Nada tranquilo se mostró Lionel Scaloni tras el final de la segunda fecha triple de Eliminatorias, pese a que la selección argentina sigue invicta y firme rumbo a Qatar 2022. “No estoy como para pensar en el Mundial”, dijo el entrenador de la ‘Albiceleste’, sorprendiendo a propios y extraños.

Tras vencer a la selección peruana el último jueves, el técnico compareció ante la prensa y, entre otras cosas, afirmó que no le interesa la próxima Copa del Mundo.

“Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial”, expresó al ser consultado si ya tiene un equipo en mente para buscar el título en Qatar 2022.

“Me quiero ir, fueron muy duros estos meses, no quiero saber más nada. Fueron momentos muy difíciles para mí y mi familia y no estoy como para pensar en el Mundial. No me interesa en lo absoluto”, añadió ante la sorpresa de todos.

Antes de las inesperadas palabras que expresó, Lionel Scaloni había analizado el triunfo ajustado ante Perú. El estratega aseguró que tras el 1-0 la ‘Albiceleste’ no se conformó con esa mínima ventaja.

“No pienso que Argentina se haya conformado con el resultado. Si no fuera por la jugada del penal, en el segundo tiempo prácticamente no nos patearon al arco. Perú juega bien, las Eliminatorias son difíciles. Hicieron su partido, que sabíamos cuál iba a ser”, subrayó.

Si Argentina, y Messi, sobre todo, no brilló es, según Scaloni, porque el cansancio les pasó factura. “Hoy (ayer) se notó un poco el tercer partido en tan pocos días y lo sacamos adelante. Ganamos al final, que era lo que queríamos para estar más cerca de la clasificación”, apuntó el entrenador.

Gianluca Lapadula tuvo una inmejorable oportunidad para abrir el marcador. Foto: Alejandro Pagni/AFP.