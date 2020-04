Un día como hoy 19 de abril, hace 20 años, se escribió un capítulo glorioso en la historia del fútbol. Corría la temporada 1999/2000 cuando el Real Madrid visitaba al Manchester United en busca de su pase a semifinales de la Champions League. Al conjunto blanco no le fue tan bien en el partido de ida en el Bernabéu, tras empatar sin goles; sin embargo, pudo tener una noche mágica en la vuelta del Old Trafford, que se resumió en una maravillosa jugada de Fernando Redondo.

Finalmente, Real Madrid pudo lograr el ansiado triunfo por 3-2 sobre el Manchester United. Pero eso no fue lo más especial de la noche. Cuando el reloj marcaba el minuto 50 del partido, los merengues ya ganaban 2-0 con una gran exhibición de fútbol en el Old Trafford. Lo mejor para el club blanco vendría dos minutos después.

Redondo obró un sensacional taconazo desbordando por la banda izquierda ante la marca de Berg, a quien se le pasó la pelota entre sus piernas. Tras su enorme gesto técnico, el argentino llegó hasta la línea de fondo con la cabeza levantada y logró ver a Raúl acechando el área rival. El conocido como ‘El Príncipe’ se tomó un pequeño respiro y luego no lo dudó ningún segundo: le dio dio el pase a Raúl para que culmine su obra de arte, marcando así el tercero.

⚽🤩 Se cumplen 20 años de una de las jugadas más emblemáticas de la historia de la Champions y del Real Madrid: el taconazo de Fernando Redondo en Old Trafford pic.twitter.com/EIn9wttMXx — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 19, 2020

“Me parece mentira que hayan pasado 20 años. Será que los buenos recuerdos uno los mantiene más cercanos. Quizá también porque terminamos la temporada consiguiendo esa octava Champions”, expresa Redondo en una entrevista con el medio español As.

Además, ‘El Príncipe’ recordó que pese a la derrota del Manchester United, el Old Trafford no se resistió a ovacionar el gran fútbol del Real Madrid esa noche. “Recuerdo perfectamente que una vez finalizado el partido, cuando nos marchábamos hacia el vestuario, todo el público nos despidió de pie aplaudiendo a pesar de que su equipo había sido eliminado. Disfruté ese espíritu de entender este juego”, señala en As.

Esa jugada maravilló a todo el mundo, pero más a los que fueron testigos de la ingeniosa acción de Redondo. Alex Ferguson, entonces entrenador de los ‘Red Devils’, quedó admirado con el gran taconazo del argentino y soltó una de las frases que quedará bien grabada en la memoria de muchos. “¿Qué tiene ese jugador en las botas? ¿Imanes?”, sostuvo el exentrenador escocés.

Esa jugada de Redondo trasciende generaciones y perdurará por muchísimos años. De todas maneras, es una de las mejores acciones con asistencia incluida en la historia. ¿Qué son 20 años para el fútbol? Casi nada.

