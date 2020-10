Conforme a los criterios de Saber más

La última lista de Ricardo Gareca no solo trajo como novedad la gran cantidad de convocados. El ‘Tigre’ llamó a 19 mundialistas de Rusia 2018 para los partidos de debut ante Paraguay y Brasil, en el inicio del largo recorrido para alcanzar un cupo para Qatar 2022. Luego de 31 años, la selección peruana tendrá al menos a un futbolista que jugó por la Copa del Mundo en Eliminatorias. Debemos retroceder hasta 1989 para encontrar el último partido.

Luis Reyna, integrante del plantel en España 1982, pero sin minutos de juego y famoso por la marca a Diego Armando Maradona tres años después, fue el último mundialista peruano en pisar la cancha en procesos clasificatorios. Jugó solo el primer tiempo de la sorprendente derrota ante Bolivia, el 10 de setiembre de 1989. El volante llevó la cinta de capitán y fue cambiado por ‘Puchungo' Yáñez.

Más allá de debutar en Mundiales en 1930, nuestro primer partido por Eliminatorias fue recién en 1957. Por obvias razones, ninguno del plantel en Montevideo llegó a los dos partidos ante Brasil por un lugar a la Copa del Mundo en Suecia. Fue recién en el rápido pero fallido camino a Alemania 1974 que Perú alineó a futbolistas de este rango en clasificatorias. Roberto Scarone convocó a diez de México 1970 y solo Pedro Gonzales no jugó.

El 29 de abril de 1973, Perú venció 2-0 a Chile en Lima con cinco mundialistas como titulares: Héctor Chumpitaz en la defensa, Roberto Chale en la volante y ‘Cachito’ Ramírez, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil en la delantera. José Fernández reemplazó al ‘Nene’ a falta de 14 minutos. El ‘Cholo’, quien debutaba en Eliminatorias, anotó los dos goles.

La historia no acabó bien, pues Chile igualó el marcador global en Santiago y forzó un tercer partido en Montevideo. Roberto Scarone y Teófilo Cubillas no superaron sus diferencias y este último quedó fuera del trascendental encuentro. La ‘Roja’ nos dejó fuera con seis mundialistas peruanos en cancha. Tan solo cuatro años después del ‘Bombonerazo’, Perú no pudo repetir su clasificación a la Copa del Mundo.

Eliminatorias Alemania 1974 Mundialistas peruanos en cancha Perú 2-0 Chile 6: Roberto CHALE, Héctor CHUMPITAZ, Teófilo CUBILLAS, José FERNÁNDEZ, Oswaldo RAMÍREZ, Hugo SOTIL Chile 2-0 Perú 5: Roberto CHALE, Héctor CHUMPITAZ, Teófilo CUBILLAS, Oswaldo RAMÍREZ, Hugo SOTIL Chile 2-1 Perú 6: Roberto CHALE, Héctor CHUMPITAZ, Orlando DE LA TORRE, Ramón MIFFLIN, Oswaldo RAMÍREZ, Hugo SOTIL

La Eliminatoria a Alemania 1974 fue la última que Perú jugó tres partidos o menos. (Foto: Archivo PrenSmart)

- AÑOS DE ORO -

Marcos Calderón recurrió a cuatro mundialistas de México 1970 para buscar la clasificación a la edición de Argentina ocho años después. Solo en el primero y último de los partidos en dicha Eliminatoria: Héctor Chumpitaz en la defensa, Teófilo Cubillas ahora en la volante, Hugo Sotil y Oswaldo Ramírez en el ataque. ‘Cachito’, histórico por sus dos goles en La Bombonera para clasificar a México 1970, quedó fuera en la lista final de la Copa del Mundo.

Meses antes, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil jugaban en el Porto de Portugal y FC Barcelona, respectivamente, pero en ese momento formaban parte de Alianza Lima. El ‘Nene’ le marcó dos goles a Bolivia en la tarde que Perú confirmó su pase a la cita en territorio argentino. El ‘Cholo’ le anotó a Chile en Lima, como en 1973.

Eliminatorias Argentina 1978 Mundialistas peruanos en cancha Ecuador 1-1 Perú 4: Héctor CHUMPITAZ, Teófilo CUBILLAS, Oswaldo RAMÍREZ, Hugo SOTIL Chile 1-1 Perú 3: Héctor CHUMPITAZ, Teófilo CUBILLAS, Hugo SOTIL Perú 4-0 Ecuador 2: Héctor CHUMPITAZ, Hugo SOTIL Perú 2-0 Chile 3: Héctor CHUMPITAZ, Oswaldo RAMÍREZ, Hugo SOTIL Brasil 1-0 Perú 3: Héctor CHUMPITAZ, Teófilo CUBILLAS, Hugo SOTIL Bolivia 0-5 Perú 4: Héctor CHUMPITAZ, Teófilo CUBILLAS, Oswaldo RAMÍREZ, Hugo SOTIL

Perú logró sus dos mejores resultados por Eliminatorias en el camino a Argentina 1978: 4-0 a Ecuador y 5-0 a Bolivia. (Foto: Archivo PRENSMART)

Tim, quien fue contratado meses antes, confió en 10 mundialistas para llegar a España 1982. Todos jugaron en el estreno ante Colombia, Ramón Quiroga en el arco, Jaime Duarte, Rubén Díaz, Héctor Chumpitaz y Roberto Rojas en la defensa, José Velásquez y César Cueto en la volante, para, finalmente, alinear a Teófilo Cubillas junto a Juan Carlos Oblitas en la delantera como titulares. Guillermo La Rosa ingresó a los 63 minutos.

La salida del ‘Nene’ le abrió un espacio al ‘Tanque’ La Rosa en el once titular. Nueve mundialistas arrancaron en los siguientes tres partidos. Esta fue la última vez que Héctor Chumpitaz vestía la camiseta nacional. Jugó en cinco Eliminatorias, cuatro como capitán y en tres logró la clasificación. Un récord inalcanzable hasta hoy.

Eliminatorias España 1982 Mundialistas peruanos en cancha Colombia 1-1 Perú 10: Héctor CHUMPITAZ, Teófilo CUBILLAS, César CUETO, Rubén DÍAZ, Jaime DUARTE, Guillermo LA ROSA, Juan C. OBLITAS, Ramón QUIROGA, Roberto ROJAS, José VELÁSQUEZ Perú 2-0 Colombia 9: Héctor CHUMPITAZ, César CUETO, Rubén DÍAZ, Jaime DUARTE, Guillermo LA ROSA, Juan C. Oblitas, Ramón QUIROGA, Roberto ROJAS, José VELÁSQUEZ Uruguay 1-2 Perú 9: Héctor CHUMPITAZ, César CUETO, Rubén DÍAZ, Jaime DUARTE, Guillermo LA ROSA, Juan C. Oblitas, Ramón QUIROGA, Roberto ROJAS, José VELÁSQUEZ Perú 0-0 Uruguay 9: Héctor CHUMPITAZ, César CUETO, Rubén DÍAZ, Jaime DUARTE, Guillermo LA ROSA, Juan C. Oblitas, Ramón QUIROGA, Roberto ROJAS, José VELÁSQUEZ

- EL ADIÓS -

Moisés Barack es el entrenador que convocó por Eliminatorias a más futbolistas peruanos que jugaron en una Copa del Mundo, con 16. Pero es Roberto Chale, su reemplazo luego de la tercera fecha, quien tiene el récord de hacer jugar a más con once en tres partidos, diez como titulares en las victorias ante Venezuela y Argentina en Lima. El ‘infiltrado’ fue Leo Rojas.

Este fue el primer proceso sin alguno de México 1970 y último con los integrantes de Argentina 1978. Un gol de Ricardo Gareca nos dejó sin el pase directo, perdiendo toda chance con dos derrotas ante Chile. Basta revisar la nómina de Ricardo Gareca para asegurar que Perú repetiría hasta los once en cancha en los partidos ante Paraguay y Brasil este año.

Eliminatorias Mundial 1982 Mundialistas peruanos en cancha Colombia 1-0 Perú 10: Eusebio ACASUZO, Gerónimo BARBADILLO, César CUETO, Rubén DÍAZ, Hugo GASTULO, Franco NAVARRO, Juan C. OBLITAS, Jorge OLAECHEA, Julio C. URIBE, José VELÁSQUEZ Venezuela 0-1 Perú 9: Eusebio ACASUZO, Gerónimo BARBADILLO, César CUETO, Hugo GASTULO, Franco NAVARRO, Juan C. OBLITAS, Jorge OLAECHEA, Julio C. URIBE, José VELÁSQUEZ Perú 0-0 Colombia 10: Eusebio ACASUZO, Gerónimo BARBADILLO, César CUETO, Rubén DÍAZ, Hugo GASTULO, Guillermo LA ROSA, Eduardo MALÁSQUEZ, Franco NAVARRO, Jorge OLAECHEA, Julio C. URIBE Perú 4-1 Venezuela 11: Eusebio ACASUZO, Gerónimo BARBADILLO, César CUETO, Rubén DÍAZ, Hugo GASTULO, Guillermo LA ROSA, Eduardo MALÁSQUEZ, Franco NAVARRO, Juan C. OBLITAS, Jorge OLAECHEA, José VELÁSQUEZ Perú 1-0 Argentina 11: Eusebio ACASUZO, Gerónimo BARBADILLO, César CUETO, Rubén DÍAZ, Hugo GASTULO, Franco NAVARRO, Juan C. OBLITAS, Jorge OLAECHEA, Luis REYNA, Julio C. URIBE, José VELÁSQUEZ Argentina 2-2 Perú 10: Eusebio ACASUZO, Gerónimo BARBADILLO, César CUETO, Rubén DÍAZ, Hugo GASTULO, Franco NAVARRO, Juan C. OBLITAS, Jorge OLAECHEA, Luis REYNA, Julio C. URIBE, José VELÁSQUEZ Chile 4-2 Perú 11: Eusebio ACASUZO, Gerónimo BARBADILLO, César CUETO, Rubén DÍAZ, Hugo GASTULO, Guillermo LA ROSA, Franco NAVARRO, Jorge OLAECHEA, Ramón QUIROGA, Julio C. URIBE, José VELÁSQUEZ Perú 0-1 Chile 10: Gerónimo Barbadillo, César CUETO, Jaime DUARTE, Hugo GASTULO, Eduardo MALÁSQUEZ, Franco NAVARRO, Juan C. OBLITAS, Ramón QUIROGA, Julio C. URIBE, José VELÁSQUEZ

-LA ÚLTIMA VEZ-

Cuatro mundialistas, todos de 1982, fueron llamados por Pepe para enfrentar el mismo número de partidos por un sitio en Italia 1990. Más allá del reducido número, pese a que la Copa del Mundo ibérica apenas se había jugado siete años antes, no todos jugaron juntos. En el debut, apenas dos dijeron presente en La Paz, el capitán Jorge Olaechea y Franco Navarro.

Días después, Julio César Uribe llevó la cinta en su única presencia en ese proceso, que fue su despedida de la selección adulta, con otra derrota esta vez ante Uruguay. Luis Reyna fue el líder del ya desmotivado elenco peruano en otra caída contra Bolivia. Hasta el jueves 8 de octubre, él será el último mundialista nacido en el Perú en jugar por Eliminatorias.

Eliminatorias Italia 1990 mundialistas peruanos en cancha Bolivia 2-1 Perú 2: Franco NAVARRO, Jorge OLAECHEA Perú 0-2 Uruguay 2: Franco NAVARRO, Julio C. URIBE Perú 1-2 Bolivia 1: Luis REYNA

