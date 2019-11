Fueron los últimos en llegar este lunes 11 de noviembre al aeropuerto internacional de Miami y no pudieron unirse al entrenamiento de la selección peruana. El defensor del Dynamo de Kiev de Ucrania Carlos Zambrano y el lateral derecho del Rayo Vallecano de España Luis Advíncula aterrizaron pasada las 8 de la noche; pero, sí se pudieron detener para conversar con la prensa peruana.

Carlos Zambrano fue el primero en responder las preguntas de los periodistas. El defensor del Dynamo de Kiev, que no cuenta con regularidad en su club, habló de su duro presente; pero, resaltó que está preparado para jugar y que junto al comando técnico tiene una estrategia para rendir lo máximo posible.

Carlos Zambrano llegó a Miami (11/11/2019)

“Lamentablemente todos saben mi situación en mi equipo, y bueno a concentrarme con la selección que se vienen dos partidos muy duros. Me hubiese gustado tener más oportunidades en el Dynamo de Kiev; pero, si no se puede tener oportunidades, simplemente buscar otro rumbo. La confianza del profesor Ricardo me viene muy bien. Pues hay momentos en los que al no tener continuidad en el equipo te bajonea un poco; pero, estoy aquí y a juntarme con el grupo. Siempre pensando en positivo", explicó Zambrano.

Luego, el defensor central de la selección peruana, bromeó con el título obtenido de Raúl Ruidíaz con el Seattle Sounders. En tono jocoso, Carlos Zambrano invitó al delantero a replicar sus actuaciones en la MLS con la camiseta de la ‘Blanquirroja’.

“Como en su momento lo fue Claudio, conseguir un título, a cualquier peruano le alegra. Más a nosotros que estamos en el medio. Y ya es hora que la meta acá también. Ahora lo voy a molestar en la concentración. Pero nada, es un goleador neto”, bromeó Carlos Zambrano.

Por su parte el lateral derecho del Rayo Vallecano Luis Advíncula fue consultado por la prensa por la actual situación del mediocampista peruano Christian Cueva. El ex Sporting Cristal fue claro en indicar que el ex jugador de Alianza Lima se recuperará de este momento.

“Todos sabemos la calidad que tiene el cholo (Christian Cueva). Todos los jugadores de fútbol siempre pasamos por un bache, él está pasando por eso; pero, creo que se va a recuperar rápido de esto", apuntó Luis Advíncula.

Luis Advíncula llegó a Miami (11/11/2019)