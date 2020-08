Con la mente más pensando en el retiro que en la consolidación, así llegó Santiago Ormeño a la que pudo haber sido su última prueba. “Estaba hasta la madre”, asegura él mismo sobre el momento en que vivía, pero se encontró con el técnico Enrique Meza y Juan Reynoso en su camino para volver a sentir la pasión del juego.

Santiago Ormeño es delantero, de esos ´9′ grandazos que siempre caen bien cuando marcan semana a semana. En este inicio de temporada en la LigaMX así se le ha visto, marcando dos tantos en las primeras fechas con el Puebla. Tiene 26 años y de pronto pasó de ser noticia por destacar en la eLigaMX en mayo -llegó hasta cuartos de final en el torneo virtual- a ser propuesto como reemplazante de Paolo Guerrero en la selección peruana.

El golazo de Santiago Ormeño en el Puebla vs. Chivas por la Liga MX. (Video: @BocaJrsGolo)

“Tiene poco jugando, con poca experiencia aún pero que ha mostrado ser contundente cuando le ha tocado jugar”, nos dice Damián Zamogilny, ex futbolista, técnico y hoy comentarista en el fútbol mexicano. Las características de su juego se avalan en su talla. Mide 1.86 metros y protege bien el balón de espaldas.

Ormeño es un delantero que ha aceptado abiertamente aceptar jugar por la selección peruana luego de que el mismo Reynoso lo sugiriese. “Con Ruidíaz pueden competir por la ‘9′ una vez que se vaya Paolo”, aseguró el ‘Cabezón’, a lo que Ormeño respondió que le encantaría. “De Perú vienen mis raíces, mi abuelo jugó en la selección peruana. Soy mexicano, pero también soy peruano”, según le declaró a RPP.

En Machu Picchu. (Foto: Instagram)

El 28 de julio del año pasado, antes de generar todos los comentarios que genera hoy, ya mostraba su lado blanquirrojo. El atacante luce fotos en sus redes sociales en el imponente Machu Picchu. Por eso en México de inmediato se empezó a decir que los peruanos se lo podemos ‘robar’.

“Hay que ser cautelosos”, advierte el ‘Ruso’ Zamogilny, quien además, es hincha del Puebla. “Tal vez en 7 u 8 fechas más podríamos ver si es una realidad o solo un buen inicio”, repite. Justamente esta noche se disputa la cuarta jornada de la LigaMX y Ormeño tendrá que batallar ante la defensa de Tigres.

Pues si vemos sus números en Primera División, su producción aún es muy corta. Lleva cuatro goles en Primera (1 en CopaMX, uno en la Liga 1 con Garcilaso y 2 en Liga MX). Este año ha ‘explotado’ en gran forma, pero debe seguir ese camino si quiere que se siga hablando de él y siga en la mira de la selección peruana.





Torneo Club PJ - Minutos Goles Liga MX - Apertura 2018 Puebla 1 - 17 0 Sub 20 - Apertura 2018 Puebla 10 - 876 2 CopaMX 2019 Puebla 3 - 180 1 LigaMX - Clausura 2019 Puebla 2 - 24 0 Fuerza Básicas Sub 20 - Clausura 2019 Puebla 6 - 525 1 Liga 1* Real Garcilaso 2 - 134 1 LigaMX Clausura 2020 Puebla 1 - 57 0 Fuerzas Básicas Sub 20 - Clausura 2020 Puebla 4 - 360 0 LigaMX - Apertura 2020 Puebla 2 - 135 2 * Sin considerar Copa Bicentenario Fuente: LigaMX





-Su difícil andar-

El delantero se formó en el América, donde estuvo durante una década, desde los 10 hasta los 20 años, hasta que llegó a la reserva Sub 20. Sin embargo, sin chances de llegar al primer equipo tuvo que buscar espacio en otros equipos. Pasó a Pumas, donde entrenó con el primer equipo, pero luego de superar una lesión lo prestaron al Pioneros de Cancún de la Segunda División.

Era 2017 y el desánimo empezaba a aparecer en su carrera porque se sentía “más retirado que activo”. Luego, llegó a unas pruebas en el Lobos BUAP, pero le pasó lo mismo, ya que lo registraron en el equipo de Segunda. Con 23 años estuvo seis meses sin poder jugar.

Hasta que lo contactaron Meza y Reynoso. “Entre 50 chavos me eligieron y me llevaron a la pretemporada”, cuenta el delantero. Así, a mediados del 2018, con 24 años cumplidos por fin veía el debut en Primera cada vez más cerca. Reynoso era el asistente del equipo, por eso Ormeño hasta ahora agradece lo que le pasó ese vez.

“‘Ojitos’ Meza y el profe Juan Reynoso me extendieron la mano, les debo muchísimo. En ese momento no la estaba pasando muy bien y fue una de las alternativas que tuve y se dio. Ya me estaba cansando, estaba aburrido de todo lo que vive un futbolista”, le dijo al azteca portal “Mediotiempo”.

Debutó en Primera en octubre de ese año, pero solo participó en dos partidos (24 minutos). Para el 2019 las cosas no fueron las mejores en Puebla. Meza fue despedido, Reynoso siguió ese camino y se regresó al Perú con el CV de Ormeño en su maleta. El ‘Cabezón’ asumió en Real Garcilaso y una de las primeras cosas que hizo fue llamar a Santiago. En el Cusco se volvieron a juntar, pero solo durante poco tiempo. El delantero jugó la Copa Bicentenario y un par de partidos de Clausura, con un gol ante Melgar.

Reynoso se marchó del Garcilaso (hoy Cusco FC) a finales de agosto, y volvió al Puebla esta vez como entrenador del primer equipo. Desde México llamó a Ormeño para que se regrese e integre nuevamente al cuadro de la franja. Así, llegó el 2020 y las nuevas expectativas para ambos.

Con la camiseta de Garcilaso. (Foto: Instagram)

En 135 minutos jugados lleva dos tantos, que sirvieron para abrir el marcador en el triunfo sobre Mazatlán (4-1) y un golazo para darle la victoria al Puebla ante Chivas (1-0). Esta noche enfrenta al Tigres y Ormeño nuevamente volver a estar a prueba.

