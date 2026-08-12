Por Christian Cruz Valdivia

Tras la caída ante China en el cierre de la fase de grupos, no hay tiempo de descanso para la selección peruana de vóley Sub 17 en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. El cuadro nacional perdió en tres sets ante las asiáticas (13-25, 15-25 y 20-25) y finalizó tercero en el Grupo B, con lo que esta tarde se medirá ante Italia por los octavos de final.

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