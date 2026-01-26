El sur de Lima vive un verano de deporte intenso y este fin de semana se definirá el 2° Torneo Interplayas de Pádel Tennis. La Copa Deporcentro Casuarinas se definirá en la Playa del Sol.

Este viernes se disputarán las semifinales y el sábado se conocerá al ganador de la segunda edición del torneo de pádel en este verano al sur de Lima.

“El pádel es un deporte que está creciendo y acá al Perú ha entrado con fuerza”, nos comenta Gustavo Rubio, organizador del certamen.

Son dos categorías las que se disputan y el viernes, las semifinales la Categoría Intermedio inician a las 7 de la noche entre Asia Golf vs. Playa Blanca y La Isla vs. La Isla.

Mientras, en la Categoría Avanzado se juegan las semifinales desde las 8 p.m., entre Playa Blanca ante Flamencos y Las Palmas contra Asia Golf.

Los ganadores se enfrentarán en la definición del título el día sábado, esta vez por la mañana, desde las 9 a.m. Luego se realizarán las premiaciones del caso.

Este es el segundo año consecutivo que Deporcentro Casuarinas, club con más de 37 años de historia, organiza el torneo en Playa del Sol con rotundo éxito.

