En todo el mundo, tan solo diez países tienen programado jugar por Eliminatorias este 2020, todos en América del Sur. El resto decidió hacerlo recién en marzo de 2021, pero la Conmebol aún se resiste a seguir esa corriente. La pandemia por el coronavirus ha cerrado fronteras, golpeado a los sistemas de salud y decretado estrictas medidas de confinamiento. Son, finalmente, tres poderosas razones para que muchas selecciones no estén aptas para jugar. La selección peruana debería estar en Asunción el jueves 8 de octubre para jugar un partido en el año.

El anuncio de la postergación del proceso clasificatorio de la Concacaf, en la mañana del pasado martes, golpeó fuerte a su vecina Conmebol. No solo por la cercanía geográfica de ambas confederaciones, sino porque era la única que también iba a jugarla el 2020 -con 30 países, el triple que los sudamericanos- y era el mejor pretexto para no cambiar la fecha de inicio de sus Eliminatorias. Ya sin piso, mañana tendrá que reconfirmar que se juega o postergar. FIFA tiene la última palabra.

Recién a inicios de setiembre, Ricardo Gareca pudo hacer su primer entrenamiento de la temporada. Lo hizo con tan solo 19 futbolistas del torneo local. En estos momentos, también pasa por la incertidumbre de no saber si los convocados internacionales podrán venir al Perú y con quiénes reemplazar sus lesionados. Una postergación nos dejaría sin ver a la Bicolor en todo el 2020. Debemos retroceder 18 años para encontrar el último antecedente.

La selección no juega desde el 15 de noviembre del año pasado. Perdió 1-0 ante Colombia en Estados Unidos. (Foto: Daniel Apuy)

OTRAS ÉPOCAS

La selección peruana no solo había quedado muy lejos de clasificar a la Copa del Mundo a finales de 2001. También se quedó sin entrenador (le disolvieron el contrato a Julio César Uribe). Desactivada, sin un solo amistoso programado y con un directorio que estaba a puertas de dejar el cargo Así, recibió el nuevo año, literalmente con nada en las manos.

“Uribe es un buen técnico y seguro va a tener otras oportunidades más adelante. Es un profesional joven, de apenas 42 años, y con mucha proyección a futuro. ¿En qué se equivocó? Pienso que la inexperiencia gravitó, pero creo también que el grupo de jugadores no llegó a compenetrarse con lo que él quiso hacer", declaró Nicolás Delfino, entonces presidente de la FPF, tras la salida de Uribe. Sin técnico, se hacía todo más difícil hasta para para entrenar.

De manera curiosa, en los primeros años de 2002 se pensó en el ‘futuro’. Definir qué decisiones tomar tras leer el informe el informe de las Eliminatorias y empezar la organización de la Copa América que iba a jugarse en el Perú al año siguiente, finalmente en 2004. Además, empezar los trabajos de la selección Sub 20 (en donde estaban Jefferson Farfán y Paolo Guerrero) y la Sub 17 de cara a los Sudamericanos de 2003. Del plantel adulto no había nada definido.

Javier Quintana, secretario general de la FPF, fue el primero en dar luces a lo que finalmente sucedió: los directivos actuales no tenían mucho interés en que la selección juegue, pues ya estaban de salida. Era preferible que el nuevo presidente defina al nuevo entrenador. En otras palabras, la selección no iba a jugar hasta, en el mejor de los casos, noviembre de 2002. Un año prácticamente tirado al agua.

Para colmo, la FPF estaba en medio de una lucha con el IPD, algo usual en la primera década del nuevo milenio. Esta disputa se arregló a finales de enero, a nueve meses de las elecciones en el máximo ente del fútbol nacional. Parece increíble, pero dos grandes diferencias fueron los palcos del Estadio Nacional y que el mandato sea de cuatro años. Esta segunda, clave en el futuro. ¿Algún amistoso de la selección peruana? Nada. Pero desde Europa llegó una buena noticia.

Los únicos partidos oficiales de algún seleccionado peruano en 2002 fueron los dos que jugó la femenina Sub 20 ante Brasil por un cupo al Mundial. (Foto: Consuelo Vargas)

NO PUDO SER

La Real Federación Española de Fútbol se comunicó con la FPF para programar un amistoso entre sus selecciones el 21 de agosto. La 'Roja’ tenía todo listo para jugar ese día ante Hungría en Budapest, por el cambio de nombre de su Estadio Nacional a Ferenc Puskás, internacional por ambos países, pero un problema entre la empresa UFA y la televisora TVE había generado su suspensión.

Nicolás Delfino y Ángel Villar, presidente del fútbol peruano y español respectivamente, acordaron este encuentro a tres semanas de jugarse. El choque sería en La Coruña o Santander y los 100 mil dólares por presentarse no irían a la FPF sino a las arcas de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, que pasaba por una crítica situación financiera. Ante lo repentino de la situación, el mandamás de la Federación llamó a Franco Navarro para anunciarle que sería el entrenador. En ese entonces, el exdelantero dirigía a Alianza Lima.

“Como a todos, a mí también me agarró de sorpresa. Pero sorpresas así a uno lo hacen feliz”, alcanzó a decir Navarro. Tan solo 24 horas después, el problema entre la UFA y TVE se solucionó, obligando a España a enfrentar a los húngaros y suspender su acuerdo con el Perú. El anuncio fue vía un fax a las 5:58 de la madrugada. “Casi me caigo de espaldas cuando leí el cable”, comentó Delfino.

“Sentimos informarles que la federación húngara nos ha comunicado que los problemas que existían para la celebración del encuentro se han solucionado. Esperamos comprenda señor presidente que esta no es la comunicación que nos hubiera gustado escribir. Sin embargo, existen situaciones de fuerza mayor y compromisos adquiridos con anterioridad que es necesario respetar”, se leía en la carta desde España. Para Javier Quintana, secretario general, la FPF se apresuró al anunciar el amistoso.

“Para mí fue un honor haber sido elegido técnico de la selección nacional. Es un reconocimiento a mi labor y me siento feliz por ello. Fue una posibilidad y no se dio, pero así es el fútbol”, comentó un resignado Franco Navarro. Peruanos y españoles recién se vieron las caras dos años después, mientras que Navarro dirigió a la selección en 2006, también de manera casi improvisada.

El primer sábado de octubre, Manuel Burga fue elegido presidente de la FPF. Lo acusaron de ser ‘delfín’, ya que era el vicepresidente del directorio anterior. Con su llegada las cosas no cambiaron mucho, pues eligió al nuevo entrenador, Paulo Autuori, recién en verano del año siguiente. El 23 de febrero, la selección peruana volvía a un campo de fútbol luego de 14 meses, con una goleada por 5-1 ante Haití en Matute. Este 2020 aún tiene la posibilidad de no ver en el campo a nuestro combinado patrio.

Hace 18 años, Jefferson Farfán era la figura de la selección Sub 20, que disputó varios amistosos previo al Sudamericano. (Foto: Daniel Silva)

