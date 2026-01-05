Con Cáceres a Inglaterra y Noriega a Brasil por casi US$2 millones: Las mejores ventas de Perú en 2025 y cuál es el objetivo para este año en la Liga 1

La temporada 2025 va llegando a su fin y, con esto, ya se puede analizar qué tanto ha exportado el fútbol peruano a otros clubes del mundo. En total, según el recuento que pudimos hacer en El Comercio, son ocho los jugadores que fueron transferidos de un club a otro del exterior, seis de la Liga 1 y uno en Europa. Esta es una cifra poco alentadora considerando que la media de edad es de 22,86 años, un número que no se considera muy juvenil en términos futbolísticos.

Jefferson Cáceres (23 años)

El futbolista de FBC Melgar fue vendido en febrero a Sheffield United de la Championship de Inglaterra por un valor de 1,5 millones de dólares. Sin embargo, no obtuvo mucha regularidad y en agosto de este mismo año fue vendido a Dunfermline Athletic Football de la segunda división de Escocia por 1,4 millones de euros.

Bassco Soyer (19 años)

El joven jugador de Alianza Lima fue vendido a Gil Vicente de Portugal a mediados de este año. El trato consistió en un vínculo de tres temporadas por 250 mil euros. Asimismo, el cuadro ‘íntimo’ se quedó con el 30% del pase del futbolista.

Erick Noriega (24 años)

El volante central de Alianza Lima fue vendido a Gremio a mitad de año. El acuerdo fue uno de los más importantes de la temporada y uno de los más grandes el cuadro victoriano en los últimos años.

Se trató del 80% del pase del jugador por un monto aproximado de 1,5 millones de dólares. Una cifra que suele superar a las que se manejan en el mercado peruano. El contrato con el cuadro brasilero se acordó hasta finales del 2028.

Kenji Cabrera (22 años)

El extremo de FBC Melgar fue vendido a mitad de año a Vancouver Whitecaps de la MLS. El cuadro ‘rojinegro’ se quedó con el 20% de su pase y el costo de la transacción fue de, aproximadamente, 1,2 millones de dólares. Al término de la temporada, salió subcampeón de la MLS tras caer por 3-1 ante Inter Miami de Lionel Messi.

Víctor Guzmán (19 años)

El delantero de Alianza Lima fue transferido a Sporting de Lisboa por una transacción del 60% de su pase, mientras que el cuadro ‘íntimo’ preserva el 40% restante. La firma se dio por tres temporadas y, según Transfermarkt, el monto tranzado fue de 430 mil euros.

Didier La Torre (23 años)

El delantero fue vendido de Cienciano a Fujieda MYFC de la J2 de Japón en agosto del 2025. Según el portal Transfermarkt, la transacción costó 70 mil euros y Cienciano conservó un porcentaje de su pase.

Adrián Ugarriza (28 años)

El delantero fue vendido por Deportivo Garcilaso a Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel en julio del 2025. El club compró el 100% de su pase y el vínculo es hasta el 30 de junio del 2027. El valor estimado es de 250 mil euros.

Marcos López (26 años)

En el plano europeo, Marcos López es el único jugador que fue vendido a otro equipo bajo la modalidad de transferencia de club a club. El futbolista pertenecía a Feyenoord y su ficha fue vendida al 100% por Copenhague de Dinamarca en junio de este año.

El equipo danés pagó alrededor de 2 millones de dólares por el pase del jugador y el vínculo es hasta junio del 2029. Se trató de una de las operaciones más importantes de este año en futbolistas peruanos.

Cabe recordar que otros dos futbolistas también salieron a clubes del extranjero, pero no en calidad de venta (transferencia de club a club), sino que se encontraban libres y fueron fichados.

El primero es Franco Zanelatto, que quedó libre tras culminar su contrato con Alianza Lima y fue contratado por OFI Creta de Grecia hasta mediados del 2026; sin embargo, debido a poca regularidad, rescindió su contrato en diciembre de este año y recientemente fichó por FBC Melgar.

El segundo es Christian Cueva, quien rescindió su contrato con Cienciano por un valor de 70 mil dólares para quedar libre. Una vez que se encontraba en esa condición, fue fichado por Emelec hasta mediados del 2026, pero también rescindió su contrato en diciembre de este año y actualmente es jugador de Juan Pablo II College.

