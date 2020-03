El pasado 10 de marzo, hallaron muerta a la actriz estadounidense, Josie Harris, quien fue esposa de Floyd Mayweather. Entonces, el famoso boxeador reaccionó angustiado, publicando algunas fotos junto a ella en su cuenta oficial de instagram con mensajes cariñosos. Sin embargo, en las últimas horas se ha revelado el crudo relato de Josie sobre el calvario que vivió durante su relación con Mayweather.

En medio de la investigación del caso, el medio británico The Sun ha tenido acceso a un libro que Harris estuvo escribiendo antes de que ocurra la tragedia. En un fragmento, ella cuenta cómo soportó la violenta relación que vivió con el pugilista entre 1995 y 2010. Este relato fue compartido por una de las amigas de la actriz porque consideró que "Josie merece que se escuche su voz, ahora más que nunca".

“Mis ojos se abrieron al sonido de mis propios gritos. El dolor me atravesó el cráneo cuando levanté la vista y vi a Floyd. Él sostenía la parte de atrás de mi cabello, parándose sobre mí con una mano, golpeando la parte de atrás de mi cabeza con la otra, arrastrándome fuera del sofá y tirando de mí por toda la habitación”, comienza el terrible relato de Harris.

Luego, prosigue contando todos los detalles del suceso. “Los muebles en la sala de estar cayeron después de lanzarme como una muñeca de trapo. Floyd, escucha a tus hijos. Estás haciendo esto frente a tus hijos. Me estremecí ante el dolor agonizante que sentía en mi cabeza y grité nuevamente hasta que me dejó ir. Antes de que pudiera decir algo, Floyd volvió a apretarme el cabello y me golpeó la nuca. Estaba decidido a darme una lección. Podía verlo en sus ojos. Cuando me senté, me agarró del brazo y me lo retorció a la espalda. Abrí los ojos cuando él agarró mi cabello nuevamente. Sentí que me estaba sacando el cuero cabelludo del cráneo. Me puse ambas manos en el pelo, tratando de aliviar el dolor.”

Ese cruel episodio de violencia de género corresponde al año 2010, cuando Mayweather sospechó que Harris estaba con otro hombre. La violenta reacción del boxeador ocasionó que su hijo mayor huyera de la casa para buscar ayuda para su madre. En diciembre del siguiente año, Floyd terminó en la cárcel culpado por violencia doméstica contra la madre de sus tres hijos.

‘Money’ Mayweather negó los hechos por los que fue delatado y señaló que Harris estaba bajo los efectos de las drogas. El excampeón del mundo pasó 90 días tras las rejas y luego continuó su vida separado de la actriz. Ahora se vuelve a recordar esta etapa oscura del pugilista. La muerte de Harris a sus 40 años aún está en investigación. Ella fue encontrada sin signos vitales en el interior de su carro que estaba ubicado en su casa en California.





