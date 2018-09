San Martín recibirá a la Academia Cantolao este miércoles (1:15 p.m. EN VIVO ONLINE vía Gol Perú), en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 2 del Torneo Clausura.

Puede que al ver la tabla de posiciones piensen que San Martín y Cantolao está más cerca de pelear un cupo a un torneo internacional que del descenso. Pero la realidad dice de que la diferencia de puntos con el penúltimo en la tabla de puntaje acumulado es de cuatro y ocho puntos respectivamente. Por lo que no pueden sentirse seguros, para nada.

Por esa razón es que el partido entre San Martín vs. Cantolao pinta como interesante, porque no solo está la necesidad de ganar, sino que se enfrentarán dos equipos de buen estilo de juego con propuestas interesantes y delanteros peligrosos. No por algo Ake Loba y Fabian Gonzales están en la lista de goleadores.

Sobre el papel, Cantolao llega mejor porque viene de cuatro partidos consecutivos sin perder (tres triunfos y un empate), pero la paralización del campeonato puede jugar en favor de San Martín, que cerró el Apertura con dos triunfos en tres partidos y tuvo tiempo para trabajar.

El Alberto Gallardo será testigo de este interesante partido en el que el triunfo será una entrada de aire para cualquiera. San Martín y Cantolao se juegan mucho más que tres puntos fecha a fecha y el que tropieza puede pagarlo caro.