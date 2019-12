El domingo 29 de diciembre del 2013 la vida de Michael Schumacher cambió por completo. El piloto alemán se encontraba en la estación alpina de Méribel en Los Alpes cuando se accidentó. Su cabeza golpeó una roca produciéndole un traumatismo craneoencefálico severo. El impacto también provocó hematomas intracraneales y un edema cerebral difuso. Su existencia corría peligro.

Siempre controlando el tiempo a su favor, el reloj parecía ir más rápido aquel 29 de diciembre del 2013. Un helicóptero tuvo que trasladar al multicampeón de la Fórmula 1 a la clínica de Moutiers y por la gravedad de su estado fue llevado al nuevo centro médico en Grenoble. Una doble cirugía después, la institución médica emitió un comunicado de prensa: “Ha necesitado inmediatamente una intervención de neurocirugía. Se encuentra en estado crítico”.

A partir de ese momento el piloto entró en un coma profundo a la par que la familia decidió restringir la información.

En este día: El accidente de Michael Schumacher

Seis meses después la familia decidió trasladarlo al hospital universitario de Lausana, Suiza. Era junio del 2014 y el estado de Michael Schumacher seguía siendo crítico. Preocupados por su salud y por las filtraciones de la prensa, su esposa Corinna y su representante Sabine Kehm decidieron instalarlo en su hogar en Gland, Suiza.

A orillas del Lago Geneva, la familia optó por reconstruir una mansión para instalar a Michael Schumacher. Con un costo médico semanal de 160 mil euros, Corinna decidió subastar varios objetos preciados y así amortiguar la cuantiosa deuda que se venía generando, En septiembre del 2016 se volvieron a tener noticias de Schumacher, el abogado de la familia Felix Damm reveló que el piloto no podía caminar. Era la primera noticia oficial desde el 2014. De ahí en más algunos tabloides alemanes informaron sobre los procesos que seguía el ex F1 y las rutinas de la familia; pero, todo fue desmentido por Corinna a la par que inicia procesos legales por difamación.

Luego de dos años más de silencio, se volvieron a tener noticias oficiales sobre la salud de Michael Schumacher. En agosto del 2018 un familiar reveló a la revista ‘Paris Match’ el estado del piloto.“Cuando lo pones en su silla de ruedas frente al hermoso panorama de las montañas que miran al lago, Michael a veces llora”. Posteriormente el arzobispo Georg Ganswein fue visto ingresando a la mansión, por lo que los medios especularon que el final de Schumacher estaba cerca; pero, el hombre religioso confesó a la revista Bunte el siguiente episodio: “Me senté frente a él, lo toqué con ambas manos y lo miré. Su cara, como todos sabemos, es la típica cara de Michael Schumacher; sólo se ha vuelto un poco más rellena”.

En el 2019 un megaoperativo en París alertó sobre la presencia de Schumacher en la ciudad. En efecto, el piloto de 50 años llegó al Hospital Georges-Pompidou rodeado de un gran dispositivo de seguridad e ingresó en una camilla completamente cubierto. Eran las 15:40 local y fue recibido por el doctor Philippe Menasché para tratar una insuficiencia cardíaca. El médico nunca aseguró estar tratando al alemán y declaró: “Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún ‘experimento’, término abominable que no se corresponde con una visión seria de la medicina”.

Fue ahí que Corinna brindó una amplia entrevista a la revista alemana ‘She’s Mercedes Magazine’. La esposa de Michael Schumacher reveló que todo este hermetismo era un pedido exclusivo del piloto y que respeten la decisión que él había tomado.

"En este momento está en las mejores manos posibles y nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo. Puede estar seguros de ello. Traten de comprender solamente que estamos siguiendo la voluntad de Michael de mantener en secreto su estado de salud”.

Con este 29 de diciembre son seis años los que un velo de misterio cubre a Michael Schumacher. Con escasa información de la familia y pocas fuentes confiables, la salud del piloto sigue siendo delicada; pero, esperanzadora. Su amigo Bernie Ecclestone declaró recientemente en un documental: “Él no está con nosotros en este momento. Pero cuando esté mejor, contestará todas las preguntas”.