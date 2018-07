Seattle Sounders vs. New York City: duelo entre Ruidíaz y Callens por la MLS Seattle Sounders, equipo donde milita Raúl Ruidíaz, choca este domingo (04:00 pm. / EN VIVO ONLINE vía ESPN Play) ante el New York City de Alexander Callens por la Major League Soccer

