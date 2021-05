Conforme a los criterios de Saber más

Santiago Ormeño pasó sus goles de la PlayStation a la vida real. Así como lee, gracias a la eLiga MX Clausura 2020, un torneo de E-sport, el atacante logró ganarse el cariño de los hinchas del Puebla. Aquella competición le sirvió a darse a conocer porque antes pasaba desapercibido. Hoy su vida ha dado un giro total, ya no solo convierte goles virtualmente, ahora los hace de verdad. Es el delantero de moda en México y los equipos más ranqueados como el Cruz Azul y Chivas quieren tenerlo en sus filas, pese a que es el gran ausente en la convocatoria de la selección peruana.

“Mi paso por la eLiga me dio una confianza grande y por eso he logrado destacar. Me ha ayudado a tener éxito en el fútbol real, fue un impulso porque antes no estaba 100 por ciento convencido de lo que quería y era, ahora soy más decidido”, dijo Ormeño en una entrevista a la cadena EFE.

El delantero no mentía. Desde su debut con el Morelia en el 2018 por la Copa MX, Ormeño solo pudo jugar 8 veces (4 la Copa y 4 en la Liga) donde apenas marcó un gol. Ese lapso de tiempo, llegó al Perú para jugar por Cuzco FC en busca de minutos y por pedido de Juan Reynoso. Tampoco le fue bien: 2 partidos y 1 gol. Números bajos para un delantero. Pero como él dice, las cosas comenzaron a cambiar.

Terminó la actividad de este viernes en la eLiga MX, ORMEÑO, ORMEÑO, tres veces SANTIAGO ORMEÑO.



El representante del @ClubPueblaMX se aprovechó de Nico Benedetti que representaba al @ClubAmerica y lo goleó 3-0.



Otra sorpresa de la jornada. pic.twitter.com/lcUy2M4zUY — Peloteando (@Peloteandomx) April 11, 2020

Antes de que la Liga MX se cancele en mayo del 2020 por el coronavirus, Ormeño se reincorporó a la franja que ya contaba con Reynoso como técnico, el mismo que lo llevó al Perú. Santiago ganó confianza y se tomó las cosas en serio.

En el regreso del torneo mexicano, Puebla se medía ante Mazatlán. La sorpresa de aquel partido fue ver a Santiago Ormeño como titular. La estrella de la eLiga estaba comandando el ataque del conjunto camotero y lo hizo de la mejor manera porque marcó el primer tanto. Ese encuentro fue el punto de partido para su despegue.

Desde el regreso del fútbol a México, Santiago Ormeño ha jugado 35 partidos: 28 como titular y marcando 16 goles. Sus números siguen en ascenso al igual que su carrera.

¿Cómo juega Santiago Ormeño?

Los 1.86 de estatura y los 81.4 kg que registra la base de datos de la Liga MX, hace que Ormeño sea un delantero muy peligroso. El atacante sabe jugar con su físico: gana por arriba y por abajo se quita de encima la marca de sus rivales. Eso sí, no es un delantero veloz pero su buen posicionamiento en el campo hace que sea un detalle menor.

En la imagen de abajo se puede apreciar la posición de Ormeño dentro del campo de juego. Siempre busca estar entre dos defensas . Esto es vital para un delantero porque genera tiempo de distracción para ambos rivales ya que estos tienen que decidir quién tomará su marca. Luego con un pequeño movimiento, previo al pase, se quita la marca o manda al defensor un lugar donde se le haga difícil ir o perfilarse.

Movimientos de Santiago Ormeño

No tiene mucha participación en la elaboración del juego, pero la veces que le toca aguantar o pivotear un balón lo hace muy bien. Sabe jugar de espaldas y friccionando al rival. Ormeño a veces desciende para recibir el pase y girar con el objetivo de encarar la siguiente acción. Este tipo de movimiento y desmarque es muy valioso para darle continuidad a la circulación del balón.

Santiago Ormeño: los espacios que gana el delantero

La especialidad de Ormeño es el control orientado. Lo hace para buscar remates con ambas piernas. Tiene ese pequeño movimiento de distracción donde se genera la siguiente acción: a veces para la derecha y otras por la izquierda. Siempre termina con un remate. De esta manera lleva algunos goles marcados en la liga mexicana.

Control orientado de Santiago Ormeño

Santiago Ormeño aprovecha muy bien su estatura. Lo hace para defender, para generar un pase y, sobre todo, para marcar goles. A sus buenos movimientos en el área rival le suma la técnica para golpear el balón con la cabeza.

Cabeza

Por juego, Ormeño tiene las mismas características que Paolo Guerrero y Alexander Valera. Los tres son centros delanteros. Utilizan el físico para ser peligrosos dentro de área antes que un regate o alguna pirueta porque eso les cuesta. Son más directos de cara al gol.

Santiago Ormeño, Paolo Guerrero y Alex Valera