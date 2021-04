Conforme a los criterios de Saber más

Ya es una costumbre la larga espera cada vez que se cierra un plazo para convocatorias de la selección peruana. Ricardo Gareca siempre ha pedido una dosis de paciencia para elaborar sus listados. Y ayer, recién después del mediodía, el técnico argentino definió a los 50 jugadores para la lista preliminar de la Copa América y de la fecha doble de Eliminatorias en el decisivo junio. La principal sorpresa es la presencia por primera vez del delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño.

Una nómina con pocas sorpresas y con algunos jóvenes como Kluiverth Aguilar de Alianza Lima y Jhilmar Lora de Sporting Cristal. Lo de Ormeño es un llamado que se puede explicar por el significado que tiene para Ricardo Gareca esta Copa América, que tendrá como sedes a Argentina y Colombia. P ara el ‘Tigre’, esta competencia es el último y apurado banco de pruebas para afrontar los últimos meses del 2021 y los primeros del 2022.

Si bien esta lista solo es un requerimiento de la Conmebol para gestionar las vacunas y preparar con tiempo los protocolos del torneo de selecciones sudamericanas, para Gareca es una oportunidad de demostrar cuáles serán sus criterios para los próximos llamados en este segundo proceso: sostener la base de convocables, darle prioridad a los jugadores con continuidad e ir consolidando a algunas figuras jóvenes del torneo local. Otras novedades en la lista son Aron Sánchez de Cantolao, Jorge Murrugarra de Universitario, Raziel García de Cienciano, Renzo Garcés de la Universidad César, Luis Iberico de Melgar, Paolo Reyna de Melgar y Erinson Ramírez de Deportivo Municipal.

Santiago Ormeño dejó abierta la posibilidad de jugar por la Selección Peruana | Foto: @santorme

—Ormeño, ahora sí—

A sus 27 años, Santiago Ormeño ha alcanzado un pico de rendimiento con el Puebla de la Liga mexicana. Las noticias recurrentes de sus goles ya han tenido una respuesta oficial de Gareca: hay interés por verlo dentro del grupo de la selección. Tendrá su oportunidad como Gianluca Lapadula y como Jean Pierre Rhyner. Este podría ser el segundo contacto de Ormeño con el fútbol peruano, luego de haber tenido un paso veloz en el Real Garcilaso (hoy Cusco FC) durante la temporada 2019.

Era ahora o nunca. Esa es la consigna que ha manejado el comando técnico de la Bicolor. La Copa América, así como pasó en el torneo continental del 2016, es una oportunidad para que Gareca resuelva sus últimas dudas y encamine el tramo final en busca de un cupo al Mundial de Qatar 2022. Lo de Ormeño, además, responde a sus 9 tantos en esta temporada del torneo mexicano. Una cifra que supera lo hecho por sus competencias directas en el puesto.

Santiago Ormeño suma 9 goles en todo este año 2021, mientras que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán acumulan cada uno un tanto (ambos vienen de superar lesiones). Gianluca Lapadula tiene dos goles este año y Raúl Ruidíaz la misma cantidad. Por estadística fría, el atacante del Puebla saca ventaja.

Anunciamos la lista provisional de futbolistas convocados por el profesor Ricardo Gareca para la @CopaAmerica 2021. #UnidosSomosMásFuertes #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/K8pnuwm80w — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) April 27, 2021

-La importancia del recambio-

Ricardo Gareca ha incluido en su lista preliminar a 7 delanteros, tres de ellos son parte de la rutina del ‘Tigre’ como técnico de Perú. Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz siguen en la primera línea de convocables. Lo que evalúa hacer el comando técnico de la selección es, de a pocos, consolidar a un par de atacantes más en estos próximos meses.

“Hay una buena cantidad de delanteros, pero hay que sostener un rendimiento y una efectividad. Y mientras sigan vigentes y competitivos Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, o el mismo Ruidíaz, no será fácil suplantarlos, porque los tres son muy competitivos, son muy fuertes, no van a resignar su posición así nomás. Quizá se despeje todo cuando ellos no estén”, nos dijo Gareca en una reciente entrevista. La aparición de Ormeño también responde a esa exploración en tiempo futuro.

Es fundamental para este proceso de selección peruana seguir explorando nuevos nombres y comenzar a salir de la indepedencia de ese grupo de cuatro jugadores que lideraron la tabla de goleadores en las Eliminatorias pasadas. Nos referimos a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Christian Cueva y Edison Flores. No contar con ellos en su mejor versión el año pasado ha influido en la escasa producción goleadora de Perú en los primeros cuatro partidos de Eliminatorias en el año pasado (ningún gol en sus últimos dos encuentros ante Chile y Argentina).

Ricardo Gareca apareció en contenido de la AFA para crear conciencia contra la pandemia. (Video: AFA)

-Una Copa América Centenario más fugaz-

Como mencionamos al inicio de este texto, la Copa América en Argentina y Colombia luce como la última opción de Gareca para recuperar el rumbo de una selección nacional que tuvo un inicio accidentado en las Eliminatorias. Tres meses después del mencionado torneo continental, Perú afrontará seis partidos clasificatorios rumbo a Catar en solo 60 días.

Hace cinco años, la Copa América Centenario en Estados Unidos apareció como esa etapa de pruebas que determinó el recambio en la base de la selección, que agonizaba en la tabla de posiciones de las Eliminatorias para Rusia 2018. Y eso alcanzó para que la selección crezca en poco tiempo y pueda acceder, casi raspando, a un cupo mundialista.

Hoy la situación es distinta, hay menos espacio de tiempo y más partidos acumulados. Sin embargo, el ‘Tigre’ no quiere desaprovechar esa acumulación de días de concentración y buscar recalcular el camino de un cuadro blanquirrojo algo lejos aún de su mejor versión. “Hemos tenido concentraciones muy extensas, no solo en Copa América sino también en Eliminatorias. Eso no se va a modificar, eso nos hace bien, nos hace bien estar juntos, los protocolos además nos obligan a eso”, nos dijo el ‘Tigre’.

Toda esta situación, en busca del gol bicolor, ha motivado la aparición de Santiago Ormeño. Nacido en México, pero con nacionalidad peruana, hoy es más una duda, antes que una certeza en la Videna. Y ese signo de interrogación buscará ser resuelto en los próximos meses. Ya no se puede esperar más el despegue. Comienza, ahora sí, la cuenta regresiva para las horas más decisivas de la selección en este 2021.

