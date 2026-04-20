El partido de ida de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en el ojo de la tormenta. Tras su contundente triunfo ante Alianza Lima, la Universidad San Martín emitió un firme comunicado en rechazo a una publicación realizada por las redes sociales oficiales del torneo, en la que se vio involucrada su jugadora Adeola Owokoniran.

En el pronunciamiento del conjunto de Santa Anita, la institución expresó su “más enérgico rechazo a la reciente publicación difundida en redes sociales por la Liga Peruana de Vóley Betsson”, señalando que el contenido difundido no representaba lo ocurrido durante el encuentro.

Asimismo, precisaron que “se incluyó una fotografía de nuestra jugadora acompañada de un texto que consideramos inapropiado y fuera de contexto respecto al desarrollo del partido de hoy”.

Origen de la polémica

El post en cuestión, que fue eliminado poco después de su difusión, mostraba a Owokoniran en un gesto captado durante el partido, acompañado de un mensaje de tono irónico. Desde la interna del club, este contenido fue interpretado como una representación descontextualizada que podía generar percepciones equivocadas entre los aficionados.

Para San Martín, el problema no fue solo la imagen, sino el mensaje que la acompañaba, al considerar que no reflejaba fielmente el desarrollo del juego ni la actitud profesional de la deportista.

Publicación que realizó la Liga Peruana de Vóley en redes sociales que generó polémica. Foto: Captura/Liga Peruana de Vóley/Facebook

Advertencia sobre el impacto en la imagen del equipo

En su comunicado, el club también puso énfasis en las consecuencias que este tipo de publicaciones puede generar. “Este tipo de contenidos puede afectar el profesionalismo de nuestro equipo”, advirtieron. El mensaje apunta a evitar que situaciones similares se repitan, especialmente en un contexto donde la visibilidad del vóley femenino peruano viene en crecimiento.

Llamado a la responsabilidad de la Liga

San Martín también hizo un llamado directo a la organización del torneo. “Exhortamos a la liga a mantener criterios responsables en la gestión de sus contenidos, priorizando el respeto hacia las jugadoras”, indicaron.

Comunicado de la USMP Vóley. Foto: USMP/Facebook

Además, añadieron que se deben evitar publicaciones “que puedan prestarse a interpretaciones negativas o que afecten la imagen de las deportistas”.

Finalmente, el club reafirmó sus valores institucionales: “Reafirmamos nuestro compromiso con el juego limpio, el respeto y la dignidad de todas las personas que forman parte del vóley nacional”, concluye el comunicado.

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