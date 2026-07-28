MIRA: “Tengo la certeza de que Mano Menezes llevará a Perú al Mundial 2030”: La leyenda Cafú, bicampeón del mundo, sobre el futuro que le espera a la Bicolor

Si bien se logró el objetivo de clasificar al Campeonato Sudamericano, se logró gracias a que Brasil y Argentina ya estaban con los cupos confirmados, por lo que se extendió los cupos hasta la sexta casilla.

Para que quede claro. El camino olímpico ya empezó con esta Copa Sudamericana ya que se va otorgando cupos a los torneos donde se entregan la clasificación.

Selección peruana de vóley

CAMINO OLÍMPICO

Copa Sudamericana: 4 cupos al Campeonato Sudamericano

Brasil y Argentina ya estaban clasificados, por lo que al avanzar ambas a semifinales, los cupos fueron hasta el sexto lugar

Clasificados: Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela

Campeonato Sudamericano: setiembre en Río de Janeiro

Entrega un cupo directo a Los Ángeles 2028

Da un cupo a los Panamericanos (sin Brasil y Perú, ya clasificados)

Otorga tres cupos para el Mundial de Vóley 2027

Da importantes puntos para el ránking con miras al mundial

Mundial de Vóley

Entrega 3 cupos, los tres mejores aún no clasificados

Ránking mundial

Clasifican tres países mejor ubicados aún no clasificados, con prioridad de los continentes que no tengan clasificados.

El ránking se cierra el 11 de junio del 2028.

¿Por qué esta Copa Sudamericana fue un drama?

“No fue la Copa Sudamericana que esperábamos”, asegura Sergio Moreno en su comentario en “Ataque Cruzado” del canal de YouTube “A Presión”, esto porque el objetivo, asegura el experimentado periodista, era al menos meterse en las semifinales.

Viendo el grupo con Brasil, Chile y Bolivia, Perú debió clasificar a las semifinales siendo al menos segunda del grupo, pero en el debut cayó 3-0 ante Chile, una derrota impensada que nos dejó fuera de estar entre las cuatro mejores.

Vale aclarar que la selección peruana de vóley jugó con un equipo alterno ya que algunas de sus principales figuras no aceptaron el llamado del técnico Antonio Rizola.

Selección peruana de vóley

Esto despertó que algunas de las jugadoras presentes levanten su voz ante las críticas tras perder ante Chile. “No hay problemas internos entre nosotras, porque tenemos un lindo grupo, pero no somos ajenas a la realidad que vivimos, donde muchos nos critican y sus jugadoras favoritas no están aquí”, aseguró Kiara Montes y Brenda Lobatón complementó. “Nadie sabe lo que atravesamos en los entrenamientos, las lesiones, el estrés, la ansiedad que sentimos. Lo único que, como dijo Kiara, saben hacer es criticar, pero es lo que hay. Como dice Kiara, no están aquí sus favoritas. Somos nosotras quienes damos la cara por el Perú”.

El peor golpe

Ya Chile nos había ganado en el Sudamericano 2023, lo que hasta el momento era la peor derrota del equipo peruano (3-2) que nos hizo perder 8.51 puntos en el ránking mundial. Nos volvió a ganar en la Copa Panamericana 2024 (3-2 con -1.97 puntos para en ránking) y ahora nuevamente nos supera, esta vez con un contundente 3-0.

“Es la peor caída de Perú en los últimos años. Perdimos 9 puntos para el ránking contra Chile”, nos comenta Tony Franco, comentarista de vóley de “Sobre la Net” y de “Latina”, canal que transmitió la Copa Sudamericana.

Selección peruana de vóley

Esos nueve puntos nos estancaron en el ránking, ya que luego perdimos con Brasil y le ganamos a Bolivia, Ecuador y Venezuela. Con estas tres victorias se sumó 12.91 puntos, lo que nos permitió solo ascender un lugar en el ránking, al puesto 41. De no caer ante Chile, esos más de 12 puntos nos habrían colocado un par de puestos más arriba.

Para que quede claro lo importante del puesto en el ránking, vale recordar que Perú disputó el Preolímpico del 2024 hacia París con el puesto 29 del ránking. El país de peor ránking que disputó la serie fue Corea del Sur con la casilla 36.

Este vez el sistema de clasificación no tendrá Preolímpicos, pero el ránking sí determinará algunos cupos para clasificar al Mundial de Vóley 2027. Al anterior mundial, de Filipinas 2025, el último clasificado por ránking fue Grecia en el puesto 30.

“El ránking se va acumulando, sí sirve para la clasificación final”, aclara Tony Franco respecto a la necesidad de sumar victorias que nos permitan ascender posiciones.

Además… Últimas clasificaciones

Juegos Olímpicos: 2000 6 ediciones sin clasificar

Mundial: 2010 4 ediciones sin clasificar

Copa del Mundo: 2015 2 ediciones si presencias

Gran Prix: 2017 No se disputa desde 2018

Challenger Cup: 2018 y 2019 3 ediciones sin competir Ya no se juega

Liga de Naciones: nunca compitió Lo juegan los 18 mejores países del mundo

Lo que viene

Perú debe recuperarse inmediatamente. En setiembre el objetivo será lograr la clasificación directa al mundial y para ello debe quedar entre los tres primeros del Campeonato Sudamericano, que se juega del 8 al 13 de setiembre en Río de Janeiro.

La Bicolor debe superar a Chile, volver a ganar a Venezuela y dar el golpe ante una de las ahora potencias de la región. Debe vencer o a Colombia, Argentina o Brasil, para así meterse entre las tres primeros de la tabla.

“Les dije hace dos años atrás: nos vamos a recuperar lo que Perú perdió en 40 años en dos años. No es así cómo funciona. Funcionan las cosas con tranquilidad y con tiempo, nada viene antes de tiempo”

Antonio Rizola, técnico de la selección peruana

El técnico Antonio Rizola tiene poco más de un mes para armar su sexteto definitivo. Ya las propias jugadoras han contado que la concentración es estricta, sin acceso a su celulares para mantenerse alejadas de las redes sociales y solo se les permite visitas de familiares directos.

Los 40 años que menciona es referencial, aunque lo hace en recuerdo a que la última medalla gran participación olímpica fue en Seúl 88. Luego, la última presencia fue en Sídney 2000.

El vóley peruano en mayores no atraviesa un buen momento ya desde hace varias temporadas, sin embargo se ha logrado arrancar algunos resultados que despertaron la ilusión en el seleccionado. En la Copa América 2025 (ahora llamada Copa Sudamericana), Perú logró la medalla de plata con figuras como Kiara Montes y Diana de la Peña, y nuevos rostros como Jade Cuya y Alondra Alarcón, curiosamente ahora también presentes en el torneo. En ese torneo, Perú le ganó a Brasil, que jugaba con su selección Sub 23. Cayó ante Argentina, pero supo vencer a Chile y Venezuela.

1 ¿Qué mundial juega Perú en el próximo mes? Es temporada de torneos de la FIVB y la Selección Peruana de Vóley Sub 17 disputará del 6 al 16 agosto el Mundial de la categoría, a disputarse en Chile. La Bicolor está en el grupo B, junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas. Para ello, este fin de semana el plantel que dirige Marcello Bencardino, tendrá partidos de preparación en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El cuadro nacional jugará frente a sus pares de España, Corea del Sur y República Dominicana.

Mientras, el seleccionado Sub 19 se sigue preparando, ya que debe disputar el Sudamericano de la categoría. Este certamen aún no tiene definida su sede y fecha, pero debe jugarse tras el Mundial.

Por otro lado, el Sudamericano es el torneo de mayores donde Perú buscará los cupos mundialistas. El técnico Antonio Rizola anunció que en el tiempo de preparación, van a jugar amistosos ante Argentina. "Vamos a tener tres amistosos con Argentina. Esos son los partidos que hemos programado porque hay que entender que jugar es bueno, pero necesitamos entrenar más que jugar", indicó.

Tras ese podio, disputó la Copa Panamericana en México y finalizó en el sexto puesto, mejorando el décimo puesto del 2024 e igualando lo hecho en el 2023. En ese certamen le ganó a Cuba, México y Costa Rica y cayó ante Puerto Rico en fase de grupos. Luego cayó ante Colombia en cuartos de final y ante Venezuela en el duelo por el quinto lugar.

Ahora Perú está obligado a recuperar terreno. Ya no pensar si Chile nos volverá a ganar o que Venezuela de otro golpe. Debe trabajar pensando en superar a esas rivales y salir con todo ante Brasil, Argentina y Colombia.

**