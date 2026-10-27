La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli se llevará a cabo el sábado 31 de octubre de 2026 en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. Tras más de un año de inactividad, el boxeador mexicano regresa al cuadrilátero en calidad de retador para intentar conquistar nuevamente el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cinturón que actualmente ostenta el invicto franco-camerunés.

¿Cuándo y a qué hora pelea Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbili?

La pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbili por el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), será este sábado 31 de octubre a partir de las 2:00 PM (hora mexicana) y 3:00 PM (hora peruana).

¿En qué canales transmiten Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbili, EN VIVO?

En México: Transmisión gratuita en televisión abierta por Azteca 7 (La Casa del Boxeo) y por televisión de paga a través de ESPN.

En Latinoamérica (incluyendo Perú): Transmisión por Disney+ Premium..

En Estados Unidos: Disponible únicamente mediante pago por evento (PPV).

¿Dónde ver Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbili, ONLINE?