Santiago Ormeño estuvo muy cerca de ser convocado por la Selección Mexicana en la última fecha FIFA, pero el técnico Gerardo Martino aún no lo tiene en cuenta. Por ese motivo, el delantero del Puebla todavía tiene la posibilidad de ser llamado por la Selección Peruana, opción que no descarta.

En una entrevista con el programa “Ahora o Nunca” de ESPN, el delantero mexicano-peruano dejó abierta la posibilidad de representar a Perú, pero aseguró que aún no ha tenido ningún contacto directo con la ‘Blanquirroja’.

“No ha habido ningún contacto conmigo en lo personal. Son puros rumores. Es cierto que el profesor Juan Reynoso me llegó a comentar que gente de allá preguntó por mí. Pero un contacto directo conmigo o con el club, no ha habido nada”, dijo Ormeño.

“Sobre la posibilidad de jugar, ¿por qué no? Soy mexicano, pero también soy peruano. Mis raíces son de ahí. Si me llega la oportunidad, no tendría por qué negarme”, agregó el delantero.

Santiago Ormeño no descarta jugar en la Selección Peruana | Video: Ahora o Nunca ESPN

Santiago Ormeño es uno de los jugadores que en los últimos meses ha estado en la órbita de la Selección Peruana. De hecho, Ricardo Gareca se ha pronunciado en algunas oportunidades sobre las chances que tiene el delantero del Puebla para ser convocado en la ‘Blanquirroja’ y aseguró que lo están siguiendo, aunque no han tenido contacto con él.

