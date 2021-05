La Selección de España se mide en esos cuartos a Croacia en Maribor (Eslovenia), desde este lunes a las 16:00 (hora de España). Defiende allí su estatus de defensor del título y de dominador del palmarés, con cinco títulos, un honor que comparte con Italia. Los hombres de Luis de la Fuente llegan a estas rondas finales reforzados en su confianza tras su primera buena primera parte del torneo, donde lograron dos victorias (Eslovenia y República Checa) y un empate (Italia), sin recibir ningún gol.

Con Brahim Díaz (AC Milan) y Gonzalo Villar (Roma) en el medio del campo y con los defensas Marc Cucurella (Getafe) y Oscar Mingueza (Barcelona), España es una de las favoritas, aunque su potencial pueda ser considerado algo menor que el de la generación que sobrevoló la edición de 2019 en Italia.

“España domina esta categoría de edad desde hace diez años (tres títulos en las cinco últimas ediciones) y la generación actual mostró que sigue el camino de las anteriores. Va a ser un partido difícil para nosotros”, admitió el seleccionador croata Igor Biscan a la web de la UEFA.

Dónde ver España - Croacia Sub 21

Canal cuatro y Mitele.es serán las señales que transmitirán el duelo entre España vs. Croacia por la Eurocopa Sub 21. En Sudamérica, no será transmitido pero lo podrás seguir en vivo y directo vía El Comercio.

España vs. Croacia: horarios en el mundo

España: 18:00

Argentina: 13:00

Chile: 12:00

Colombia: 11:00

Perú: 11:00

México: 11:00

Cuándo juega España - Croacia Sub 21

El duelo está pactado para hoy, lunes 1 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Ljudski vrt, Eslovenia. La ‘roja’ deberá de mantener su invicto en la presente competición europea.