El año 2020 será inolvidable para la selección peruana. Lamentablemente no para bien, puesto que el arranque de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022 no fue el esperado. Apenas un punto de doce posibles y tras tres derrotas consecutivas, algo que jamás había sucedido en el proceso de Ricardo Gareca. Lo más preocupante, fuera de los resultados, fue el pobre nivel que mostró la bicolor en la última fecha doble, ante Chile y Argentina. Incluso se barajó la posibilidad de que el ‘Tigre’ no estaría contento con el presente que vive el fútbol peruano en general.





Christian Cueva es el futbolista con más partidos (64) en el proceso de Ricardo Gareca / AFP / HECTOR RETAMAL

Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la FPF, salió a dar la cara en una conferencia de prensa y confirmó la continuidad del técnico argentino, aunque también dijo que Gareca había sentido el desgaste, tal vez generado por estrés que significó la pandemia y posterior cuarentena que le impidió viajar y planificar mejor los trabajos de la selección. Además del bajo nivel individual y colecctivo mostrado.

El ‘Ciego’ también dio a entender que falta recuperar esa humildad que llevó a Perú a volver a un Mundial tras 36 años. No dio nombres, pero está claro que el ambiente en la Videna hoy precisamente no es el mejor. ¿Hay responsabilidad de los jugadores? Nadie duda de las mejores intenciones que tienen cada vez que se ponen la camiseta bicolor, pero el presente de algunos no es el mejor. Incluso se habla de conformismo y, en otros casos, sentirse indiscutibles solo por el hecho de ser mundialistas.

En la semana también explotó una bomba en Turquía. Christian Cueva fue separado de su equipo. Yeni Mataliaspor, por una supuesta indisciplina. Lamentablemente no es la primera vez que el volante está sumergido en este tipo de situaciones y su futuro hoy es incierto. ¿Puede darse un punto de quiebre de acá hasta la convocatoria de marzo? No sería la primera vez que Ricardo Gareca toma decisiones fuertes. Recordemos lo que pasó en 2016: la selección arrancó mal las Eliminatorias un año antes y los partidos ante Venezuela en Lima y Uruguay en Montevideo tenían que marcar una recuperación. Se presupuestaron 4 puntos y apenas se consiguió 1. Muchos jugadores no respondieron y el ‘Tigre’ aprovechó la Copa América Centenario para prescindir de algunos futbolistas y llamar a otros que habían tenido poca o nula participación en la selección.

A continuación, te recordamos los casos más comentados en su momento:

CARLOS ZAMBRANO (39 partidos)

El ‘León’ fue llamado por Gareca desde el inicio de su proceso. Incluso fue titular en la Copa América 2015, donde tuvo buenas actuaciones. Lastimosamente cometió un error en la semifinal ante Chile, dejando a Perú con uno menos, tras una absurda agresión a Arturo Vidal. Igual se le ratificó la confianza y arrancó las Eliminatorias. Sin embargo, se le reprochó por hacerse sacar una tarjeta amarilla ante Venezuela, lo cual lo sacaba del partido ante Uruguay en el Centenario. En ese entonces se habló, incluso, de una discusión que tuvo con el capitán Claudio Pizarro en el entretiempo. Lo cierto es que Carlos Zambrano, tras el partido ante la ‘Vinotinto’, no volvió a ser considerado en la selección hasta 2019. El ‘León’ se perdió la recta final de las Eliminatorias y el Mundial 2018. Hoy se ganó nuevamente su convocatoria y fue titular en la última Copa América 2019, donde Perú salió subcampeón. Se perdió la última fecha doble por suspensión. Podría volver para el partido frente a Venezuela, en Lima, en marzo de 2021.

Carlos Zambrano lleva 55 partidos y 4 goles con la selección. (Foto: AFP)

JEFFERSON FARFÁN (16 partidos)

La ‘Foquita’ también fue considerado en el arranque del proceso del ‘Tigre’. Participó en la Copa América 2015 y en el arranque de las Eliminatorias. Incluso fue protagonista del único triunfo de la bicolor (ante Paraguay, en Lima) en el inicio del camino rumbo a Rusia. Sin embargo, Jefferson Farfán no pasaba un buen momento en su carrera. No tenía mucha continuidad en el Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, su equipo en ese entonces. En parte también por una lesión que no le permitía brillar en tierras asiáticas. Igualmente fue considerado para la fecha doble de marzo de 2016, ante Venezuela y Uruguay. Farfán fue titular ante la ‘Vinotinto’, pero su partido fue malo. No estaba bien físicamente y por eso fue cambiado a los 60′ por Edison Flores. No fue considerado ante Uruguay en el Centenario y luego Gareca lo dejó de llamar.

El mensaje era claro: para jugar en la selección tenía que brillar y estar al 100%. Farfán lo entendió y fichó por el Lokomotiv de Rusia, donde tuvo mayor competencia, continuidad y exposición. Así fue considerado para la recta final de las Eliminatorias, en 2017, e incluso abrió el camino de la victoria ante Nueva Zelanda. La ‘Foquita’ pudo cumplir el sueño de jugar un Mundial. Pasaron 16 partidos para volver (más de un año). Hoy sigue en la órbita de la bicolor, aunque se viene recuperando de una lesión y necesita tener equipo para volver considerado el próximo año.

Jefferson Farfán anotó 26 goles en 97 partidos con la bicolor. Foto: Francisco Neyra

CHRISTIAN RAMOS (15 partidos)

La ‘Sombra’ también recibió el respaldo de Gareca desde su llegada. Si bien es cierto no era titular en el arranque, Christian Ramos asumió el reto en el choque que Perú jugó ante Uruguay, en Montevideo. Pese a la derrota 1-0, tanto la ‘Sombra’ como Alberto Rodríguez hicieron un buen partido, sin pensar que desde esa fecha conformarían la dupla de centrales más exitosa en el proceso del ‘Tigre’. Ramos fue clave en la clasificación al Mundial, anotando el segundo gol ante Nueva Zelanda y también fue fijo en Rusia 2018. Sin embargo, luego tuvo poca continuidad en los clubes donde le tocó estar. Eso llevó a que no sea considerado durante todo 2019 y recién este año volvió a ser llamado, aunque más como una alternativa para los titulares Zambrano y Abram. Incluso hoy Araujo y Santamaría están por encima de la ‘Sombra’. Pero su experiencia y dedicación podrían darle un espacio nuevamente.

Christian Ramos anotó el gol 26 de Perú en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. (Foto: FPF)

PAOLO HURTADO (14 partidos)

El popular ‘Caballito’ fue uno de los convocados para el primer partido de la selección al mando de Gareca. También integró la lista final para la Copa América 2015 y considero en el arranque de las Eliminatorias para Rusia 2018. Dejó de ser considerado para la Copa América Centenario (2016) y recién volvió en la primera fecha doble de 2017. Paolo Hurtado nunca fue titular fijo para el ‘Tigre’, pero sí era una de sus primeras alternativas. Recordamos hasta ahora el gol que hizo en Quito y propició que la selección se meta en zona de clasificación directa al Mundial. Lamentable para él, las lesiones le han jugado una mala pasada y eso lo ha marginado de la bicolor en los dos últimos años. Se espera que esté al 100%, para ser una alternativa en la próxima convocatoria.

Paolo Hurtado lleva 38 partidos con la selección y metió 3 goles. | Foto: AFP

ANDRÉ CARRILLO (12 partidos)

El talento que tiene la ‘Culebra’ es innegable. Ricardo Gareca lo tenía en la mira desde el inicio y fue parte de la selección que jugó la Copa América 2015, aunque no como titular. Pero sí fue tenido en cuenta desde el ‘vamos’ en el arranque de las Eliminatorias. Sin embargo, hubo un tema con André Carrillo. Problemas contractuales con el Benfica, su equipo en ese entonces, le pasó factura. No querer renovar contrato con el equipo portugués lo postergó del primer equipo y así se perdió en el radar de la selección. Su ausencia no se debió a un tema disciplinario, sino simplemente futbolístico. Al ‘Tigre’ le costó encontrar su reemplazo. Sin Farfán y Carrillo, las opciones eran Alejandro Hohberg y Andy Polo. El ‘Tigre’ convocó nuevamente a Carrillo para los choques ante Paraguay (Asunción) y Brasil (Lima). Así se ganó un lugar y no se movío hasta hoy. Fue una de las figuras de Perú en Rusia 2018 e incluso el que marcó el primer gol tras 36 años. Es uno de los pocos que mostró nivel en los cuatro partidos de la selección en este año. Incluso metió tres goles (dos ante Paraguay y uno ante Brasil).

Andre Carrillo lleva 9 goles en 71 juegos con la bicolor.

LUIS ADVÍNCULA (10 partidos)

Era uno de los indiscutibles en el arranque del proceso. Fue figura en Chile 2015 y titular en el arranque de las Elimiminatorias 2018. Pero no fue considerado por Ricardo Gareca para la Copa América Centenario. El técnico quiso ver a Renzo Revoredo y Aldo Corzo, siendo este último el que se ganó un lugar en las convocatorias. Luis Advíncula fue considerado nuevamente para los partidos frente a Paraguay y Brasil (2016), pero el titular era Corzo. Le costó tiempo volver a ganarse el titularato, siendo su partido consagratorio el choque de vuelta ante Nueva Zelanda (2017). Hasta hoy es considerado por Gareca, aunque ante Argentina arrancó el juego desde el banco.

Luis Advíncula lleva 1 gol en 94 partidos con Perú. (Foto: AFP)

NO TUVIERON LA MISMA SUERTE

Todos los jugadores mencionados fueron convocados desde el inicio, pero luego no fueron considerados por distintos motivos. Todos, finalmente, fueron al Mundial de Rusia 2018. Caso distinto a lo que pasó con futbolistas como Claudio Pizarro, Juan Vargas y Carlos Lobatón, quienes eran los referentes en el inicio del proceso de Ricardo Gareca.

