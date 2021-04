Conforme a los criterios de Saber más

La Copa, el trago más amargo que los clubes peruanos puedan beber. Debut en Libertadores para el campeón y subcampeón y dos derrotas que dejan muchos puntos para analizar. Sporting Cristal con su estilo cayó goleado 3-0 ante Sao Paulo en el Nacional y Universitario con su suerte perdió 3-2 ante Palmeiras en el Monumental.

Las palabras de los técnicos de cada equipo nos cuentan lo que ya no se quiere de un equipo peruano en la Copa Libertadores. “No sé cuántos equipos saldrán a jugar de igual a igual como lo hicimos hoy. A mí me gustó el equipo, competimos”, dijo Roberto Mosquera. Perder compitiendo es un paso en el crecimiento, pero sigue siendo una derrota.

“Jugamos un partido bárbaro”, dice Ángel Comizzo por su parte. Bien puede ser que el partido que analiza el técnico crema son solo esos tres minutos en los que su equipo logró el empate. Luego, tuvo a un rival con 10 hombres y solo le generó un par de jugadas de peligro y lo perdió en la última jugada.

Cristal aplicó su estilo y se vio que es un equipo trabajado en ese sentido. Logró tener el 44% de posesión con ocho remates a portería, tres directos al arco y generó once córners. Que Calcaterra haya sido el jugador con más pases (51) habla del cómo y dónde quiere Mosquera jugar. Sin embargo, el aspecto defensivo le falló. Permitió que Sao Paulo le dispare once veces y solo bloqueó en tres.

Párrafo aparte para lo de Washington Corozo, que, así como en la jugada del primer gol brasileño, tuvo varios despejes errados cuando lo más sensato es mandarla fuera del campo.

Cristal Sao Paulo 44% Posesión 56% 11 Córners 1 415 Pases 540 75.4% Pases buenos 83.3% 8 Disparos 11 2 Disparos al arco 5 14 Quites 16 Fuente: Opta

Distinta realidad para Universitario. Los cremas discutieron la posesión a Palmeiras (47 contra 53%), que jugó la última media hora con un hombre menos, pero el mapa de calor nos muestra que apenas tocaron el área brasileña. Sí, hicieron dos goles, pero más por errores de la visita que por virtudes cremas.

Se destaca que los cremas aprovecharon el bajó de los brasileños tras la roja y el descuento, lo que permitió que lleguen al empate. Pero lo hicieron más desde la inventiva de Novick que como resultado de un juego en conjunto. Quintero y Urruti, los hombres de avanzada tocaron el balón menos veces que los defensas. 42 cada uno, solo por encima de los 23 de Gutiérrez, 26 de Carvallo y 39 de Alfageme, entre los titulares.

Novick es el cerebro del equipo, pero ante Palmeira sus conexiones fueron más con Barreto (7 pases), Corzo y Alfageme (6 con cada uno), antes que con los hombres de ataque: 5 pases a Quintero, 4 a Urruti y 2 a Gutiérrez.

Mapa de calor de Universitario hasta antes de la expulsión en Palmeiras. (Fuente: Opta)

Mapa de calor de Universitario después de la expulsión en Palmeiras. (Fuente: Opta)

Durante el primer tiempo ni siquiera dispararon al arco contrario y recién tuvieron presencia en el área rival a partir del minuto 58 y aumentaron luego de la expulsión del central Empereur. Lograron el empate en jugadas de pelota parada, pero lo perdieron en la misma. El primer tanto se generó y el 3-2 final llegaron de un córner, que permitió un mal despeje de Alonso.

Universitario Palmeiras 47.2% Posesión 52.8% 361 Pases 402 77.3% Pases buenos 79.1% 8 Disparos 20 3 Disparos al arco 4 2 Córners 6 10 Quites 10 Fuente: Opta

El drama de los últimos minutos lo ha padecido el fútbol peruano en demasía y la noche del miércoles lo sufrieron los hinchas cremas. Ya lo vivió Alianza Lima con el empate de River Plate en la Libertadores del 2019. Pero también pasa lo contrario. Tanto Universitario como Cristal recibieron un tanto antes de los 20 minutos de juego y de fueron al entretiempo con el resultado en contra.

Remontar no es una virtud peruana, por eso la calificación de histórico del 3-2 que logró Melgar ante Metropolitanos en la primera fecha de la Copa Sudamericana, tras ir cayendo 2-0. Las intenciones de los clubes peruanos muchas veces se quedan en las palabras de los técnicos.

El trasfondo

Explica Ricardo Gareca en la entrevista con El Comercio que para analizar el tema de peruano en la Copa habría que ver “por qué demoró tanto en comenzar el torneo peruano”, y que “no se entiende por qué no pueden trabajar las divisiones menores”.

Son dos dramas que el fútbol peruano no ha sabido resolver aún. En efecto. Los brasileños llegaban con una veintena de partidos encima. Sao Paulo con 19, once por el Brasileirao en el que finalizó cuarto, mientras que Palmeiras lo hacía con 28 encuentros, entre ellos el final de la Copa anterior, el Mundial de Clubes y las Recopas ante Flamengo (Brasil) y Defensa y Justicia (Sudamericana), aunque venía con una racha de dos empates y dos derrotas.

Cristal llegaba con un pleno de cuatro victorias en los únicos cuatro partidos oficiales disputados, mientras Universitario solo había disputado tres encuentros -el duelo ante UTC de postergó por cuestiones sanitarias- y solo había ganado un partido. Los casos de coronavirus afectaron a su plantel, sin embargo, para el duelo ante Palmeiras ya contaba con los principales afectados recuperados, como los uruguayos Novick, Urruti y Alonso, y el panameño Quintero.

Universitario 3 - Liga 1 Cristal 4 - Liga 1 Palmeiras 28 TOTAL

3 Libertadores 2020

2 Mundial de Clubes

12 Brasileirao

2 Copa de Brasil

6 Paulista

1 Supercopa de Brasil

2 Recopa Sudamericana Sao Paulo 19 TOTAL

11 Brasileirao

8 Paulista

Sin embargo, no es excusa para la exigencia del torneo. Ya se vio en esta edición. Always Ready sacó provecho a su condición de local en La Paz y con cuatro partidos entre marzo y abril, superó 2-0 al Inter de Porto Alegre , que no contó con Paolo Guerrero. O La Guaira, que en su segundo partido del año le empató 1-1 al Atlético Mineiro y lo mismo que Deportivo Táchira. En su segunda presentación superó 3-2 al Olimpia.

La falta de competencia es un factor, pero no siempre es el determinante para las pobres actuaciones que presentan los clubes peruanos en la Copa Libertadores. EL año pasado un Estudiantes de Mérida, casi sin jugar en tres meses, le remontó el partido a Alianza en Venezuela, mientras que Universitario superó con lo justo a Carabobo en la primera fase para luego caer ante Cerro Porteño, que a la llave copera llegaba con cinco partidos encima.

El torneo empezó el 12 de marzo cuando se tenía pensado que inicie a fines de febrero. Sin embargo, la cuarentena dictada por el gobierno para la primera quincena de febrero obligó a que se retrase, tanto que la Federación Peruana de Fútbol y el IPD tuvieron que reunirse con la PCM para explicar las garantías que existían para que el torneo pueda empezar sin problemas.

La pandemia obligó a la FPF a elaborar un calendario parecido al del año pasado, con la fase 1 con 9 fechas por grupos -cómo fue la fase 2 del 2020- y todos los partidos a jugarse en Lima.

Agustín Lozano cuenta detalles de la Liga 1

Mientras en Brasil y Argentina vienen compitiendo de manera continuada desde el año pasado, acá las restricciones sanitarias obligaron a mover el calendario. Incluso, en la primera quincena de abril solo se disputó una fecha debido a ciertas restricciones por Semana Santa y las Elecciones. La Liga 1 solo programó los partidos pendientes que tenían clubes como Alianza Lima, Ayacucho FC y Melgar.

Resulta relevante también revisar la lista de convocados que tienen los clubes peruanos para esta Copa. Cristal inscribió a un total de 26 mientras Universitario a 31, cuando el máximo permitido es de 50. Si bien solo están permitidos once suplentes, el tener un plantel más amplio te permiten mayores oportunidades. El Torneo de Reserva peruano no ha visto luz desde que se canceló el año pasado. No hay fecha anunciara para su reinicio y ni siquiera han empezado los entrenamientos. Es decir, hasta junio no se daría.

Ayer en Boca Juniors, que ante casos de coronavirus en su plantel- viajó a La Paz con muchos juveniles y colocó como titulares a Agustín Almendra de 21 años y al debutante en torneos internacionales Alan Varela de 19. Además, sobre el final ingresó el debutante absoluto Gonzalo Sández de 20 y Luis Vázquez, también de 20, que tenía solo 14 minutos en primera.

Así, las condiciones no son las mejores para que el fútbol peruano pueda realizar una gran presentación. Tampoco ayuda el nivel de los clubes nacionales, que como asegura el mismo Gareca, no se refuerzan como se debería para afrontar este certamen.

