Santiago Ponzinibbio vs. Neil Magny: así fue el brutal KO del argentino en el estreno de UFC en Buenos Aires "Me fui a Brasil porque no tenía qué comer y la vengo peleando hace mucho... diez años. Los sueños se cumplen y hay que seguir adelante", sentenció Santiago Ponzinibbio luego de noquear a Neil Magny por UFC argentina

Santiago Ponzinibbio se luce ante su público en el estreno del UFC en Argentina. (Foto: AFP)