Conforme a los criterios de Saber más

No olvides que puedes:

Empezar tarde

Comenzar de nuevo

Estar inseguro

Actuar diferente

Probar y fallar

Y aún así, tener éxito.

La última historia de Aldair Rodríguez, en su cuenta de Instagram, no tiene una foto con el escudo de fondo de América de Cali -club con el que firmó, hace una semana, por tres años- o con los colores de la Selección Peruana -acaba de ser convocado por Ricardo Gareca para la fecha doble de Eliminatorias ante Paraguay y Brasil, en octubre-; sino un papel escrito a puño y letra con seis frases que ha querido recordar en el mejor momento de su carrera.

¿Qué hay detrás de cada una de esas líneas en la vida de aquel muchacho que creció odiando a los delanteros en la urbanización de Estibadores? “Por 50 céntimos se peleaban”, recuerda Don Marquiño en entrevista con El Comercio, padre de Aldair, quien por ese entonces jugaba de defensa y apostaba, con los amigos del barrio, dicho monto y hasta una bolsa de bizcochos.

Resaltó tanto que luego lo invitaron a que defienda la camiseta de un equipo de la zona llamado North Callao. Luego tuvo un breve paso por Sporting Cristal y Sport Boys. Pero su verdadero salto lo dio en Chincha, lugar donde nació su madre Pilar. “Todos los años siempre iba para allá por fiestas y luego se quedaba un mes. Y lo llamaron para un equipo Alianza San Juan, que a los días viajó a Lima para disputar un campeonato”.

En aquel torneo enfrentó a Alianza Lima y el club lo invitó a realizar unas pruebas: Aldair sorprendió y se quedó una semana internado en Villa El Salvador, lugar donde vivían algunos de las divisiones de menores de la institución. Luego el CV es conocido: debutó a los 17 años bajo las órdenes de Pepe Soto, en el 2012 (fue el 19 de julio frente a Ayacucho FC). Y ese mismo año disputó un amistoso con Atlético de Madrid en España, enfrentando a Diego Godín, el ‘Cebolla’ Rodríguez y Arda Turan.

Quizás entre lo que vivió desde aquel entonces hasta ahora, esté la respuesta a su publicación.

La foto de Aldair Rodríguez a unas horas de ser convocado por Ricardo Gareca (Foto: difusión)

-El soporte en casa-

No es fácil conversar con Don Marquiño, pero no por falta de gentileza, sino por tiempo. Está respondiendo la mayoría de mensajes de WhatsApp que llegan como si fuera su cumpleaños o como si estuviéramos en días festivos de fin de año. En algunos mensajes posiblemente estén recuerdos, con fotos de Aldair detrás de una pelota cuando era un niño; en otros -ya hoy entre risas- las anécdotas, como esas que vivieron cuando era un adolescente.

Previo a un partido de menores con Alianza Lima, un grupo de 10 amigos fueron a buscar al '9′ para ir a una fiesta. “Yo salía para trabajar y vi que un grupo de muchachos lo buscaron un sábado. Al día siguiente no jugó un buen partido. Entonces si bien yo sabía que no había tomado, había que cuidarse y le dije: ‘O tomas esto con fuerza o te pongo a trabajar con pico y pala’”, le confesó el padre del delantero a este Diario. El mensaje fue tan claro que la disciplina ha sido constante a lo largo de su carrera.

En otras de las notificaciones que también aparecieron en el teléfono de don Marquiño quizás estén las de aquellos amigos que le aconsejaron hace ocho años, cuando los directivos de Alfonso Ugarte lo buscaron para contar con los servicios de Aldair. “Me insistieron y la verdad consulté con compañeros que sí llegaron a Primera -el padre de Aldair Rodríguez jugó en amateur- y decidí que se quede en Alianza”.

Hoy el tiempo le dio la razón, aunque en el camino es probable que haya dudado en más de una oportunidad: su hijo, sin minutos en La Victoria, fue prestado a Melgar y a la Universidad César Vallejo. Recién en el 2015, tuvo minutos con Gustavo Roverano (en 11 partidos acumuló 94′), quien se lo llevó a Alianza Atlético de Sullana para la temporada siguiente.

Aldair Rodríguez fue campeón del torneo local con la camiseta de Binacional de Juliaca. (Foto: GEC)

Y cuando parecía que la tranquilidad iba a llegar (registraba 13 partidos), en un duelo con Deportivo Municipal se fracturó la mandíbula: “Estuvo sin jugar casi cinco meses y al año siguiente le costó entrar en ritmo. Incluso descendieron. Tuvimos, otra vez, que estar con él”. Con Binacional, sin embargo, encontró un segundo aire: acumuló 77 partidos en dos temporadas y media y, encima, anotó 20 goles.

Don Marquiño -el padre que hoy también respondió los mensajes con lágrimas en los ojos y que previo a la convocatoria de Aldair le dijo “si está la selección para ti, te llamarán; sino sigue buscando tu sueño”- hoy tiene claro que todo se dio así para que su hijo defienda nuestros colores con más fuerza que nunca.

-“Nunca le gustó que le digan ‘Kanko’”-

“A uno lo pone feliz porque sabemos todo lo que ha sufrido Aldair a lo largo de su carrera. Primero que vaya al América y ahora conseguir su sueño de llegar a la selección. Recuerdo que debutó con nosotros por sus condiciones y la coyuntura difícil de Alianza, donde teníamos que buscar a los jóvenes y él tenía ese potencial”, nos contó Pepe Soto, el DT que le dio la oportunidad en Primera División y el que conoció uno de los secretos de Aldair: tenía una estrategia para motivarlo en cada partido.

“No le gustaba que le diga ‘Kanko’, se enojaba. Entonces cuando lo veía muy tranquilo en un partido, le gritaba ‘Kanko’ y comenzaba a hacer goles. Luego me los dedicaba: ‘Para ti, viejo’”, señala entre risas el ext écnico blanquiazul. No es el único que desde La Victoria muestra su alegría y rescata sus virtudes. Jaime Duarte también lo dirigió.

El ex mundialista no dudó en confesar que “jugaba de extremo porque me decía que se sentía bien en esa posición. No lo saqué pero siempre le dije que los goles son lo más valioso y los goles hoy están en el extranjero, por referencia a Paolo y Jefferson”. Duarte añadió: “Es muy fuerte y le pega bien. Puede jugar por el centro y los costados y eso da opciones al técnico. Se puede mover por todo el frente de ataque”.

El delantero, que también tuvo una oferta del Fenerbahce de Turquía, hoy tiene claro que la recompensa siempre está. “Estoy con muchísima fe de que se me pueda dar una chance mañana”, mencionó el jueves por la noche. A sus 26 años, uno podría decir que empezó tarde, que comenzó de nuevo, que tuvo inseguridades, que falló, pero que aún así...consiguió el éxito. Tu presente es la prueba, Aldair.

Esta es la lista de futbolistas convocados de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 para las fechas 01 y 02 de las Clasificatorias a Qatar 2022. #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/sF3KlVwpsc — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 25, 2020





