La Selección Peruana que respresentará a nuestro país en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Abu Dabi 2019 busca recaudar fondos para financiar su participación a través de la Segunda Regata Familiar Lima Marina Club, evento náutico cuyos fondos recaudados serán donados íntegramente al equipo.

“Somos una Selección de 22 atletas que actualmente no recibe ningún apoyo del Estado, por ello, la Segunda Regata Familiar Lima Marina Club organizada por Hugo Boss, Diners Club y otras empresas privadas, nos permitirá acceder a parte de los recursos que requerimos para solventar nuestra participación en Abu Dabi 2019 y dejar en alto el nombre del Perú” señaló Juan Alberto Wu, Presidente de Olimpiadas Especiales.



El evento naútico, que podrá ser apreciado por el público en general, desde los malecones de Chorrillos, Barranco y Miraflores, se desarrollará el sábado 15 de diciembre a las 12 m y congregará yates, lanchas, veleros y catamaranes mayores a 24 pies que partirán en la bahía frente al Lima Marina Club. Las embarcaciones que quieran participar pueden obtener más información o inscribirse en www.maryvela.com



“Con la realización de la Segunda Regata Familiar Lima Marina Club no solo queremos incentivar el deporte marino naútico sino también a través de ello recaudar fondos para todos los atletas que nos representará en el mundial olímpico que se realizará en el mes de Marzo 2019 en Abu Dabi”, señaló Tomás Vega, CEO del Grupo Yes, empresa que representa la marca Hugo Boss en el Perú.



Por otro lado, Pío Rossel, Gerente General de Diners Club manifestó: “Para Diners Club esta es una iniciativa alineada a los valores de la compañía que es apoyar a jóvenes y niños vulnerables que por recursos o por alguna situación en particular les cuesta desarrollarse inclusive en la sociedad. Por ello, estamos comprometidos con la Selección Peruana de Olimpiadas Especiales”.