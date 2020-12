Sebastián Beccacece recordó su paso por Bolognesi y Sporting Cristal este sábado al anunciar que renuncia a Racing, en señal de agradecimiento a Diego Milito, quien dejará su cargo como director deportivo del club.

El estratega argentino explicó que no va más la ‘Academia’ con el comando técnico que lidera, a pesar de no querer hacerlo, ya que sus principios le indican acompañar al exdelantero en su partida.

“A lo largo del tiempo y del camino, en diversos clubes, en Perú, en Chile, he pasado por situaciones parecidas. Tengo un deseo de poder continuar en un espacio querido y valorado, en el que me siento muy cómodo. Pero Diego Milito, la persona que fue responsable de mi ingreso al club, ya decidió que se va y yo debo seguir ese camino”, dijo Beccacece este sábado en conferencia de prensa, pocos días después de la eliminación de Racing de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

En ese sentido, destacó estar “siempre vinculado a los valores” y revivió dos episodios en el fútbol peruano, durante su etapa como asistente de Jorge Sampaoli.

“Con Jorge (Sampaoli), en el 2005, el papá de Claudio Pizarro, quien era presidente y directivo, ofreció quedarme con ese espacio (DT de Bolognesi). Yo, con 24 años, estaba feliz de poder trabajar como entrenador, pero siempre en el camino que me correspondía. Hablé con la persona que me trajo y se volvió a repetir en el 2007, en Sporting Cristal, donde no nos fue bien y nos terminaron echando del lugar. Tuve la oportunidad de trabajar con Bielsa y ver qué era lo más conveniente”, señaló Sebastián Beccacece para ampliar sobre los ‘códigos’ que lo han guiado en su carrera.

“A pesar de todo lo que dije y de tener un grupo maravilloso, de un proyecto en crecimiento. Hemos decidido con el cuerpo técnico que vamos a dar por finalizado este ciclo, con todo el dolor que eso conlleva”, indicó para aclarar que decir adiós a Racing es necesario, pero no sencillo.

“La salida de Diego Milito es muy importante. Yo acompaño a la persona que me trajo aquí. Estaremos hasta el partido con Newell’s y después nos iremos”, acotó.

Racing recibirá este domingo a Godoy Cruz, el siguiente fin de semana visitará a Central Córdoba y cerrará su participación el 10 de enero como local frente a la ‘Lepra’, por última vez con Beccacece el banquillo.