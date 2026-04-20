Resumen

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Adeola Owokoniran. Foto: Instagram
Adeola Owokoniran. Foto: Instagram
Por Redacción EC

El partido de ida de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en el ojo de la tormenta. Tras su contundente triunfo ante Alianza Lima, la Universidad San Martín emitió un firme comunicado en rechazo a una publicación realizada por las redes sociales oficiales del torneo, en la que se vio involucrada su jugadora Adeola Owokoniran.

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