La iniciativa, impulsada por la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), fue lanzada en el Sudamericano de Clubes Femenino y busca prevenir la violencia juvenil en el deporte
Por Redacción EC

Frente a las cifras que evidencian la persistencia de la violencia contra las mujeres jóvenes en el país, la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) lanzó el proyecto “Barras por la Vida”, una iniciativa orientada a prevenir la violencia en el deporte, reconociendo a las juventudes barristas como actores sociales con potencial para fortalecer el tejido social y contribuir a la convivencia.

