Selección: "Estamos coordinando para hacerle una cirugía a Paolo Hurtado", dijo doctor Julio Segura | VIDEO

Una información que transcendió durante la mañana se confirmó por la tarde. El mediocampista del Konyaspor Paolo Hurtado sufrió un golpe durante el Perú vs. Colombia del último domingo. El futbolista salió del campo de juego y tras posteriores análisis se detectó una lesión en el quinto metatarsiano. El volante se perderá la Copa América Brasil 2019.

"Ayer durante el partido lamentablemente Paolo Hurtado ha sufrido una lesión en el pie izquierdo. Tiene una fracturita en el quinto metatarsiano. Y estamos coordinando para hacerle una cirugía", comentó el doctor de la selección peruana Julio Segura.

El médico continúo respondiendo las preguntas de la prensa deportiva y confirmó que el grado de lesión de Paolo Hurtado lo imposibilita disputar la Copa América Brasil 2019.

"Sí. Definitivamente no va a estar en la Copa América. Tiene una fractura que no está desplazada, pero que lógicamente no le va a permitir llegar a la Copa", sostuvo el doctor Julio Segura a la prensa deportiva.

El doctor de la selección peruana Julio Segura también habló sobre el estado del defensa Carlos Zambrano, del volante Yoshimar Yotún y del delantero Jefferson Farfán. El médico descartó alguna lesión de los mencionados, pero sí comentó que el ex jugador de Sporting Cristal está golpeado.

"Vamos a observar hasta mañana. Yoshimar se recupera muy rápido (del golpe en la práctica), está tranquilo de todas maneras. Yo pienso que no (se pierde la Copa América), pero vamos a ver cómo evoluciona. Farfán y Zambrano están tranquilos", indicó el doctor Julio Segura.

La selección peruana debuta en la Copa América Brasil 2019 ante Venezuela. El duelo se desarrollará el sábado 15 de junio en el Arena do Gremio y será válido por la primera fecha del grupo A.