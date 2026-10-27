La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli se llevará a cabo el sábado 31 de octubre de 2026 en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. Tras más de un año de inactividad, el boxeador mexicano regresa al cuadrilátero en calidad de retador para intentar conquistar nuevamente el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cinturón que actualmente ostenta el invicto franco-camerunés.
La pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbili por el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), será este sábado 31 de octubre a partir de las 2:00 PM (hora mexicana) y 3:00 PM (hora peruana).
- En México: Transmisión gratuita en televisión abierta por Azteca 7 (La Casa del Boxeo) y por televisión de paga a través de ESPN.
- En Latinoamérica (incluyendo Perú): Transmisión por Disney+ Premium..
- En Estados Unidos: Disponible únicamente mediante pago por evento (PPV).
- A nivel internacional (Global): La plataforma oficial para ver el combate por internet es DAZN PPV.
- En México: Además de DAZN, se podrá seguir la señal digital gratis en el sitio web de Azteca Deportes y su app oficial.
- En Latinoamérica: Disponible en streaming a través de la plataforma Disney+ (bajo la señal de ESPN).