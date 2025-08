“Este es un grupo nuevo y la derrota no está en nuestra mentalidad”: Yadhira Anchante, la armadora de la selección de vóley que juega en una liga top del mundo

Sonríe en todo momento y busca la perfección, no solo en su armado, también en las fotos que grafican esta nota, tomándose el tiempo que sea necesario. Yadhira tiene 22 años, pero ya es una de las figuras de la selección peruana de vóley que vienen de ganar la medalla de plata en la Copa América en julio y ahora lidera a Perú en la Copa Panamericana en México. Empezó en Túpac Amaru, pasó por la San Martín y se consolidó en el vóley universitario en Estados Unidos. Tras jugar en el Perugia de Italia, en agosto debe unirse al AO Thiras de Grecia en busca de más protagonismo y aprendizaje que volcar en la Bicolor.

—¿Qué les dejó la pasada Copa América?

Ese torneo nos sirvió mucho para ganar confianza y para darnos cuenta de la capacidad que tenemos, la capacidad de crecer porque fue nuestro primer torneo juntas y cero que tenemos mucho potencial para los siguientes años.

—¿Y a nivel personal?

Obviamente sentimos que nos faltó más preparación porque no tuvimos mucho tiempo entrenando, pero cada uno quería dar lo mejor de sí, porque es un equipo nuevo.

Lima, 14 de julio 2025 Yadhira Anchante, voleibolista selección peruana. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec / JESUS SAUCEDO

—Siempre hablabas de la ilusión que te generaba jugar en la selección mayor

Bueno, mi sueño desde chiquita era jugar en la selección mayor porque es la que sale a representar a tu país mundialmente. Era mi sueño porque tienes torneos nuevos y tienes el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos, de jugar un Mundial. Es muy lindo todo.

—Decías que a algunas las veías jugar por TV

Todas son muy buenas personas, con un carácter lindo que se logra conectar. Antes veía en la tele a Carla, Ángela, a Cristina y para mi era super lindo. Yo me decía: “ojalá pueda llegar ahí”, y siento muy bonito haber cumplido eso.

—¿Cómo lograste conectar con el equipo siendo tú la armadora?

En los entrenamientos trato de conocerlas más, pero es distinto entrenar que jugar. Yo voy viendo qué balón le tengo que dar a una y a otra, y luego emocionalmente también como apoyarlas. Es conocer a cada persona y quizás a una le hablo más que a otra.

—Ángela Leyva no está en la Copa Panamericana, pero se notó una buena conexión contigo

Ella es una chica superlinda dentro y fuera del campo. Nos ha aportado mucha experiencia y la conexión que tuvimos fue muy bonita.

—Ángela es una de las líderes ¿Cómo te ves tu con ese papel de líder?

Todas somos líderes, cada una a su manera. Como armadora creo que mi papel es conectarme más con las jugadoras, estar hablando con ellas en todo momento porque el balón pasa por mis manos todo el tiempo. Yo creo que hay mucha comunicación de parte mía.

—¿Y qué buscas transmitirles?

Brindarles confianza. De que se sientan seguras al tacar, de que sepan que pueden venir a mí y así se equivoquen, estamos para apoyarnos porque yo también me equivoco. Y no solo con las atacantes, con todas.

—¿Eres de hablar fuera del campo?

Sí, bastante. Dentro también, pero lo necesario.

—¿Cómo sientes el trabajo del profesor Rizola?

Él es muy sincero con nosotros. Tiene expectativas, metas, pero también es realista y nos dice qué es lo que él piensa en realidad. Eso nos ayuda bastante porque nos brinda esa confianza, se abre con nosotras. Nos gusta mucho, la verdad.

—Y técnicamente, es de interrumpir mucho las prácticas

Sí, porque apenas ve un error, quiere que corrijamos y lo hagamos bien. Siempre está mirando los dos campos y eso nos gusta mucho, porque está pendiente de cada una. Es como que incluso las cosas pequeñas hay que hacerlas de la mejor manera porque, al fin y al cabo, esas cosas pequeñas son las que deciden puntos importantes en el partido.

Lima, 14 de julio 2025 Yadhira Anchante, voleibolista selección peruana. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec / JESUS SAUCEDO

—¿El año pasado, cuando te contactó, qué pudiste hablar con él?

Me comentó que quería que esté acá, en la selección que me comentaba de todos los proyectos y las metas que teníamos como equipo. Yo le dije que sí, porque me gusta venir bastante a la selección.

—¿Con qué horizonte trabajaban? ¿Los Ángeles 2028? Melbourne 2032?

La verdad es que lo tomamos con mucha paciencia, con calma, pero también con mucha confianza y seguridad. Los Ángeles puede ser difícil, pero nada es imposible y creo que con mucho trabajo, esfuerzo, se pueden lograr muchas cosas.

—¿O los Panamericanos de Lima 2027?

Estamos muy emocionadas con ese torneo porque es lindo y va a ser acá, como en el 2019.

Además El vóley universitario —Terminaste tu formación en vóley universitario en Estados Unidos Cada uno tiene sus metas, pero eso no quiere decir que no queramos representar a nuestra selección. Lamentablemente, muchas veces las fechas se cruzan y por eso no podemos estar presentes. Para mí estar en Estados Unidos me ayudó bastante a crecer en mi juego y en mi mentalidad como persona y espero poder brindar eso en la selección. —Te costó no estar en la Copa Panamericana del año pasado. Ahora sí puedes estar Mayormente los torneos de selección son en agosto y es el mes en el que inicia la temporada con la universidad. No es que dejemos a la selección de lado, simplemente son deberes personales que tenemos que cumplir. Estamos enfocadas en lo deportivo, pero también en tener una carrera a la par.

En duro cotejo

¡PERÚ GANÓ A CUBA!



⬇️⬇️⬇️https://t.co/FYHOUvIesB pic.twitter.com/XT3yhM2pfS — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) August 4, 2025

—Estuviste en la Liga de Italia. ¿Te sorprendió llegar tan rápido a una liga top?

Sí, obvio me sorprendió y me emocionó mucho porque no pensaba rápidamente ir a Italia o que se presentara esa oportunidad. Sabía que estaba trabajando con una agencia con un representante italiano, pero nunca pensé que se podría presentar esa oportunidad tan rápido y la verdad es que estoy agradecida.

—Y tras las Copa te vas a Grecia

He hablado con el entrenador y me ha dado su perspectiva, sus metas. Estoy emocionada de descubrir qué cosas vienen. Estoy acostumbrada a los cambios y me adapto rápido a cada lugar que voy, claro que cuesta, pero lo hago.

—Entrenaron sin saber que podrían ir a la Copa Panamericana ¿Qué rescatas de todo?

El esfuerzo de las chicas. Es lindo saber que podemos contar con todas. Somos un grupo grande y cualquiera puede jugar.

—La Copa Panamericana es otro nivel

Es muy lindo jugar con equipos que van a ser incluso más fuertes con los que hemos jugado en la Copa América. Eh, nada, es un proceso y siempre vamos a dar lo mejor de nosotras.

—Con rivales más difíciles, la derrota es más común. ¿Cómo tomas las derrotas?

Como un aprendizaje. Hay que rescatar lo bueno y ver en qué nos hemos equivocado para poder mejorarlo para que te dé ese empujoncito. Obviamente a nadie le gusta perder, pero lo veo como un aprendizaje.

—El profesor Rizola incide en eso, en que no hemos ganado nada

Este es un nuevo proceso y creo que todas estamos empezando frescas. No estamos pensando en partidos de años pasado que se han perdido. Es un grupo nuevo que podemos lograr muchas cosas juntas, as que la derrota no es parte de nuestra mentalidad. Es un inicio, es un proceso que va a ir creciendo poco a poco y que tengan paciencia, que apoyen en las buenas y en las malas. Creo que siempre van a tener expectativas con nosotros, y sabemos cómo estamos trabajando y el esfuerzo que ponemos. Nadie quiere perder, pero sabemos que es un proceso en el que vamos a dar lo mejor de nosotras.

