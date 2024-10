La realidad golpea y no hay calculadora que cambie el presente: Perú ocupa el último lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 con tres puntos. Y eso no es todo. En ocho partidos disputados anotó apenas dos goles y recibió diez. Ni Juan Reynoso en las seis primeras jornadas, ni Jorge Fossati en las dos últimas, pudieron revertir esta crítica situación que podría agravarse en octubre con los encuentros ante Uruguay (viernes 11 en el Estadio Nacional) y Brasil (martes 15 en el Mané Garrincha de Brasilia).

Más allá de sacar nuestros dotes matemáticos o descubrir nuestro lado religioso, existe una obligación que debe darse en esta fecha doble que se avecina: Perú debe conseguir su primer triunfo en el torneo. Si no se logra, pensar en que podemos clasificar al Mundial sería un ejercicio tortuoso, agobiante y hasta depresivo.

En medio de esta panorama complicado, en este Diario conversamos con cuatro exfutbolistas (uno de ellos es técnico) para analizar el encuentro ante Uruguay, clave en el futuro de la Bicolor en estas Eliminatorias. El exportero Leao Butrón, el exdefensa Miguel Rebosio, el exdelantero Juan José Oré -dirigió por muchos años a las categorías menores de la selección y fue padre de los ‘Jotitas’- y el aún atacante Hernán Rengifo. Todos ellos enfrentaron al conjunto charrúa en alguna oportunidad, los tres primeros vestidos de corto, mientras que el profesor Oré lo hizo en menores.

¿Qué tan complicado es enfrentar a Uruguay y cuáles son las fortalezas históricas de esa selección? ¿Qué debe hacer Perú para vencer a Uruguay? ¿Si no conseguimos un triunfo en esta fecha doble estamos fuera del Mundial?

Últimos Perú vs. Uruguay Torneo Resultado 24-03-2022 Eliminatorias 2022 Uruguay 1-0 Perú 02-09-2021 Eliminatorias 2022 Perú 1-1 Uruguay 15-10-2019 Amistoso Perú 1-1 Uruguay 11-10-2019 Amistoso Uruguay 1-0 Perú 29-06-2019 Copa América Uruguay 0 (4) - (5) 0 Perú

Leao Butrón (exportero) 37 partidos con la selección peruana Atajó en el triunfo 3-0 ante los charrúas por la Copa América 2007

1. A Uruguay lo veo como cualquier otro equipo. Me explico: es cierto que no viene bien y tendrá ausencias importantes, pero creo que cualquier equipo que nos tocara, por cómo está jugando Perú, iba a ser complicado. Y todo empeora porque el rival es justamente Uruguay, por lo que será cuesta arriba. Es una selección muy dura, siempre lo fue, con jugadores muy físicos y combativos, además que ahora muchos de ellos tienen buen pie y juegan en las mejores ligas del mundo.

2. El partido será difícil, pero creo que sí tenemos chances de ganar. Claro, en el cálculo estamos muy por debajo de ellos, pero la única manera de conseguir el triunfo es que todos jueguen de siete puntos para arriba. Además, hay que tener en cuenta que en los partidos en los que Perú se vio disminuido, supo combatir. Pero más allá de eso, no nos sobra nada.

3. Para ser sincero, las chances para ir al Mundial están complicadas así ganemos. Esa es la realidad. Pero si perdemos ante Uruguay, ya todo sería mucho más complicado. Tendríamos que esperar otros resultados y eso lo hace más difícil.

Hernán Rengifo (exdelantero) 23 partidos con la selección peruana Anotó un gol en el 1-0 ante los charrúas por las Eliminatorias 2010

1. Será un partido muy duro. Ellos están en un mejor momento que nosotros, pero esperemos que los muchachos puedan sacar adelante el encuentro y ganarlo. Históricamente Uruguay se caracterizó por tener una defensa muy dura, férrea, pero nosotros tenemos buenos delanteros que pueden hacer la diferencia en nuestro estadio.

2. Considero que los partidos hay que jugarlos y cada uno es distinto. Lo que sucedió en la fecha pasada no se repetirá ahora, eso es ley. Pero creo que si podemos ganar, tenemos armas con qué hacerlo. Hace poco estuvimos a minutos de conseguir un triunfo ante Colombia, último finalista de la Copa América. Entonces yo confío, apoyo siempre a mi selección.

3. No creo que no ganar nos deje fuera del Mundial. Hay que entender que el fútbol cambia siempre. Hoy nos toca un momento malo, de no conseguir los resultados que buscamos, pero tengo confianza en que vamos a mejorar como equipo.

Miguel Rebosio (exdefensa) 60 partidos con la selección peruana Enfrentó al conjunto charrúa en varias oportunidades

1. Siempre es complicado jugar con Uruguay. Es una selección muy dura, con buenos jugadores. Aunque ahora ha evolucionado, ya no es el equipo que solo sabe defenderse y usa la “garra charrúa” como primer arma, ahora tienen buen pie. Entonces creo que será difícil, a pesar de las bajas con las que llegan y de no tener buenos resultados últimamente.

2. Creo que la selección peruana tiene posibilidades de ganarle a Uruguay. Jugamos en casa, con nuestra hinchada, hay que tener en cuenta eso. Además, si hay la misma predisposición que hubo en el partido ante Colombia, tenemos más chances de hacerlo. Nuestra fortaleza es la defensa y debemos trabajar en base a ello.

3. No ganar en esta fecha doble sería muy duro para nosotros, ya se habrían jugado diez jornadas de las Eliminatorias y no quedaría mucho camino por recorrer. Sería más complicado y esperemos que no pase.

Juan José Oré (exdelantero y técnico) 4 partidos con la selección peruana como jugador, más de una década como técnico de las categorías menores de la Bicolor



1. Uruguay siempre se ha caracterizado, no solo en mayores sino también en menores, en ser una selección con mucha garra, la actitud de pelear cada pelota. Y luego está que cada cierto tiempo salen muy buenos jugadores, como los que tiene ahora. Además tienen a (Marcelo) Bielsa, un técnico que multiplica las virtudes del jugador.

2. Lo que le falta a Perú es mejorar el mediocampo, elaborar mejor. Hemos mejorado defensivamente, eso sí, con chicos que se conocen desde hace mucho tiempo, hay varios que los tuve en la Sub 15 y Sub 17. Pero creo que si jugamos como ante Colombia, tenemos más chances de ganar.

3. Si no ganamos en esta fecha doble, deberíamos olvidarnos del Mundial. Y ahí mi idea sería poner a los más jóvenes, darle oportunidad a los chicos que están sobresaliendo en el torneo local. Eso pensando ya en las próximas Eliminatorias, para tener jugadores con experiencia en este tipo de torneos.