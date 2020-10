Conforme a los criterios de Saber más

“Vamos con todo. A pesar de este difícil contexto, nada nos detiene”, escribe la defensora Kiara Ortega en Instagram, con una foto de su convocatoria. La volante Kiara Larrea es convocada por primera vez en la categoría adulta y no oculta su alegría en esa misma red social con un “Estamos de vuelta y que viva el fútbol”. “Feliz de regresar”, menciona María José Cáceres en Twitter. En estos momentos, la selección peruana femenina se encuentra en Cieneguilla para cumplir una semana de entrenamientos.

Dirigidas por Doriva Bueno, nuestras futbolistas estará concentradas hasta el sábado en lo que es su primera sesión de trabajos desde los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Inactivas desde la derrota ante Jamaica a inicios de agosto del año pasado, y con un cancelado amistoso ante Venezuela en noviembre, las chicas se preparan para las Eliminatorias al Mundial, que se jugará en Australia y Nueva Zelanda en 2023.

Aprovechando la Fecha FIFA del fútbol femenino (19-27 de noviembre) y para ganar tiempo, al no existir novedades acerca del reinicio del torneo local, el entrenador brasileño decidió hacer su primera convocatoria del año y aprovechar la ‘burbuja’ de Cieneguilla (donde ya entrenaron la Sub 17 y la masculina Sub 20). Han sido 22 las elegidas, de un grupo de 28 que pasó pruebas moleculares la semana pasada.

Fabiola Herrera, quien agradeció a Dios por su llamado, y Sandy Dorador son las más experimentadas del plantel, pues hicieron su debut en la selección femenina adulta en el Sudamericano de 2006. En total, son 12 las que ya jugaron en una clasificatoria mundialista y nueve las que estuvieron en los Panamericanos de Lima 2019. Nuestro combinado patrio no gana un partido oficial hace 14 años.

La selección peruana femenina jugó cuatro partidos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

La selección peruana femenina jugó por primera vez el 2 de marzo de 1998, con una dolorosa derrota ante Brasil en el Sudamericano de Argentina. Cuatro días después, consiguió su primer triunfo al ganarle 1-0 a Chile con gol de Susana Quintana. La bicolor quedó tercera en el torneo. En 2003 fue local en Lima y pasó por última vez la fase de grupos, para, dos años más tarde, ganar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Luego, no pudo repetir estas buenas actuaciones hasta hoy.

La Copa América Femenina se jugará, guiándonos del calendario FIFA, del 4 de julio al 7 de agosto o 31 de octubre al 20 de noviembre de 2022. Por ahora, Argentina se postula como única sede. Un par de años antes, la selección peruana da inicio a su preparación, que en este caso será hasta el sábado. Luego, volverán a los trabajos del 2 al 7 de noviembre. Doriva Bueno dirige a nuestro combinado patrio desde 2018.

- LA SUB 17 TAMBIÉN -

A inicios de octubre, la selección peruana femenina Sub 17 realizó su concentración en Cieneguilla. Al mando de Enrique Ramírez, nuestras jóvenes futbolistas se preparan para el Sudamericano que se jugará en Uruguay entre el 30 de noviembre al 19 de diciembre. Este campeonato se iba a jugar en abril, pero la pandemia postergó los planes. Las tres primeras clasificarán al Mundial de 2021, con sede en la India.

Entre las futbolistas destacadas está Allison Azabache, volante de Sporting Cristal. Categoría 2003, ya jugó tres partidos el Sudamericano de 2018 y ahora va por su segunda participación. Nacida en Iquitos, llegó de niña a Lima para cumplir su gran sueño: ser futbolista. Por ahora, va logrando sus metas.

“Yo jugaba en mi ciudad natal y ahí aprendí mi técnica de juego. Decidí seguir este deseo y vine con mi papá, quien me trajo para apoyarme en mis metas. Espero seguir creciendo para llegar muy lejos. Como todas, espero que el fútbol femenino en el Perú mejore y así seremos mejores”, nos declaró hace unos días.

La seguridad que Allison Azabache demuestra al declarar es la misma que tienen todas nuestras futbolistas, quienes están a la espera de volver a jugar. Con los protocolos solo para el fútbol profesional, las chicas deben esperar hasta que el balompié amateur tenga la luz verde. Por ahora, la selección peruana ya se prepara para un nuevo reto.





