desde su privilegiada posición de profesional exitoso, el ‘Rey de África’ quiere que los niños de su pueblo tengan educación y salud. Él jamás fue a la escuela, pero a Mané la vida lo hizo sabio. El fútbol fue solo el vehículo para llegar a serlo.

EQUIPO PARTIDOS GOLES Metz (2011-12) 21 1 RB Salzburg (2012-14) 87 45 Southampton (2014-16) 75 25 Liverpool (2016-¿?) 161 77

