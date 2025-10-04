La nueva generación del vóley peruano: las figuras a seguir y una base forjada en pandemia para el Mundial Sub 17 del próximo año

En muchas calles una net interrumpe el paso de los transeúntes, pero abre el camino de sueños de cientos de niñas que ensayan sus primeros mates con redes tendidas de ventana a ventana. Así se iniciaron algunas de las jugadoras que hoy visten la selección peruana de vóley, y así se seguirán formando muchas más.

Hace unas semanas se disputó en el polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador el Sudamericano de Vóley Sub 17 con saldo a favor de Perú: tercero en la tabla, clasificación al Mundial de Chile y nuevos nombres para el deporte. Fue el torneo de presentación para muchas chicas en un escenario tan grande y televisado en el ámbito nacional.

Perú supo levantarse en el juego y a nivel mental. Empezó ganando 3-0 a Bolivia y luego cayó 3-2 ante Chile. Esos cinco sets ganados lo clasificaron a semifinales, donde cayó ante Brasil. En la lucha por el tercer puesto, se levantó y le ganó claramente a Chile por 3-0.

Es una categoría en edad formativa, por lo que su crecimiento debe ser progresivo y con mucho tiempo de anticipación para que sumen minutos y roce internacional con miras al Mundial.

Justamente, el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, anunció durante la semana que coordinará con el comando técnico los pasos por seguir. “Están planificadas unas giras y semanas antes existen convenios con los que podemos traer a Croacia y también invitar a España para disputar amistosos”, aseguró el dirigente a Radio Ovación. Esto, pensando ya en el próximo año.

En principio, ya se disputó en Cusco la etapa final del Campeonato Nacional Sub 17 con representantes distritales, donde el entrenador Marcello Bencardino estuvo en búsqueda de nuevos talentos.

Y ya el próximo 18 de octubre inicia la Liga Nacional de la categoría donde tendrán acción las seleccionadas.

—Las promesas a seguir—

La base está en el equipo que viene de disputar el Sudamericano (con 14 años en promedio), donde se destacaron algunas chicas, como Sofía Olavarría, que fue elegida en el equipo ideal como la segunda mejor punta. “Además de Sofía, Cielo Quispe, la opuesta zurda, quizá no tenga mucha talla pero va muy segura en cada ataque”, nos comenta Tony Montenegro, especialista de vóley que comentó el torneo en televisión nacional.

“Mireya Maldonado, la armadora, es muy acertada en sus decisiones y con buenos fundamentos”, agrega el comentarista. Y no solo ella, la armadora que ingresaba, Ana Marcela Manrique, lo hacía en buen nivel. Es nacida en México, hija de la entrenadora Ruth Tay Wo Chong y pertenece a Atenea, donde trabaja junto a Elena Keldibekova, mundialista peruana.

También destaca Danna Silva, hija del exfutbolista Roberto Silva, conocido por su faceta de voleibolista cuando era joven.

Perú quedó tercero en el Sudamericano de Vóley U-17 y clasificó al Mundial en Chile 2026. (Foto: FPV)

De las 14 convocadas al Sudamericano, cuatro de ellas son nacidas en provincias. Fernanda Pinto, Dara Herrera y Kiara Lazo son de la Ciudad Blanca y ya están en el cuadro de Lima, mientras que Valentina Valera –destacada en el duelo ante Chile– nació en Iquitos y juega en esa ciudad.

Al inicio de año este equipo empezó con 60 chicas convocadas y, según refiere Tony, esta categoría es una de las que se formaron antes del apoyo de la Federación Internacional de Vóley y durante la pandemia, cuando ellas superaban los 10 años. “Esta es la generación de chicas que fueron ‘post pandemia’, qué para el voleibol peruano significó una época de crisis administrativa y económica, al ser captadas antes que la FIVB iniciará el proyecto de selecciones aquí en Perú. Han tenido que luchar contra presupuestos bajos, falta de torneos, falta de organización deportiva, etc”, nos explica Tony Montenegro.

Ahora toca seguir trabajando con ellas, darles las mejores condiciones para que este deporte siga regalando alegrías.

EL EQUIPO

Nombre Posición - Club Edad Talla Mireya Maldonado Cruzate Armadora - Molivoleibol 14 años (ene. 2011 ) 1,68 m. Fernanda Pinto Tellez Opuesta - USMP 15 años (may. 2010 ) 1,81 m. Danna Silva Granadino Central - Regatas 14 años (nov. 2010 ) 1,75 m. Tamara Galdós de Almeida Opuesta - Regatas 13 años (ene. 2012 ) 1,75 m. Valentina Valera Gonzales Opuesta - Iquitos Volleyball Club 15 años (may. 2010 ) 1,73 m. Cielo Quispe Venegas Opuesta - Moliboleibol 15 años (jul. 2010 ) 1,75 m. Dara Herrada Huarcaya Central - USMP 14 años (oct. 2010 ) 1,78 m. Sofía Olavarría Videla Opuesta - Regatas 14 años (nov. 2010 ) 1,73 m. Kaori Mendoza Libero - USMP 14 años (dic. 2010 ) 1,62 m. Brianna Odría Aparicio Opuesta - Circolo 15 años (ene. 2010 ) 1,72 m. Milagros Solís Corrales Opuesta - Géminis 15 años (ene. 2010 ) 1,75 m. Kiara Lazo Pacheco Central - Géminis 15 años (jul. 2010 ) 1,75 m. Ana Manrique Armadora - Atenea 13 años (feb. 2012 ) 1,74 m. Vannia Adrianzén Ocrospoma Líbero -Géminis 15 años (mar. 2010 ) 1,56 m.

