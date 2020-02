Es 14 de febrero y el significado de la palabra amor puede expresarse a través de infinitas muestras de cariño. El deporte rey no es ajeno a ello. “El fútbol es una historia de amor entre un niño y un balón”, comentó alguna vez Roy Keane, un rudo volante irlandés del Manchester United que tuvo la sensibilidad para definir de lo que realmente se trata este juego. Y tiene razón. El primer flechazo es con la pelota.

“Convertirse en futbolista es solo la primera mitad de la oración silenciosa que un niño ofrece al cielo. La segunda parte es el nombre del equipo para el que quiere jugar”, explica así Andrea Pirlo el romance que se empieza a generar por una camiseta.

“Para jugar al fútbol no tienes que ser el mejor, solo tienes que amarlo”, señaló a su vez Paolo Maldini. Y no solo fueron lindas palabras al viento. El exdefensor italiano confirmó con hechos que existen amores que pueden ser eternos, amores que jamás se pueden olvidar. Su manera de demostrarlo fue jamás romper el matrimonio que tuvo con su AC Milan querido. Como la de él, hay muchas historias de fidelidad impoluta. Aquí repasamos otros cuentos de amor de los llamados ‘One Club Man’.

FRANCESCO TOTTI (ROMA, 25 AÑOS)

'Il capitano' Francesco Totti es el símbolo máximo de la Roma. (Foto: AP).

Cuando el amor acaba, no siempre lo hace en buenos términos, aunque los recuerdos de los grandes momentos siempre serán los mejores. Eso vive Francesco Totti en la actualidad. El exvolante tuvo una vida eterna en la Roma, 25 años vistiendo la camiseta de la 'Loba’ acabaron con una fuerte declaración que dio en enero pasado: “No, si yo fuera mi representante no me aconsejaría ir a la Roma. Me venderían demasiado rápido”.

Antes, él decidió quedarse en la Roma y no ir al Real Madrid, siendo acaso uno de los pocos en atreverse a decirle no al cuadro blanco. Incluso el presidente del equipo español Florentino Pérez le pidió una camiseta autografiada por eso. “Quiso una dedicatoria distinta con respecto a las dedicatorias normales. Me pidió que escribiera que soy ‘el único jugador que me ha dicho que no a fichar por el Madrid’”, según contó el mismo Totti.

Francesco debutó en la Roma el 28 de marzo de 1993 con 16 años y jugó su último partido con dicho equipo el 28 de mayo del 2017 ya con 40 calendarios. Permaneció ligado en cargos directivos hasta que en junio del año pasado se desvinculó totalmente por desacuerdos con los dirigentes. "Nunca tuve la oportunidad de involucrarme en el proyecto técnico, me mantuvieron fuera de todo”, contó en su momento y aseguró que el club lo obligó a retirarse dos años antes.

-Temporadas: 25 (1993-2017)

-Partidos jugados: 785

-Goles: 307

-Títulos: 5

PAOLO MALDINI (AC MILAN, 24 AÑOS)

Paolo Maldini fue defensor como su padre Cesare. Ambos jugaron por el AC Milan, como lo hace ahora Daniel, el hijo de Paolo. (Foto: REUTERS).

Jugó más de dos décadas en la élite del fútbol y solo fue expulsado cuatro veces, solo una por roja directa. Su calidad era admirada. El apellido Maldini es sinónimo del AC Milan y Paolo fue quien inscribió su nombre en la historia del club y del fútbol italiano al ser el jugador con más partidos en la historia de la Serie A: 647 presencias.

La idolatría que los aficionados tienen hacia Paolo le permitió quedar bien en un ocasional encuentro con Paco Gento, ícono del Real Madrid. Maldini y Gento son los dos jugadores que más finales de la Copa de Europa (Champions) han disputado con ocho cada uno. En el 2005 se encontraron en Estambul, previo a la final del torneo continental. El español le regaló una camiseta del cuadro blanco y Maldini quería responder el gesto pero la indumentaria del Milan aún no llegaba al hotel, así que un amigo suyo salió a la calle y le compró la chompa a un hincha que llevaba la ‘3’ de Paolo. Esa fue entregada a Gento. “Es un modelo, es tan guapo y tan buen jugador… pero no lava las camisetas. Esta huele a tigre”, comentó el español tras recibir el regalo.

“Otro gran jugador que se equivocó de profesión; debió ser actor, es demasiado lindo para jugar a la pelota”, dijo Diego Maradona sobre él en su libro “Yo soy el Diego”. Felizmente, Paolo se dedicó a la pelota. Ingresó al AC Milan con solo 10 años y debutó a los 16 un 20 de enero de 1985. Extendió el idilio con el juego hasta el 24 de mayo del 2009. Ganó cinco Champions con el cuadro rossonero. Su camiseta número 3 fue retirada del Milan en homenaje a la carrera que realizó el defensor.

-Temporadas: 24 (1985-2009)

-Partidos jugados: 902

-Goles: 33

-Títulos: 26

RYAN GIGGS (MANCHESTER UNITED, 24 AÑOS)

Nacido en Cardiff, Ryan Giggs fue a vivir a Manchester desde muy pequeño. Ahí se formó como jugador del United. (Foto: AFP).

El galés conquistó Inglaterra y con los ‘Red Devils’ se convirtió en uno de los jugadores con más títulos en la historia del fútbol: 35 en total.

El rugby hizo que Ryan Giggs llegara a Manchester. Su padre Danny Wilson fichó por el Swintor RLFC, por lo que toda su familia dejó Cardiff para ir al norte de Inglaterra cuando Ryan apenas tenía 6 años. Desde niño le gustó el fútbol y en la gran ciudad se unió a la Academia del Manchester City a los 8, cuando aún era Ryan Wilson. Permaneció ahí hasta 1987, cuando el día de su cumpleaños recibió la visita de sir Alex Ferguson para llevárselo al United. Así celebró su onomástico número 14.

El 29 de noviembre volvió a ser especial en 1990. Esa fecha el volante galés firmó su contrato como profesional con el cuadro rojo y debutaría el 2 de marzo de 1991 con 17 abriles. Fue el inicio de su gran carrera de 24 temporadas que cerró el 6 de mayo del 2014 cuando salió entre lágrimas de Old Trafford. Aquella temporada terminó con el galés siendo técnico del equipo –mientras aún pertenecía a la plantilla- en las últimas cuatro jornada luego de la destitución de David Moyes.

-Temporadas: 24 (1990-2014)

-Partidos jugados: 963

-Goles: 168

-Títulos: 36

RICARDO BOCHINI (INDEPENDIENTE, 19 AÑOS)

Independiente de Avellaneda se ganó la chapa de 'rey de copas' en gran parte por Ricardo Bochini, ídolo eterno de los 'Diablos Rojos'.

Para dedicarse al fútbol, el ‘Bocha’ tuvo que dejar la escuela. Se olvidó de los estudios cuando estaba en sexto grado para trabajar –era el cuarto de nueve hermanos- y en sus ratos libres pateaba un balón. De adolescente probó suerte en San Lorenzo y Boca. Los xeneizes no lo aceptaron por no tener buen físico. Su estatura era baja pero guardaba mucho talento.

Llegó a Independiente y debutó en 1972, iniciando la etapa dorada del cuadro rojo que ganó cinco Copas Libertadores entre 1973 y 1984. “La joya del fútbol argentino”, así fue como lo calificó Diego Armando Maradona, acaso uno de los máximos ídolos en el país albiceleste. Ambos se juntaron en la selección campeona del mundo en México 1986, y tiraron una pared en la semifinal frente a Bélgica. “Cuando vi que entraba Bochini, me pareció que tocaba el cielo con las manos, por eso lo primero que hice fue tirar una pared con él. En ese momento sentí que estaba tirando una pared con Dios”, dijo el ‘Pelusa’, quien incluso tiene una foto en la que está inclinado besándole la mano a Bochini.

“Solo le pido a Dios que Bochini juegue para siempre, siempre para Independiente, para toda la alegría de la gente”, canta la popular del ‘Rojo’, y canta el fútbol mismo.

-Temporadas: 19 (1972-1991)

-Partidos jugados: 714

-Goles: 108

-Títulos: 14

CARLES PUYOL (BARCELONA, 15 AÑOS)

No era el más brillante, pero sí el que tenía más corazón del 'Dream Team' de Pep Guardiola que ganó todo. Carles Puyol fue el capitán de aquel Barcelona. (Foto: AFP).

El exitoso ‘Pep Team’ que maravilló a todos disfrutó de la brillantez de Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, pero sentó sus bases en el coraje de Carles Puyol, su gran capitán. Él quería jugar hasta los 40 años, pero sus lesiones en las rodillas lo obligaron a decir adiós a los campos a los 36.

Empezó jugando fútbol sala hasta los 14 años, luego se dedicó al fútbol en el CF La Pobla durante dos calendarios. Era lateral. Recién en 1994 llegó al Barcelona y un año después firmó su primer contrato profesional con 17.

Debutó con 21 el 2 de octubre de 1999 de la mano del holandés Louis van Gaal como lateral derecho, aunque se consolidó como central. En el 2004 fue nombrado capitán por elección de la plantilla que dirigía Frank Rijkaard. Y desde ahí ejerció su liderazgo para contagiar ese coraje que derrochaba en la cancha.

Su rectitud dentro y fuera del campo era totalmente reconocida, pero Gerard Piqué, ocho años menor, siempre lo animaba a salir por las noches. “Lo negociábamos jugando. Una vez teníamos dos días libres y le dije: ‘si mantenemos la portería en cero te acompaño’. Otro día íbamos 4-0 y me dijo: ‘¿qué, hoy salimos no?’", contó el defensor catalán.

Si muchos ponían la clase dentro del campo, Puyol ponía el corazón.

-Temporadas: 15 (1990 - 2014)

-Partidos jugados: 676

-Goles: 23

-Títulos: 21

SEPP MAIER (BAYERN MÚNICH, 15 AÑOS)

El 'Loco' Sepp Maier cuidó la portería del Bayern Múnich como ninguno. También fue campeón mundial con Alemania en el Mundial 74.

Torneo que se ponía al frente, torneo que el portero Sepp Maier lo ganaba: Bundesliga, Copa Alemana, Champions y Mundial. Sus pantalones hasta la rodilla se convirtieron en su marca, además del gran sentido del humor que sus compañeros destacaban de él, a quien llamaban ‘El gato’.

Llegó al Bayern Múnich con 15 años y en 1962 firmó su primer contrato profesional cuando tenía 17. Debutó en el arco en una circunstancia especial: el portero titular Fritz Kosar también era usado como delantero. Cuando el atacante Ohlhauser se lesionó en la Copa Feria de 1962, los reemplazó Kosar, con lo que Maier hizo su debut en diciembre de ese año. El Bayern aún estaba en Segunda División y en 1965 celebraron el ascenso a la Primera.

Con 442 partidos seguidos, tiene el récord de presencias consecutivas en la Bundesliga. “Siempre hubo ofertas, ¿pero por qué debería cambiar? ¡Jugué en el mejor equipo de Europa!”, aseguró cuando se le preguntó por qué nunca dejó el cuadro bávaro.

Tuvo que abandonar el fútbol con 35 años debido a un accidente de tránsito, pero no se alejó del cuadro muniqués: fue entrenador del equipo.

-Temporadas: 15 (1962- 1980)

-Partidos jugados: 633

-Títulos: 11

CASOS PERUANOS

En el fútbol peruano también hubo casos de este tipo, de jugadores que solo defendieron a un solo club. En los grandes destacan los casos de Alejandro Villanueva: Alianza 1927-1943, aunque jugó en Segunda antes de llegar al cuadro íntimo. Teodoro Lolo Fernández: Universitario 1930-1953. Alfredo Quesada: Cristal 1968-1985.

En los últimos años se sumaron nombres como el de José Luis Carranza en el cuadro crema y el de Paulo Hinostroza en el blanquiazul.