El Segundo Torneo Interplayas Pádel, Copa Deporcentro Casuarinas, conoció a sus ganadores de la edición 2026 tras un exigente certamen en la Playa del Sol, en Asia, al sur de Lima.

En la categoría Avanzado, los campeones llegaron de la playa Flamencos con José Luis Cueto y Nicolás Cueto. Ellos vencieron en las semifinales a su pares de Playa Blanca Rubini/Aragone, y en la disputa del título superaron a Mariano Zegarra y Sergio Rebagliati de Asia Golf.

José Luis Cueto y Nicolás Cueto, junto el organizador Gustavo Rubio (al centro) / julio cardenas

Mientras, en la categoría Intermedio, ganaron Miguel Drago y Alonso Zagal de la playa La Isla. En semifinales, vencieron a sus pares de La Isla, a la dupla Piaggio, y en la final derrotaron a Paolo Benfenati y Gaspare de la Francesca (Playa Blanca)

Miguel Drago y Alonso Zagal de la playa La Isla junto el organizador Gustavo Rubio (al centro) / julio cardenas

“Este deporte tiene bastante seguidores y la idea es fomentar el pádel, con futuro para los peruanos”, asegura Gustavo Rubio, organizador del certamen desde Deporcentro Casuarinas.

En esta segunda edición compitieron representantes de seis playas como Asia del Golf, Playa del Sol, Playa Blanca, Flamencos, La Isla y Las Palmas.