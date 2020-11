Conforme a los criterios de Saber más

Para esta Eliminatoria, Ricardo Gareca decidió jugar sin media punta para colocar a tres futbolistas en la primera línea de volantes. Así, Christian Cueva regresó a su posición inicial bajo el mando del argentino: jugando abierto por el lado izquierdo. La ausencia de Edison Flores en la primera fecha doble, lo dejaron como la primera opción de ser titular en esa zona del campo. Con ambos en las mismas condiciones para arrancar, el volante del Yeni Malatyaspor aún es el favorito para arrancar bajo el sistema de 4-2-3-1.

Pero, ¿qué pasaría en caso ‘Orejas’ gane un lugar en el once? Son pocas las veces que Ricardo Gareca decidió no alinear a Christian Cueva, con suerte distinta para la selección peruana. Ojo, en las pocas veces que debió elegir a uno, el jugador del DC United norteamericano generalmente fue el ‘sacrificado’ en la pizarra bicolor. En su estreno con Perú, el 31 de marzo de 2015, Flores no fue convocado y Cueva ingresó al minuto 29 por un lesionado Jean Deza.

Aquella noche, tomó el puesto de ’10′, pues André Carrillo arrancó por el lado izquierdo, alternando con Paolo Hurtado. El único delantero centro fue Irven Ávila. Venezuela nos superó por 1-0 en Florida. Rápidamente, Christian Cueva se ganó la confianza de Ricardo Gareca y fue titular en todos los partidos de ese año, hasta que una absurda tarjeta roja lo dejó fuera del penúltimo, ante Paraguay en Lima.

El 13 de noviembre de 2015, fue la segunda vez que Christian Cueva no arrancó de titular en la ‘Era Gareca', y la primera que no salió en lista. Yordy Reyna fue el elegido para tomar su lugar por izquierda, junto a Jefferson Farfán a la derecha, Claudio Pizarro de media punta y Paolo Guerrero de ’9′. La bicolor ganó por 1-0. Fue la última ausencia de ‘Aladino’ como titular por fuera.

Christian Cueva hasta se disculpó por la tarjeta roja que recibió ante Chile en 2015. (Foto: AP)

- EL REPLANTEO -

Luego de la primera jornada doble de 2016, Christian Cueva fue reubicado como ’10′ y hasta tomó ese número de camiseta por la ausencia de Jefferson Farfán. Aún así, no fue considerado en el amistoso ante El Salvador previo a la Copa América Centenario. Aquel 28 de mayo en Washington DC, Ricardo Gareca decidió probar a Cristian Benavente en ese lugar. Andy Polo a la derecha, Beto Da Silva por izquierda y Raúl Ruidíaz de punta lo acompañaron. La bicolor ganó 3-1.

El gran triunfo en Quito el año próximo trajo consigo dos grandes ausencias. Christian Ramos por una tarjeta roja y Christian Cueva por acumulación de amarillas. Era la tercera vez que el mediocampista estaba ausente en un partido bajo el mando de Ricardo Gareca. Perú se presentó en la Bombonera con un 4-3-2-1, Jefferson Farfán, Edison Flores y Paolo Guerrero comandaron la zona ofensiva. Argentina no rompió el 0-0 ese 5 de octubre de 2017.

Luego del Mundial, Christian Cueva se perdió los últimos tres amistosos de 2018: un empate a un gol con Estados Unidos (16 de octubre), en el que recibió una tarjeta amarilla desde el banco, una derrota en Lima ante Ecuador por 2-0 (15 de noviembre) y otra caída contra Costa Rica en Arequipa por 3-2 (20 de noviembre). En estos dos últimos, no fue convocado por primera vez en tres años.

En el primero, Edison Flores fue su inesperado reemplazo atrás de Raúl Ruidíaz. Luego, lo hizo Jefferson Farfán, cerrando ese año con Cristian Benavente como ’10′. Luego, no hubo muchas variantes en los lados, es decir, Paolo Hurtado y el mismo Flores a la izquierda, Andy Polo y André Carrillo por derecha y Raúl Ruidíaz como único delantero. Los buenos resultados no acompañaron a la bicolor.

A partir de la Copa América Centenario, Christian Cueva asumió el puesto de '10'. (Foto: AFP / Alfredo Estrella)

- ÚLTIMOS MESES -

Christian Cueva no dejó el titularato hasta que Ricardo Gareca decidió hacer algunas pruebas luego de la Copa América 2019. Así, ‘Aladino’ fue suplente en el triunfo ante Brasil por 1-0 (10 de setiembre) y la derrota contra Uruguay en Montevideo (11 de octubre). Ante el conjunto de Tite, el ‘Tigre’ ya se convencía más por el 4-2-3-1, arrancando con Gabriel Costa, Edison Flores y Raúl Ruidíaz arriba.

A los 71′, Christian Cueva ingresó por Gabriel Costa, así como André Carrillo entró por Edison Flores. Este tridente, sumado a Raúl Ruidíaz, sería el titular en Santiago este viernes. Luis Abram anotó el único gol en los minutos finales. Ya en Uruguay, un mes después, Gareca se la jugó por André Carrillo en su lugar, pero ‘Aladino’ ingresó al 57′ por Costa, mandando a la 'Culebra’ a la derecha. Paolo Guerrero fue el delantero.

Chistian Cueva no fue tomado en cuenta en el amistoso contra Colombia, el 15 de noviembre de 2019. En otra innovación de Ricardo Gareca, Luis Advíncula arrancó como volante por derecha, Edison Flores se fue a la izquierda y alineó a dos delanteros: Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz. Los norteños nos ganaron por 1-0.

Finalmente, una lesión impidió que Christian Cueva arranque ante Brasil en el pasado mes de octubre. ‘Canchita’ Gonzales arrancó en su posición, junto a André Carrillo y Jefferson Farfan. El exAlianza Lima ingresó al último minuto, sin poder evitar la derrota por 4-3. ¿Seguirá de titular o Edison Flores podrá ganarle el espacio por izquierda?

