Este viernes 13, la selección peruana enfrentará a Chile por la tercera fecha de las Eliminatorias. Es natural que por estos tiempos nuestras visitas a YouTube no sean las mismas: no solo buscamos incidencias, también somos capaces de ver un partido completo. El amistoso ante los sureños de octubre del 2018 está a la mano: vencimos 3-0 gracias a la cortesía de Roco en propia puerta y al doblete de Pedrito Aquino. La semifinal de la Copa América la tenemos en versión nítida: es el recuerdo más reciente. Alcanzamos el mismo marcador, pero esta vez aparecieron Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero (el tanto del ‘Depredador’ fue acompañado por los ‘oles’ que llegaban desde la tribuna; solo faltó que el ‘Tigre’ participe en ese circuito de pases).

De aquel encuentro en el estadio Arena do Gremio hasta la actualidad ya pasaron 16 meses -los únicos que no estarán son Paolo Guerrero y Carlos Zambrano (por lesión y suspensión de tres fechas, respectivamente)-, sin embargo aquel pasado no es lo único que nos respalda de cara al duelo ante los dirigidos por Reinaldo Rueda. Lejos del punto que sumamos en el arranque de las Eliminatorias, con el empate en Asunción, la gente de Ricardo Gareca volvió a demostrar que los resultados a lo largo del todo el proceso no son casualidad (el juego mismo). Otro punto a favor es que sí registran continuidad en sus clubes (revisar en el cuadro las cifras de los partidos disputados desde los cotejos ante Paraguay y Brasil).

Como manda la pizarra, empezamos por el ‘1′. En Estados Unidos tienen claro por qué Pedro Gallese aparece en el DNI con el ‘San’ antes del nombre completo o cómo así nació la ‘chapa’ en redes sociales: solo un ‘Pulpo’ logra sacar lo que viene sacando en el arco de Orlando City (es usual mirar su nombre en el ’11′ ideal de la MLS). Y eso lo ha dejado en claro su compañero Mauricio Pereyra. “Es una pieza clave en el equipo, ha hecho un gran campeonato, le ha dado un salto de calidad al equipo con su experiencia en todo lo que puede aportar en el arco y nos da una seguridad bárbara. Sentiremos su ausencia”, sostuvo el volante.

En la zaga central hay dos historias para analizar de cerca. Desde Países Bajos los hinchas de FC Emmen no dudan en mostrar su cariño por la bicolor (y no es por los colores de su equipo, sino los de la selección). A través de videos ya le enviaron más de una muestra de apoyo a Miguel Araujo -es la primera carta para reemplazar al ‘León’- y a Sergio Peña. En la misma zona, Jean Pierre Rhyner no solo llamó la atención por el estado que puso en su Instagram, desde el avión compartió una historia antes de partir a nuestro país, sino también por los 90 minutos que acumuló con el FC Cartagena ante Logroñés, por la Segunda División de España.

En el mediocampo tampoco existe discusión. Lo de Pedro Aquino ya es una realidad en la Liga MX (salvo su última expulsión ante el Toluca): pelea en lo más alto con León y es probable, como en el arranque del proceso, que vuelva a acompañar a Yoshimar Yotún y Renato Tapia. Justamente el presente de este último es para resaltar. A pesar de que desde hace siete jornadas no suma de a tres con Celta de Vigo, el histórico Iker Casillas lo incluyó en su equipo favorito para el juego de LaLiga Fantasy, junto a Sergio Ramos y Eden Hazard. Un detalle más es que a pesar de que no terminó el encuentro con el Elche, sí o sí estará para el cotejo en Santiago.

*Aquí un repaso de los registros alcanzados por nuestros seleccionados desde la primera fecha doble de Eliminatorias (hasta el domingo 8).

Jugadores Clubes (país) MINUTOS PJ PG PE PP Goles Pedro Gallese Orlando City (USA) 360 4 3 0 1 0 José Carvallo Universitario 360 4 3 0 1 0 Renato Solís Sporting Cristal 285 4 4 0 0 0 Miguel Trauco Saint-Étienne (Francia) 134 2 0 0 2 0 Marcos López San José (USA) 280 4 2 0 2 1 Luis Abram Vélez Sarsfield (Argentina) 270 3 0 3 0 0 Miguel Araujo FC Emmen (Países Bajos) 450 5 1 1 3 0 Alexander Callens New York City (USA) 495 6 4 1 1 1 Anderson Santamaría Atlas (México) 90 1 0 0 1 0 Christian Ramos César Vallejo 270 3 3 0 0 0 Jean Pierre Rhyner FC Cartagena (España) 270 3 1 0 2 0 Luis Advíncula Rayo Vallecano (España) 390 6 2 1 3 0 Aldo Corzo Universitario 360 4 3 0 1 0 Pedro Aquino León (México) 196 3 3 0 0 0 Renato Tapia Celta (España) 336 4 0 2 2 0 Wilder Cartagena Godoy Cruz (Argentina) 129 2 0 0 2 0 Sergio Peña FC Emmen (Países Bajos) 450 5 1 1 3 0 Yoshimar Yotún Cruz Azul (México) 220 3 1 0 2 0 Christofer Gonzáles Sporting Cristal 281 4 4 0 0 2 André Carrillo Al - Hilal (Arabia Saudita) 352 4 3 1 0 2 Christian Cueva Yeni Malatyaspor (Turquía) 256 4 2 1 1 0 Edison Flores DC United (USA) 466 6 3 1 2 0 Andy Polo Portland Timbers (USA) 218 4 2 1 1 1 Gianluca Lapadula Benevento (Italia) 311 4 0 0 4 2 Raúl Ruidíaz Seattle Sounders (USA) 360 4 2 1 1 3 Aldair Rodríguez América (Colombia) 116 3 1 1 1 0

Se puede ver que se mantiene la tendencia de los pocos minutos que juega Miguel Trauco en Francia, pero esta vez se debe a una lesión que alejó de los campos y recién el fin de semana pudo volver a ser titular. El lateral llegará al menos con más minutos que en la primera fecha doble. Mientras, Pedro Aquino apenas tiene dos tres encuentros porque no estuvo en una fecha por suspensión y los minutos se reducen porque vi la roja dos veces.

Los goles de dónde vienen...

¿Y en el ataque? Frente al caso que ya conocemos de Paolo y la reciente operación de Jefferson Farfán (a la rodilla), el nombre que más suena es el de Gianluca Lapadula. Ojo, el ‘9’ si bien no la pasa bien a nivel de resultados con Benevento, se las ingenió y marcó ante Hellas Verona y en el choque contra Spezia, el último sábado, su nombre nuevamente fue tendencia tras un disparo que impactó en el palo. Desde este lunes se sumará a los trabajos en la Videna.

Por supuesto, también aparece André Carrillo, quien después de su doblete frente a los guaraníes y su tanto con Brasil, demostró que también está derechito con Al-Hilal: anotó en el partido con Al Ittifaq, por la fecha 4 de la Liga de Arabia. Raúl Ruidíaz, por su parte, volvió a decir presente con el Seattle Sounders: marcó en el 4-1 sobre San José (el siguiente cuadro es el número de goles que anotaron los convocados después de la ‘para’ por la pandemia). Estas son las cartas de Ricardo, quien las pondrá de la mejor manera sobre la mesa para el duelo de este viernes en Santiago. Contra Chile, sus últimos dos recuerdos, lo respaldan.

Jugadores Goles pos

para por pandemia Raúl Ruidíaz 11 Gianluca Lapadula 7 André Carrillo 5 Christofer Gonzáles 4 Andy Polo 2 Marcos López 2 Alexander Callens 2 Luis Advíncula 1 Renato Tapia 1 Yoshimar Yotún 1 Aldair Rodríguez 1

