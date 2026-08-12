Tras la caída ante China en el cierre de la fase de grupos, no hay tiempo de descanso para la selección peruana de vóley Sub 17 en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. El cuadro nacional perdió en tres sets ante las asiáticas (13-25, 15-25 y 20-25) y finalizó tercero en el Grupo B, con lo que esta tarde se medirá ante Italia por los octavos de final.

China superó con amplitud a las peruanas, sobre todo gracias a la estatura de sus jugadoras. El cuadro que defiende el título mundial tiene en su equipo a cinco jugadoras de 1,90 m.

Del lado peruano, el técnico Marcello Bencardino decidió alternar a algunas chicas que no habían tenido mucho juego en los partidos anteriores. Nuevamente Tamara Galdós fue la máxima anotadora con ocho puntos.

Perú, Venezuela y Argentina fueron los sudamericanos que avanzaron a octavos. Se quedaron fuera Brasil y la local Chile.

Hoy la Bicolor se mide ante Italia, que con su victoria de anoche sobre China Taipéi, finalizó segunda en el Grupo D.

FIVB

Además… Líbero Vannia Adrianzén, la mejor de la fase de grupos Perú destaca en el Mundial de Vóley Sub 17 y su defensa ha sido lo mejor que ha presentado, sobre todo con la líbero Vannia Adrianzén. La peruana lidera las estadísticas del Mundial como mejor defensa y mejor recepción.

Mejor defensa 98 defensas 24 errores 35 recepciones Total: 157 62.42% eficacia

Mejor recepción 50 eficacia 9 errores 134 intentos Total: 193 25.91% eficacia

El proyecto a futuro

Las bases del vóley peruano son el tesoro que ostenta esta disciplina y previo al Mundial, la selección peruana Sub 17 disputó un cuadrangular ante República Dominicana, Corea del Sur y España, y los partidos no solo sirvieron para sumar minutos de juego.

El presidente de la Federación Peruana de Vóley Gino Vegas aseguró en una entrevista al canal “La Catedra Deportes” que ya recibió una invitación para que las selecciones de menores puedan jugar amistosos en el exterior.

“Ahora tenemos que trabajar con esta categoría, las que vienen y las chicas que están delante. Seguir trabajando fuerte con este equipo y ya hemos recibido una carta de España para poder ir a visitarlos allá”, contó el presidente de la federación.

Perú ha jugado apenas una decena de partidos oficiales antes del Mundial. El año pasado jugaron cuatro partidos en el Sudamericano Sub 17 en el que lograron el cupo mundialista. Y este año disputaron otros cuatro encuentros en la Copa Panamericana. A esos se suman los tres partidos del cuadrangular amistosos Copa Federación 2026.

“La Copa era para eso, para abrir camino a las posibilidades de jugar con equipos de otras latitudes, de que las chicas puedan jugar con equipos europeos, asiáticos, diferentes a los que se estaba acostumbradas”, agregó Gino Vegas.

FIVB

Como se sabe, las temporadas de selecciones en el vóley son a mitad de año. Con el Mundial acaba ya la participación internacional de la Sub 17 y será turno de ver a la selección mayor en el Sudamericano de Río, donde se buscan los cupos mundialistas, y en octubre se disputará el Sudamericano Sub 19 en Maracaibo, Venezuela, donde la Bicolor buscará otra clasificación mundialista.

Así, Perú espera que la divisiones sigan fortaleciéndose, ya que se necesita que el vóley nacional recupere su lugar en la élite del deporte.

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