Las nuevas generaciones de vóley podrán crecer con una remontada que vieron en vivo y en directo. La selección peruana Sub 17 logró una hazaña en el Mundial de la categoría que se realiza en Chile para vencer a Filipinas y con ello asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen.

Tras ceder el primer set y ganar el segundo, en la tercera manga se vio todo el corazón de las chicas peruanas en una remontada pocas veces vista. La Bicolor caía por 10 puntos (15-5) como máxima ventaja para las asiáticas. Y no podía acercarse ya que llegó a estar 19-10 y 22-15 abajo en el marcador, hasta que llegó la reacción nacional. Con ocho puntos consecutivos bajo el saque de Fernanda Pinto, la Bicolor remontó hasta ponerse 23-22 y luego cerrar el set por 25-23.

La alegría de las chicas fue total ya que demostraron todo su talento en el juego y fortaleza mental para poder recuperarse. Para el cuarto set salieron fortalecidas y sentenciaron el partido para ganar por 26-28, 25-22-25-23 y 25-20.

Selección peruana de vóley Sub 17 | (Foto: FIVB)

La arequipeña Fernanda Pinto fue la gran destacada del encuentro, ya que desde su saque Perú logró los ocho puntos seguidos que permitieron la remontada en el tercer set. Sin embargo, la máxima anotadora fue Nahir Cueva, con 19 puntos, seguida de los 16 de Pinto y los 10 de Cielo Quispe.

El equipo es dirigido por el brasileño Marcelo Bencadino y la asistente es la peruana Lorena Góngora, una especialista en trabajar con las bases del vóley.

Selección peruana de vóley Sub 17

Selección peruana de vóley Sub 17

El equipo Son 14 las chicas que forman la selección peruana Sub 17, y lo hacen con una baja importante. Previo al viaje, la armadora titular Mireya Maldonado sufrió una lesión que no le permitió formar parte de la delegación. En su reemplazo se unió al grupo Susana García, quien en los amistosos previos había jugado ante Corea del Sur. Este equipo de menores tiene representación nacional, ya que cuatro de sus jugadores provienen de Arequipa, como Pinto, Herrada, Lazo y Cueva, mientras que Valentina Valera proviene de la ciudad de Iquitos. Ya el año pasado, tras el Sudamericano Sub 17 en el que lograron su clasificación, el especialista Tony Montenegro había explicado lo que significa este equipo. “Esta es la generación de chicas que fueron ‘post pandemia’, qué para el voleibol peruano significó una época de crisis administrativa y económica, al ser captadas antes que la FIVB iniciará el proyecto de selecciones aquí en Perú. Han tenido que luchar contra presupuestos bajos, falta de torneos, falta de organización deportiva, etc”, explicó.

—Lo que viene—

Es la tercera victoria para Perú (antes venció a Túnez y México), Perú se aseguró un lugar en los octavos de final a falta de cerrar hoy la fase de grupos ante China. Con 8 puntos, hoy es segunda del grupo B con 8 puntos y solo podría caer al tercer lugar, con lo que está en la siguiente fase.

“Con una extraordinaria fortaleza mental, el equipo peruano remontó y venció por 3-1 a Filipinas y logró ingresar a la siguiente etapa del Mundial de Chile”, destacó la Federación Peruana de Vóley, que calificó al equipo de menores como un cuadro de guerreras.

“Estamos superorgullosos por el triunfo. Empezamos un poco mal, pero con el pasar de los puntos, nos fuimos integrando más al partido”, aseguró Fernanda Pinto a “Latina”, tras la victoria.

Mientras, Nahir Cueva destacó lo que siente en cada indicación desde el banco. “Todos los sets estuvieron muy peleados, pero hemos sabido mantenernos con mucha calma, Marcelo y Lorena nos hablan en los tiempos de mantener la tranquilidad, de dar todo por el equipo y de jugar con el corazón en la mano”, aseguró.

“El saque de Fernanda es un saque de potencia, un muy buen saque que desorganizó a toda la zona de recepción de Filipinas”, analizó Sergio Moreno en su programa “Ataque Cruzado” del canal “A Presión”. “Excelente Cueva, siempre estuvo para cerrar los puntos que tenía que cerrar”, agregó y destacó la fortaleza mental de las chicas para no caer en los momentos críticos del partido.

Selección peruana de vóley Sub 17

Hoy Perú cierra la fase de grupos ante la líder e invicta China (7 p.m.). El resultado determinará qué puesto ocupa en la llave y con ello conocer a su rival en los octavos de final, que se juegan ya desde mañana.

La selección de menores le regaló una alegría al país y lo celebraron con sus familiares, quienes viajaron a la localidad chilena de San Felipe para acompañar y alentar a sus engreídas. En las tribunas, los colores blanquirrojos dominaron el coliseo y el Arriba Perú se escuchó hasta el final.

Selección peruana de vóley Sub 17 (Foto: FIVB)

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