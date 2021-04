Conforme a los criterios de Saber más

Este 7 de abril se publicó la última edición del Ránking FIFA, en el que Perú aparece en la ubicación 27 entre poco más de 200 selecciones en todo el mundo. En comparación de la lista anterior, bajó dos puestos con 0.12 puntos menos (de 1512 ahora suma 1511.88). La inactividad en la Fecha FIFA de marzo, cosa que no le sucedía a la selección desde 2014, es un motivo razonable para esta caída, pero no es un tema reciente: a partir clasificación del 19 de setiembre de 2019, la bicolor ha descendido ocho casillas sin subir una sola.

En otras palabras, después del segundo puesto de la Copa América 2019, que sirvió para que Perú se ubique en el lugar 19 con 1552 puntos. En aquel Ránking FIFA del 25 de julio, Perú subió dos casillas y nunca más volvió a hacerlo. Al contrario, bajó dos puestos en noviembre de ese año, uno en setiembre de 2020, otros dos en octubre, una en noviembre y ahora un par más para quedarse en el 27 con 40 puntos menos. En el resto de meses no se movió de su lugar. A nivel solo de Conmebol, aún se mantiene en el sexto lugar.

Perú apareció en el puesto 78 entre 163 seleccionados en la primera publicación del Ránking FIFA, el último día de 1992, octavo solo en Conmebol. En ese momento, Vladimir Popovic se preparaba para las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos. Su mejor ubicación fue entrar al Top-10 en octubre de 2017 (a un mes de clasificar a Rusia 2018) al mando de Ricardo Gareca. Era cuarto entre los sudamericanos. Lo más bajo fue el lugar 91 en febrero de 2009, es decir, el momento más caótico al mando de José del Solar. Éramos últimos en esta parte del mundo.

Cabe recordar que el Ránking FIFA sirve esencialmente para tener un orden entre los participantes de algún torneo organizado por el máximo ente del fútbol a nivel mundial. Además, los seleccionados aprovechan este listado para cotizarse mejor respecto a sus amistosos internacionales u otros compromisos. Hay una serie de fórmulas para conocer los puntajes, en la que justamente influye qué tan fuerte es un rival o competición. Pero, ¿por qué la selección peruana descendió tanto en casi dos años? Haremos una explicación con factores deportivos y que no lo son, claves en la situación actual.

🇪🇸🇵🇪 entran en el Top-10

🇩🇰 la que más puntos ganó



Un vistazo al nuevo #RankingFIFA publicado este lunes 📊 https://t.co/j9GPSyBLtD pic.twitter.com/EiD4BYR32G — FIFA.com en español (@fifacom_es) October 16, 2017

FACTORES DEPORTIVOS

Si hacemos una revisión simple de los resultados de nuestra selección luego de la Copa América 2019, encontraremos una razón fulminante para el bajón. Perú apenas ganó uno de los nueve partidos que jugó desde el subcampeonato continental, cosa que hace imposible aspirar en una subida en el Ránking FIFA. El único, y a la vez último, triunfo fue ante Brasil, en setiembre de 2019. En el resto de cuatro amistosos y e igual número de partidos por Eliminatorias, la bicolor empató dos y perdió los seis restantes.

Esta mala racha empezó con un 1-0 en contra ante Ecuador, con un paréntesis en la victoria ante la Verdeamarelha con gol de Luis Abram, Perú no celebró triunfos en sus siguientes siete encuentros: una derrota y un empate contra Uruguay, otro choque perdido ante Colombia, la igualdad en Paraguay ya por Eliminatorias y la secuencia de caídas en cara de Brasil, Chile y Argentina. Ricardo Gareca no pudo conseguir un solo triunfo pese a la base mundialista y finalista de Copa América.

Se entiende, entonces, la reducción de 40 puntos de la selección en el Ránking FIFA en casi dos años. Con un algoritmo que, de manera lógica premia los triunfos, la ausencia de los mismos pesan. En este mismo lapso de tiempo, Ecuador ganó siete veces, Argentina lo hizo en seis, Brasil y Uruguay sumaron cinco, Venezuela celebró cuatro, Chile, Colombia y Paraguay, tres y Bolivia, una, contando solo a las selecciones sudamericanas.

Para suerte de la selección peruana, el algoritmo usado desde hace tres años no reduce puntajes de años anteriores, como solía suceder. Sus buenos resultados entre 2017 y 2018 le da un colchón importante de unidades, para aún mantenerse en el top-6 de los países en Conmebol de manera ininterrumpida desde la participación en Rusia 2018. Eso sí, la diferencia con el séptimo se redujo de 112 puntos (julio 2018) a once en la actualidad.

Ricardo Gareca era el entrenador cuando la bicolor llegó a su mejor lugar en el Ránking FIFA, en octubre de 2017. (Foto: REUTERS / Jorge Adorno)

FACTORES NO DEPORTIVOS

La epidemia de COVID-19 redujo considerablemente los partidos que debía jugar la selección peruana en 2020, que hubieran sido importantes para subir posiciones en el Ránking FIFA. En una situación normal, los dirigidos por el ‘Tigre’ Gareca habrían jugado diez encuentros por Eliminatorias y entre cinco a ocho por Copa América, a diferencia de los cuatro que disputó. Además, a estas alturas del 2021 ya lo hubiera hecho dos veces, pero no suma ninguno aún.

Con esta buena suma de choques, sin dudas, Perú hubiera sumado más que un punto en todo el año pasado, lo que hubiera afectado de manera positiva en el Ránking FIFA. Es más, podemos sumarle el amistoso no jugado ante Chile en noviembre de 2019, por los problemas sociales que ocurrían en el país sureño por esos días. Esta acumulación de suspensiones, de manera indirecta, influyó en un bajón en la clasificación.

Para colmo, Ricardo Gareca decidió no aprovechar la reciente Fecha FIFA de marzo, al no poder contar con gran parte de los convocados que tenía en mente. Otros seleccionados sudamericanos sí la tomaron para jugar amistosos. Esta ausencia de Perú en la semana de partidos internacionales se vio en una ligera reducción de sus unidades en el Ránking FIFA. Se espera que, con seis partidos en junio, la situación sea favorable.

¿Y LA FEMENINA?

La actualidad de la selección femenina en el Ránking FIFA es más preocupante. Sin partidos oficiales desde junio de 2019 (la FIFA no toma en cuenta los cuatro encuentros de los Juegos Panamericanos), Perú no apareció en la última clasificación, publicada en diciembre, así como no lo hará en la que se conocerá el 16 de abril. Esto no es algo nuevo, pues ya ocurrió en 19 oportunidades.

La selección peruana femenina quedó en el cuarto lugar en la clasificatoria al Mundial de 2003. (Foto: Consuelo Vargas / Archivo El Comercio)

La bicolor femenil estuvo ausente en el Ránking FIFA tres veces en 2008, otras tres en 2009, tres más en 2012, cuatro de 2013, un par en 2014, cuatro de 2016 y una en 2020. Las dirigidas por Doriva Bueno, que vienen de un microciclo de semana y media en Chincha, solo tienen programado, por ahora, dos amistosos ante Ecuador en setiembre. Se jugarán en suelo norteño.

La primera vez que se publicó el Ránking FIFA del fútbol de mujeres fue el 16 de julio de 2003. En uno de los mejores años de sus historia, nuestro combinado patrio apareció en el puesto 39 entre 108 selecciones. A nivel sudamericano, se ubicó en el cuarto lugar. Su mejor posición fue 32, en mayo y setiembre de 2006, segunda entre los combinados de Conmebol. La más baja, el puesto 66 en setiembre de 2019.

¿CÓMO SE HACE EL CÁLCULO?

A partir de Rusia 2018, la FIFA decidió usar una nueva fórmula, bautizada como ‘SUMA’, para realizar el cálculo del Ránking. Esto fue con base en darle más importancia a los partidos oficiales antes que los amistosos (clave que en Europa se empezó a jugar la Nations League) y con una trascendencia mayor a encuentros de eliminación directa antes de fases de grupos.

El algoritmo ‘SUMA’ es la suma de puntos en el Ránking FIFA más la división entre la importancia del partido -existen nueve parámetros que dan entre cinco a 60 unidades- y la resta del resultado del partido con el resultado esperado, esto último en base a la clasificación. Esto da un resultado que será el puntaje de cada selección en la lista.

Por ejemplo, en el Ránking FIFA del 26 de noviembre, último publicado con partidos jugados de Perú, la bicolor arrojó 1512 puntos. Perú llegó a los partidos ante Chile en Santiago y Argentina en Lima con 1533 (puntos en la clasificación de octubre), pero al perder ambos partidos por 2-0, el algoritmo le restó hasta 21 unidades. Vale agregar que la importancia de estos choques era de 25 sobre 60, pero no tuvo puntos por caer en ambos y acabó en negativo en el resultado esperado del partido.

