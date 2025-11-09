El permiso especial a los tricampeones, la revelación de Gallese y por qué se canceló el vuelo a Rusia: Lo que no se vio del accidentado día de la selección

El último sábado por la mañana, la selección peruana sumó un nuevo entrenamiento en la Videna previo a su vuelo rumbo a San Petesburgo que, en un inicio, estaba pactado para la noche pero se retrasó para este domingo por la mañana debido a problemas logísticos. A diferencia del día anterior, Manuel Barreto contó con un integrante más: Piero Quispe. Sin embargo, también destacó la ausencia de Jhonny Vidales, atacante recientemente convocado que no fue parte ni del calentamiento ni de los trabajos grupales junto a sus compañeros.

La selección peruana viajará este sábado a Rusia en un vuelo de 30 horas con escala en Francia. (Foto: FPF)

Entrenamiento y cambio de vuelo

Ya con anterioridad, Manuel Barreto se había pronunciado acerca de lo difícil que será enfrentarse a Rusia en tanto al reto defensivo. Es por eso que, de lo que se pudo observar en la práctica, el entrenador interino hizo dinámicas en las que entrenaba el trabajo de los defensores y laterales, y el vínculo que pudieran tener los atacantes con ellos y viceversa. Es decir, hizo énfasis en las primeras líneas.

Esta vez se pudieron unir los jugadores convocados de Sporting Cristal; sin embargo, no los de Universitario de Deportes. Esto debido a que tuvieron un permiso especial para poder faltar al entrenamiento debido a que el último viernes culminaron su partido ante Deportivo Garcilaso a las 11:00 de la noche y luego tuvieron la premiación del campeonato local.

Sin embargo, tanto César Inga, Jairo Concha, Alex Valera y Jesús Castillo fueron citados en la Videna para unirse al grupo una vez que culmine el entrenamiento poco antes del mediodía. A esa hora, los futbolistas ‘cremas’ llegaron para poder subirse al bus del resto de sus compañeros y luego quedar listos para el viaje pactado para las 7:00 de la noche.

Entre las grandes ausencias se notó la de Jhonny Vidales, ya no estuvo ni en el calentamiento inicial ni en los trabajos de fútbol que hizo Barreto. Si bien el futbolista se encontraba en el gimnasio, no se conoce si estará apto o no para el partido ante Rusia de este miércoles considerando el largo trayecto de Lima a San Petesburgo que tendrá escalas previas en París y Estambul. Debido al retraso de no viajar sábado por la noche, sino domingo por la mañana, los futbolistas llegaran a Rusia alrededor del lunes por la noche.

A lo largo de las dinámicas, el futbolsita que más goles anotó en las prácticas fue Kevin Quevedo y Barreto buscaba perfeccionar los centros que le lleguen al jugador, sobre todo por parte de Matías Lazo y Maxloren Castro. El atacante de Alianza Lima anotó dos goles de ‘taco’ y otras tres definiciones.

En tanto a la reprogramación del viaje, El Comercio pudo conocer que esto se debió a problemas logísticos relacionados con la indisposición del piloto que iba a llevar a los seleccionados en el trayecto de Lima a París. Debido a eso, la selección decidió quedarse en el hotel Costa del Sol ubicado frente al aeropuerto para poder estar atentos ante cualquier vuelo disponible en las próximas horas. Sin embargo, se estima que vuelvan a viajar el domingo por la mañana rumbo a la capital francesa.

La palabra de Gallese

Una vez culminado el entrenamiento, Matías Lazo y Pedro Gallese se acercaron a la prensa para poder responder algunas preguntas. En el caso del ‘Pulpo’, fue cuestionado sobre la importancia de estos amistosos y la inclusión de nuevos nombres en la lista de convocados.

“Hay muchas caras nuevas, muchos jóvenes a los que se les nota que quieren estar aquí y consolidarse en la selección peruana. Rusia es un equipo bastante táctico y físico, típico de selección europea que siempre va a ser duro entrarle. Los compañeros nuevos deben saber qué es la selección y el roce que es jugar con otras selecciones”, indicó el ‘Pulpo’.

Asimismo, también se refirió a su futuro profesional: “Todavía voy a tomarme mi tiempo para decidir la mejor opción, todavía no se concreta nada. Sobre el tema de la ‘U’ creo que es algo que hablan ustedes, yo declaré que no le cierro las puertas a nadie, pero mi prioridad es quedarme en el extranjero. Si no aparece una buena opción en el extranjero, obviamente me gustaría venir a Perú, pero vamos a ver”.

En tanto a su no continuidad en Orlando City, reveló: “Me sorprendió la salida de Orlando porque había hablado con los dirigentes y técnicos, y me decían que me querían y me iban a renovar. Al final tuvimos una última reunión y ellos decidieron que no me quede”.

Finalmente, Gallese, de 35 años, fue optimista respecto a que continuará atajando bajo los tres palos como mínimo por cinco años más: “Yo físicamente me siento muy bien, no te podría decir alguna edad. Pero de 40 para arriba seguro que llego. Vamos a ver cómo va el cuerpo, por el momento no me está fallando nada así que estamos bien”.

