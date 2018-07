Juan Carlos Osorio no seguirá siendo el técnico de la selección mexicana. Luego de afrontar el Mundial Rusia 2018, el estratega decidió no renovar contratado con el ‘Tri’. Ahora hay varias opciones que pueden ocupar el sitio dejado por el colombiano.

Los hinchas de la selección mexicana tienen varios favoritos. Hay técnicos nacionales y extranjeros. Uno de los que tiene más aceptación es Matías Almeyda. El argentino se ganó el cariño de la afición tras ganar el título con Chivas de Guadalajara.



Pero no es el único que tiene chances de tomar el buzo mexicano. Otros de los favoritos es Ricardo Ferretti. El estratega no desea tomar el cargo de la selección porque quiere seguir con el proyecto con Tigres. Pero si le proponen un buen proyecto podría pensarlo.



Así como ambos técnicos hay más dentro de la lista para suplir a Juan Carlos Osorio. El colombiano no tuvo la aceptación de los hinchas. Siempre estuvo en el ojo de la tormenta, ni clasificando primero de su grupo en Rusia 2018 pararon los ataques. El nuevo estratega de la selección mexicana la tendrá muy difícil.