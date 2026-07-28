Por Christian Cruz Valdivia

Las victorias se aplauden y se celebran porque siempre indicarán un mejor camino para seguir el crecimiento de un deporte. Sin embargo, el vóley peruano ha experimentado un tropiezo del que hay que levantarse rápidamente. La Selección peruana de vóley finalizó quinta en la Copa Panamericana que organizó en el Coliseo Dibós y hay mucho por evaluar.

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