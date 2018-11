Santa Fe vs. Tolima EN VIVO: chocarán fuerzas este sábado (3:15 pm. EN VIVO ONLINE vía RCN / Win Sports) en El Campín de Bogotá por la fecha 18° de la Liga Águila.

Motivado por su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, el 'León' busca ese triunfo que lo meta al octogonal final y le dé la chance de pelear el título. Pero la tendrá complicada ante el 'Vinotinto' que busca el liderato. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Primera A de Colombia.

El desgaste hecho en la Copa Sudamericana, donde lograron meterse entre los cuatro mejores, no es excusa para Santa Fe de Guillermo Sanguinetti para no meterse en zona de clasificación y no depender de nadie en la última jornada para seguir con vida en el torneo cafetero.

Pero será complicado cuando este sábado enfrenten a Deportes Tolima, escolta del líder, que no pierde hace tres fechas y que encima tiene un partido pendiente para intentar llegar al octogonal final como líder de la Primera División de Colombia.

El historial de los enfrentamientos entre Santa Fe vs. Deportes Tolima es bastante parejo. En los últimos 10 enfrentamientos cada equipo ganó dos veces y el resto fueron empates (6). Sin embargo, el 'Pijao' no gana en El Campín desde el 24 de abril de 2013.