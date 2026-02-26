Frente a las cifras que evidencian la persistencia de la violencia contra las mujeres jóvenes en el país, la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) lanzó el proyecto “Barras por la Vida”, una iniciativa orientada a prevenir la violencia en el deporte, reconociendo a las juventudes barristas como actores sociales con potencial para fortalecer el tejido social y contribuir a la convivencia.

El lanzamiento se realizó en el marco del Campeonato Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley, desarrollado en el Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador, donde la propuesta fue recibida de manera positiva por las barras y el público asistente, quienes participaron activamente en las acciones de sensibilización impulsadas por la Senaju.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 3 de cada 10 mujeres jóvenes de 15 a 29 años fueron víctimas de violencia ejercida por su esposo o compañero en los últimos doce meses. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó más de 45 mil atenciones a mujeres jóvenes afectadas por violencia durante el año 2024.

En ese contexto, “Barras por la Vida” articula una estrategia integral que incluye una campaña de sensibilización y cambio de narrativa, la suscripción de un “Pacto por la Vida”, la vinculación de jóvenes barristas con oportunidades de empleabilidad y educación y el fortalecimiento de iniciativas sociales y comunitarias lideradas por barras.

La secretaria nacional de la Juventud, Violeta Beas Otero, destacó que esta iniciativa busca intervenir desde el reconocimiento y no desde el estigma. “Las juventudes no pueden ser vistas únicamente desde la violencia. Las barras están conformadas mayoritariamente por jóvenes con capacidad de organización y liderazgo. Con ‘Barras por la Vida’ apostamos por transformar la narrativa, generar oportunidades y promover que sean protagonistas de la cultura de paz en sus comunidades y en los espacios deportivos”, afirmó.

Con esta acción, la Senaju reafirma su compromiso de trabajar con las juventudes, con la prevención de la violencia y la convivencia pacífica para un Perú seguro.