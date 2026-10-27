Por Joao Muñoz Tineo

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli se llevará a cabo el sábado 31 de octubre de 2026 en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. Tras más de un año de inactividad, el boxeador mexicano regresa al cuadrilátero en calidad de retador para intentar conquistar nuevamente el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cinturón que actualmente ostenta el invicto franco-camerunés.

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