Alberto Rodríguez se inició en el fútbol como delantero, sin embargo, con el paso del tiempo cambió de posición y pasó a la defensa, donde ha sabido destacar por sus cualidades. Sin embargo, en una entrevista con RPP el futbolista bromeó respecto al tema y aseguró que hubiera sido mejor atacante que la ‘Foquita’ o el ‘Depredador’.

“Si me quedaba de delantero opacaba a Paolo y a Jefferson Farfán. Me veía bien ahí, pero me adapté a la zaga central por algunas condiciones, y hasta ahora las cosas salieron bien”, sostuvo el actual jugador de Alianza Lima.

En la misma entrevista el jugador también habló sobre sus ganas de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana. “¿Quién no quiere estar en la selección? Me voy a esforzar para poder volver, ya le tocará al entrenador decidir a quien llama y a quien no”, señaló al respecto.

Cabe señalar que el ‘Mudo’ Rodríguez tuvo una fuerte lesión que lo dejó fuera de las canchas por un largo periodo. Es por eso que ahora, en el equipo de La Victoria, el zaguero busca ganar continuidad y convertirse en una pieza clave para Pablo Bengoechea y, por consecuencia, volver a llamar la atención de Ricardo Gareca, pensando en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.