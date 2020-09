Conforme a los criterios de Saber más

Cuando hablamos del fútbol peruano, en especial luego de algún mal resultado, todos los comentarios apuntan al trabajo en menores. Como es obvio, este paso es fundamental para formar jugadores que lleguen a ser profesionales en un gran nivel y con los conceptos de juego correcto. Una mala formación puede hasta privarnos de un verdadero talento. La selección adulta no es la excepción y 22 de los convocados por Ricardo Gareca han jugado en torneos internacionales de menores.

No es ningún secreto que, más allá de las buenas intenciones y preparación de la mayoría de entrenadores, el trabajo en nuestras divisiones menores aún tiene mucho que mejorar en su mayoría. Quizás, así se explique que ocho nunca fueron convocados a una selección menor. Hay casos como el de Raúl Ruidíaz que ‘apareció’ ya como futbolista profesional. El resto, 22, sí tuvo la oportunidad de hacerlo.

De estos 22 jugadores, solo Luis Abram, Wilder Cartagena, Edison Flores, Andy Polo y Christian Ramos hicieron el proceso desde la Sub 15. Ojo, cuando Jefferson Farfán y José Carvallo tuvieron esa edad, aún no se jugaba el Sudamericano, pero sí estuvieron en el Sub 17 y Sub 20. Entre nuestros 41 mundialistas con la Sub 17, Ricardo Gareca llamó a tres. Es tan solo el 7%, mucho menos de lo que se podía esperar.

Luis Advíncula, Carlos Cáceda, André Carrillo, Alexander Callens, Aldo Corzo, Christian Cueva, Marcos López y Yordy Reyna recién fueron considerados casi a los veinte años. En su mayoría fue más por mérito de lo que ya se veía en Primera División que un proyecto de menores. A continuación, repasamos cada seleccionado para ver cuántos llegaron para la primera fecha doble de estas Eliminatorias.

- SUB 20 -

Desde el plantel de ‘Chalaca’ Gonzales hace 17 años, Ricardo Gareca convocó mínimo a uno de los últimos nueve Sudamericanos Sub 20. El que más aporta es el recordado plantel de Daniel Ahmed que casi clasifica al Mundial de Turquía 2013, con siete futbolistas todos entre 26 a 27 años. Raziel García es la gran novedad de esa nómina. Como curiosidad, el que sigue fue el conjunto que decepcionó en Arequipa en 2011.

Carlos Zambrano y Marcos López, categoría 1989 y 1999 respectivamente, son los únicos que formaron parte de dos planteles distintos. El lateral izquierdo es el menor de toda la plantilla que afrontará las dos primera fechas de Eliminatorias. Renato Tapia también pudo hacerlo, pero el Twente holandés no le dio permiso para jugar el Sudamericano de 2015. Hasta hoy, ningún seleccionado Sub 20 ha clasificado a la Copa del Mundo.

Sudamericano Sub 20 Número Futbolistas Uruguay 2003 1 Jefferson FARFÁN Colombia 2005 1 José CARVALLO Paraguay 2007 2 Christian RAMOS, Carlos ZAMBRANO Venezuela 2009 3 Luis ADVÍNCULA, Aldo CORZO, Carlos ZAMBRANO Perú 2011 4 Carlos CÁCEDA, Alexander CALLENS, André CARRILLO, Christian CUEVA Argentina 2013 7 Miguel ARAUJO, Wilder CARTAGENA, Edison FLORES, Raziel GARCÍA, Andy POLO, Yordy REYNA, Renato TAPIA Uruguay 2015 3 Luis ABRAM, Pedro AQUINO, Sergio PEÑA Ecuador 2017 1 Marcos LÓPEZ Chile 2019 1 Marcos LÓPEZ

Jefferson Farfán anotó dos goles en el Sudamericano Sub 20 de 2003. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

- SUB 17 -

A diferencia del Sub 20, esta categoría tiene dos participaciones en Mundiales, en 2005 y 2007. Más allá de que estos futbolistas tienen entre 29 y 32 años, tan solo tres han llegado a la primera fecha de la Eliminatoria. Es más, Pedro Gallese no jugó un solo encuentro y será el arquero titular en la próxima fecha doble. Es el dueño del puesto desde el paso de Pablo Bengoechea. Christian Ramos, también como capitán, y Carlos Zambrano fueron la dupla de defensas centrales en su momento.

Lo que sí se repite es que Jefferson Farfán es el mayor de este listado y que la categoría 1994 es la que más aporta, otra vez con siete del Sudamericano 2011. Ricardo Gareca no llamó a ninguno de las últimas tres ediciones del Pre Mundial, así como la de 2009, que hasta hoy no aportó a ninguno en el seleccionado adulto. De los recordados ‘Jotitas’, tan solo Pedro Gallese es aún considerado.

Mundial Sub 17 Número Futbolistas Perú 2005 2 Christian Ramos, Carlos ZAMBRANO Corea del Sur 2007 1 Pedro GALLESE

Sudamericano Sub 17 Número Futbolistas Perú 2001 1 Jefferson FARFÁN Bolivia 2003 1 José CARVALLO Venezuela 2005 2 Christian RAMOS, Carlos ZAMBRANO Ecuador 2007 1 Pedro GALLESE Ecuador 2011 7 Pedro AQUINO, Miguel ARAUJO, Wilder CARTAGENA, Edison FLORES, Raziel GARCÍA, Andy POLO, Renato TAPIA Argentina 2013 1 Luis ABRAM

Carlos Zambrano fue el futbolista de menor edad en el plantel mundialista de 2005. (Foto: Rolly Reyna / Archivo GEC)

- SUB 15-

El primer Sudamericano de una categoría menor a Sub 17 se jugó en el 2004, pero con futbolistas de 16 años. Doce meses después, se jugó ya con Sub 15. Christian Ramos fue parte del primer plantel de la historia, llevando la cinta de capitán. Por una cuestión de edad, muchos de estos chicos no siguen en otros seleccionados y, por eso, tan solo cinco fueron llamados para el inicio del camino a Qatar 2022. Una vez más, la categoría 1994 es la que más aporta, con tres del Sudamericano 2009.

Perú fue campeón del Sudamericano 2013 y los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, pero hasta hoy ninguno ha sido llamado. Solo Gianfranco Chávez, capitán hace siete años, apareció en la prelista de la última Copa América. Se esperaba que Fernando Pacheco, también capitán pero del equipo olímpico, sea convocado al jugar en Fluminense de Brasil.

Sudamericano Sub 15 Número Futbolistas Paraguay 2004 1 Christian RAMOS Bolivia 2009 3 Wilder CARTAGENA, Edison FLORES, Andy POLO Uruguay 2011 1 Luis ABRAM

Andy Polo (derecha) anotó en todos los Sudamericanos de menores que jugó. (Foto: Archivo GEC)

- OTROS TORNEOS DE MENORES -

Todos los torneos de menores de ciclo olímpico tienen restricción de edad, salvo los Juegos Panamericanos que permiten contar con hasta tres que superen ese límite. Así, Carlos Cáceda, siete años mayor, fue arquero titular en Lima 2019. Incluso en estos torneos, la categoría 1994 es la que más futbolistas aporta, con cuatro de los Juegos Odesur hace una década. Andy Polo y Edison Flores han dicho presente en todos estos planteles. Marcos López es el único del reciente Pre Olímpico en el pasado verano.

Torneo Número Futbolistas Pre Olímpico (Sub 23) 2 Jefferson FARFÁN (2004), Marcos LÓPEZ (2020) Panamericanos (Sub 22) 2 Pedro AQUINO (2015), Carlos CÁCEDA (2020, invitado), Bolivarianos (Sub 18) 4 Luis ABRAM (2013), Pedro AQUINO (2013), Jefferson FARFÁN (2001), Sergio PEÑA (2013). Odesur (Sub 16) 4 Wilder CARTAGENA (2010), Edison FLORES (2010), Raziel GARCÍA (2010), Andy POLO (2010)

Carlos Cáceda también pudo ir al Mundial Sub 17 de 2007, pero quedó fuera de la lista final. Fue invitado a los Panamericanos de Lima. (Foto: Renzo Salazar)

- NUNCA FUERON CONVOCADOS -

Más allá de un proceso correcto en divisiones menores, ocho de los 30 llamados por Ricardo Gareca nunca formaron parte de un torneo oficial en otras selecciones. David Dioses es la novedad en este llamado. Cinco de estos también fueron a Rusia 2018, con casos como el de Yoshimar Yotún y Ánderson Santamaría, quienes formaron parte de entrenamientos de seleccionados menores sin llegar a disputar un torneo internacional.

Futbolista Categoría David DIOSES 1996 Christofer GONZALES 1992 Nilson LOYOLA 1994 Aldair RODRÍGUEZ 1994 Raúl RUIDÍAZ 1990 Ánderson SANTAMARÍA 1992 Miguel TRAUCO 1992 Yoshimar YOTÚN 1990

