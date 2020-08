La lesión de Paolo Guerrero encendió las alarmas. El ‘Depredador’ había arrancado a lo grande el Brasileirao y en Perú nos frotábamos las manos por el presente de nuestro goleador. Sin embargo, un duro choque con un defensa de Fluminense dañó su pierna derecha. El diagnóstico: rotura de ligamentos y estará fuera de las canchas entre 6 y 8 meses. La selección peruana también lo sufre, pues no podrá contar con el ‘9′ para los primeros 4 partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Paolo Guerrero es el artillero histórico de la selección peruana, con 39 goles. Le dijo adiós al 2020 por lesión. (Foto: EFE)





A partir de la lesión de Guerrero comenzaron, otra a vez, a surgir varios nombres para reemplazarlo. Algunos locales y otros que juegan en el exterior. El presente de Santiago Ormeño, un futbolista mexicano con ascendencia peruana le abre las puertas. También Gianluca Lapadula, que cada vez que se menciona genera opiniones divididas. ¿Son necesarios en estos momentos? ¿Han marcado la diferencia como para representar a una selección?

Bien dicen que los que representan a un país tienen que ser los mejores. Más si esto implica nacionalizarse. Varias selecciones, a lo largo de historia, recurrieron a futbolistas nacidos en otros países para potenciarse y conseguir objetivos. Perú no ha sido ajeno a esto. Hasta 20 jugadores que nacieron fuera de nuestras fronteras se pusieron la bicolor. Algunos trascendieron y otros pasaron desapercibidos. ¿Quiénes son? ¿Cómo les fue? En este especial te los recordamos con números y detalles.

1) HUMBERTO HORACIO BALLESTEROS (ARGENTINA)

Llegó a Perú en 1971, tras jugar en River Plate y Lanús de su país. El arquero fue contratado por Universitario de Deportes y fue titular en el subcampeonato de América, un año después. Con los cremas ganó dos títulos nacionales (1971 y 1974). El gran nivel que mostró hizo que la selección, dirigida en ese entonces por Roberto Scarone, lo postuló como el ’1′ de la bicolor para las Eliminatorias para Alemania 1974. Sin embargo, Humberto Ballesteros no pudo jugar porque los trámites demoraron. Recién pudo hacerlo en dos amistosos de 1976, ya con Alejandro Heredia como DT. Fueron los únicos que representó a Perú, ya que el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado no quiso nacionalizados en la selección.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 1976 32 2 2 0 0 -1 Alejandro Heredia 1976

Humberto Horacio Ballesteros estuvo en Perú entre 1971 y 1980.

2) RAMÓN QUIROGA (ARGENTINA)

El ‘Loco’ es, sin dudas, uno de los futbolistas nacionalizados que más trascendió en la historia de la bicolor. Llegó a Perú en 1972 para jugar en Sporting Cristal. Con los celestes salió campeón nacional en 1972, 1979 y 1980. También con Universitario de Deportes, en 1985. Su personalidad y buena ubicación bajo los tres palos hizo que Marcos Calderón lo considere para la selección en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Argentina 19878. Atajó entre 1977 y 1985. Fue mundialista y titular en 1978 y España 1982. Muchos lo consideran, hasta hoy, como el mejor arquero de la historia de Perú.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 1977 26 40 38 2 0 -59 Marcos Calderón 1985

Ramón Quiroga jugó por la Selección Peruana desde 1977 hasta 1985. (Foto 1: Getty Images / Foto 2: Difusión / Diseño: Depor)

3) ROBERTO MOSQUERA (COLOMBIA)

El actual técnico de Sporting Cristal tiene ascendencia peruana, pero nació fuera de nuestras fronteras. Lo hizo en Ibagué (Colombia), pero eso no lo condicionó para jugar en la selección. Su carrera la inició en Perú, siendo el equipo celeste en donde brillaría como futbolista. Roberto Mosquera fue convocado por primera vez por Marcos Calderón y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Argentina 1978, aunque no tuvo minutos.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 1978 21 16 14 2 6 4 Marcos Calderón 1981

Roberto Mosquera también jugó en el fútbol colombiano y ecuatoriano.

4) JUAN CARLOS ZUBCZUK (ARGENTINA)

Nació en Argentina y jugó en la selección Sub 18. Llegó al fútbol peruano en 1988 para atajar en Universitario de Deportes. Su buen desempeño hizo que Vladimir Popovic lo considerara en la selección para la Copa América 1993 y Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994. Nunca tuvo minutos.

5) RAFAEL QUESADA (ESTADOS UNIDOS)

Nació en Estados Unidos, pero hizo toda su carrera en Perú. Fue arquero y empezó su carrera en San Agustín, en 1989. Sin embargo, el popular ‘Pañalón’ trascendió cuando estaba en Sporting Cristal, a inicios de los noventa. Llegó a la selección en 1993, tras ser convocado por el serbio Vladimir Popovic, pensando en el proceso clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos 1994. Solo jugó amistosos. Luego fue considerado en el inicio del proceso de Juan Carlos Oblitas, pero sin causar revuelo.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DEBUT FIN 1993 21 3 3 0 7 7 -6 1996





Rafael Quesada también jugó en selecciones menores. Estuvo en el Preolímpico Sub 23, para los Juegos Olímpicos de 1992.

6) JULIO CÉSAR BALERIO (URUGUAY)

Para muchos fue el mejor arquero de la historia de Sporting Cristal y otros también consideran que de la selección peruana. El ‘Viejo’ llegó a Perú en 1993 para jugar por Sipesa de Chimbote. Un año después fue fichado por Cristal, consiguiendo el tricampeonato (1994 a 1996) y el subcampeonato de la Copa América (1997). Fue convencido por Juan Carlos Oblitas, su técnico con los celestes, para jugar por la selección. Balerio aceptó por conocer al DT y, pese a que siempre dejó en claro que es uruguayo, mostró un gran nivel bajo los tres palos. Fue el arquero titular en el proceso clasificatorio para Francia 1998.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 1996 38 17 17 0 4 -15 Juan Carlos Oblitas 1997

Julio César Balerio falleció en junio del 2013. Su recuerdo quedó en todo el Rímac y el resto del Perú. (Foto: Archivo),

7) JULINHO (BRASIL)

Fue el único futbolista brasileño que jugó por una selección peruana. Julio Cesar de Andrade Moura, más conocido como Julinho, llegó a nuestro país en 1991 para jugar por Defensor Lima. Le bastaron dos años con los ‘Carasucias’ para llegar a un grande como Sporting Cristal, donde ganó el tricampeonato (1994-1996) y en 2002. Además de ser subcampeón de América en 1997. Fue dirigido por Juan Carlos Oblitas, quien lo llevó a la selección para intentar el cupo para el Mundial de Francia. Julinho es muy querido por todos los peruanos, por la calidad que mostró en una cancha y el carisma fuera de ella.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 1996 30 12 8 4 1 2 Juan Carlos Oblitas 1997

Julinho le anotó sus goles a Venezuela. FOTO: ENRIQUE CUNEO / EL COMERCIO

8) OSCAR IBÁÑEZ (ARGENTINA)

Llegó en 1993 a Perú para jugar por Carlos Mannucci. El arquero tuvo su mejor etapa en el tricampeonato de Universitario de Deportes (1998-2000) y los títulos de Cienciano del Cusco en la Copa Sudamericana 2003 y Recopa 2004. Oscar Ibáñez fue convocado a la selección por primera vez en 1998, siendo Juan Carlos Oblitas el técnico. Jugó las Eliminatorias para Corea-Japón y Alemania, además de la Copa América 1999, 2001 y 2004. Es el futbolista, no nacido en Perú, en jugar más partidos con la bicolor.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 1998 30 50 49 1 9 -72 Juan Carlos Oblitas 2005

Oscar Ibáñez debutó en un amistoso ante México, en 1978. FOTO: JUAN PONCE / EL COMERCIO

9) GUSTAVO TEMPONE (ARGENTINA)

Nació en Mar del Plata (Argentina) y llegó a Perú a los 21 años para jugar en Universitario de Deportes, en 1993. El volante tiene un rico historial en nuestro fútbol, ya que también jugó en Alianza Lima, Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Melgar, Sport Boys y Cienciano. Ya nacionalizado, fue considerado por Francisco Maturana en la selección, en las Eliminatorias para el Mundial 2002.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 2000 29 5 1 4 4 0 Francisco Maturana 2001

Gustavo Tempone jugó la Copa América Colombia 2001. (Foto: USI)

10) GEORGE FORSYTH (VENEZUELA)

De padre peruano y madre chilena, George Forsyth hizo su carrera en el fútbol local. En Alianza Lima pasó sus mejores momentos y jugó su primer partido con la selección nacional en 2007, cuando Julio César Uribe lo convocó con miras a la Copa América de ese año. Finalmente integró el plantel que jugó el certamen continental, pero no fue titular. Solo disputó amistosos hasta 2014.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 2017 24 7 6 1 12 -11 Julio César Uribe 2014

George Forsyth debutó en 2007 con Julio César Uribe y disputó su último juego en 2014, con Pablo Bengoechea. FOTO: MANUEL GARCIA MIRO / EL COMERCIO

11) JUAN JOSÉ BARROS (COLOMBIA)

Nació en Barranquilla (Colombia), pero su carrera la empezó en el fútbol peruano. Bolognesi de Tacna fue el que le dio la oportunidad de mostrarse. Se nacionalizó y formó parte de la selección Sub 20 que disputó el Sudamericano, en 2009. Fue considerado por José ‘Chemo’ del Solar en el último año de su proceso con la selección (2009). Apenas disputó dos partidos y como anécdota se podría decir que fue el nacionalizado más joven en debutar con la bicolor. Nunca más fue considerado.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 2009 19 2 0 2 0 0 José del Solar 2009

Juan Barros formó parte de la Sub 20 en 2009. Jugó los cuatro partidos (tres como titular) en el Sudamericano. FOTO: KEYKO MONTEBLANCO / EL COMERCIO

12) AURELIO SACO VÉRTIZ (ESTADOS UNIDOS)

Nació en Estados Unidos porque sus padres peruanos radicaban ahí. Su carrera la hizo en el fútbol peruano y jugó el Sudamericano Sub 20 de 2009. En la selección mayor fue considerado por Sergio Markarián, pero nunca tuvo minutos.

13) WERNER SCHULER (PARAGUAY)

El hoy central de San Martín lleva toda su carrera en el fútbol peruano. Su padre es peruano, por lo que no tuvo problemas en tener la ciudadanía. Además, tiene ascendencia suiza. En 2011 fue parte del plantel de Universitario de Deportes en el título de la Libertadores Sub 20. Un año después fue convocado por Sergio Markarián para disputar un amistoso en Estados Unidos. Junto a él estaban otros jóvenes, por lo que se le llamó la ‘selección del futuro'. Nunca más fue considerado.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 2012 22 1 0 1 0 0 Sergio Markarián 2012

Werner Schuler salió campeón nacional 2013 con la 'U'. (AP Photo/ Patric Schneider)

14) CRISTIAN BENAVENTE (ESPAÑA)

Su nombre fue, en su momento, uno de los más reclamados cuando jugaba en la filial de Real Madrid. Cristian Benavente nació en España, pero su madre es peruana y eso lo habilitaba para jugar por la selección. Fue convocado por primera vez en 2013, siendo Sergio Markarián quien lo hizo debutar con la bicolor. Hasta hoy es una alternativa de llamado y ha sido parte del universo de Ricardo Gareca. Aunque el ‘Chaval’ no es indiscutible para el ‘Tigre’, fue parte del plantel que disputó la Copa América Centenario (2016).

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 2013 19 19 6 13 8 2 Sergio Markarián -

Cristian Benavente nunca jugó en el fútbol peruano. (Foto: GEC / Agencias)

15) CARLOS ASCUES (VENEZUELA)

El ‘Patrón’ nació en Caracas y vivió ahí diez años. Sus padres son peruanos, por lo que nada le impedía jugar por la bicolor. Lo hizo primero con la Sub 20, en 2011. Luego la ‘Vinotinto’ intentó repatriarlo, pero Carlos Ascues se decidió por Perú. Debutó en 2014 bajo la conducción de Pablo Bengoechea y fue el goleador de su proceso. Ricardo Gareca también lo consideró en el inicio de su proceso, siendo titular junto a Carlos Zambrano en la zaga central en la Copa América 2015. En 2019 volvió a ser considerado, aunque ahora más como volante.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 2014 22 23 20 3 4 5 Pablo Bengoechea -

Carlos Ascues hoy lucha por volver a la selección. Juega en Alianza Lima. (AP Photo/Martin Mejia)

16) BENJAMÍN UBIERNA (ARGENTINA)

Nació en Buenos Aires. Su padre también es argentino y su madre peruana, por lo que siempre estuvo habilitado para jugar en la selección. Formó parte del Sudamericano Sub 20, en 2011. Tres años después fue convocado por Pablo Bengoechea para disputar unos amistosos. Nunca más fue considerado.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 2014 22 3 0 3 0 0 Pablo Bengoechea 2014

Benjamín Ubierna también jugó con la Sub 20. AFP PHOTO/Cris BOURONCLE

17) HORACIO BENINCASA (ARGENTINA)

Nació en Buenos Aires y es hijo de padre argentino y madre peruana. Integró las selecciones peruanas Sub 15 y Sub 17. En la mayor fue convocado por Pablo Bengoechea, para jugar unos amistosos contra Paraguay, en 2014. No tuvo minutos.

18) ALEJANDRO DUARTE (ALEMANIA)

Tiene nacionalidad alemana y peruana. Jugó en la Sub 17 y Sub 20. Con la mayor no ha tenido minutos, pero fue convocado por Ricardo Gareca para unos amistosos contra Croacia e Islandia, previo al Mundial 2018.

19) HORACIO CALCATERRA (ARGENTINA)

Llegó en 2011 para jugar en el recién ascendido Unión Comercio. Le bastó un año para ser considerado por Universitario de Deportes en la siguiente temporada. Luego pasó a Sporting Cristal, equipo con el que ganó tres títulos nacionales (2014, 2016 y 2018). Obtuvo la nacionalidad en 2018 y, tras el Mundial de Rusia, ‘Calca’ fue convocado por Ricardo Gareca para disputar unos amistosos frente a Países Bajos y Alemania.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 2018 29 4 0 4 2 0 Ricardo Gareca -

Calcaterra lleva 10 años jugando en Perú. Fotos: Jesus Saucedo / Grupo El Comercio

20) GABRIEL COSTA (URUGUAY)

‘Gabo’ nació en Uruguay y llegó a Perú en 2014 para jugar en Alianza Lima. Luego pasó por Sporting Cristal, donde tuvo su mejor rendimiento en 2018. Ya se encontraba nacionalizado, pero finalizado ese año cumplió 5 temporadas en el país y por eso obtuvo el visto bueno para representar a la selección. Antes de eso partió a Chile para enrolarse a Colo Colo, por pedido de Mario Salas, su DT en el equipo celeste. En 2019 disputó algunos amistosos bajo la conducción de Ricardo Gareca.

DEBUT EDAD PARTIDOS TITULAR INGRESÓ NO INGRESÓ GOLES DT DEBUT FIN 2019 29 5 3 2 0 0 Ricardo Gareca -

Gabriel Costa es el segundo uruguayo en jugar por la selección peruana. (Foto: Agencias)

