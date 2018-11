En las últimas reuniones que ha sostenido el comando técnico de la selección peruana en las oficinas de Videna se han dispuesto algunas medidas para lo que viene en el tema de convocatorias. Un requisito cada vez más estricto será la continuidad de los futbolistas, con Alberto Rodríguez lesionado por varios meses, estas excepciones irán diluyéndose en la Blanquirroja. Este es uno de los motivos principales por los cuales Christian Cueva no aparece en la lista de convocados para los amistosos ante Ecuador y Costa Rica.

Si repasamos la lista de llamados, la única excepción que se mantiene en la selección con poca continuidad en clubes es Renato Tapia, con solo 2 minutos sumados con el Feyenoord después del Mundial de Rusia. El volante también será comunicado de esta preocupación por no jugar con frecuencia en Holanda. Ricardo Gareca ya advirtió esta situación y por eso ha buscado consolidar a Pedro Aquino, en una posición fundamental para el funcionamiento del equipo.

Christian Cueva ha sumado 332 minutos en el campo con el Krasnodar. A diferencia de Tapia, ‘Aladino’ no ha acusado graves lesiones como para solo sumar un promedio de cuatro partidos completos en casi cuatro meses después de la Copa del Mundo. Krasnodar disputa la Liga Rusa, la Europa League y la Copa de Rusia. Precisamente, en el partido por el pase a cuartos de este último torneo, Cueva ni siquiera salió en lista en la victoria 2-1 del Krasnodar sobre el Krylia Sovietov.

Intenciones de hacerlo alternar existen en Krasnodar, sobre todo porque este equipo contaba con Cueva como uno de sus principales refuerzos de la temporada, al pagar por él casi diez millones de dólares a Sao Paulo por su pase. El técnico Murad Mosayev, incluso, ha buscado probarlo no solo de mediapunta sino también por las bandas o como segundo delantero. El volante de la bicolor sigue sin adaptarse a su nuevo club.

Gareca sabe que además de estos amistosos en noviembre, solo tendrá a su plantel en marzo antes de la Copa América. Por ello, quiere insistir en convencer a sus jugadores de la importancia de consolidarse en sus clubes. Tapia recibirá ese mensaje, al igual que Anderson Santamaría, quien ha comenzado a hacerse irregular en sus apariciones dentro del once titular del Pueblo de México. Los dos siguen siendo titulares en la pizarra del ‘Tigre’, la continuidad para ambos es urgente en el corto plazo.

“Quiero ver a otros jugadores en ese puesto”, ha explicado Gareca en su conferencia de prensa y ese, también, es un motivo potente para que Cueva no aparezca en la nómina. No hay ningún detalle extradeportivo ni disputas internas. Con ‘Aladino’ hay una cercanía y cuidado especial, sobre todo por su evolución como jugador de selección en los últimos tres años. Precisamente uno de sus cuidados es no exponerlo a críticas ni llamados de atención de los miles de hinchas que irán al estadio en estos amistosos. Al mediapunta de la bicolor, también, lo quieren alejar del bullicio, del sinsabor de un fanático oportuno, y darle oxígeno para que, por ahora, se concentre en crecer con la camiseta de Krasnodar. Lo veremos volver.